Новини
Крими »
БАБХ издирва 800 заклани агнета

11 Април, 2026 09:53 1 335 24

  • агне-
  • издирване-
  • бахб

Агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция, проверка на БАБХ сочи друго

БАБХ издирва 800 заклани агнета - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Осемстотин заклани агнета, насочени за унищожаване заради липса на здравна идентификация и съпътстващи документи, изчезнаха от месокомбинат в Свищов. Това се случи само два дни, след като инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спряха частично дейността на предприятието заради нарушения, пише Нова телевизия.

По информация на собственика, агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция. Проверката обаче показва друго - в този период посоченият автомобил не е бил в района на Свищов, а в друга част на страната.

Законът изисква месо да се насочва към екарисаж по строго определена процедура – с комисия и при задължително третиране, което да изключи възможността за последваща употреба. Към момента няма данни тези действия да са изпълнени.

В хода на проверката е установено още, че по документи част от агнетата са били транжирани в предприятието.

Не е изключено количества от тези партиди да са достигнали до търговската мрежа. Издирването на липсващите количества и изясняването на тяхното движение продължава в координация с компетентните органи. БАБХ ще информира за резултатите от разследването.

Агенцията подчертава, че всеки продукт с неустановен произход или без необходимата документация се спира от реализация. Контролът в търговската мрежа е засилен, включително и в празничните дни, с цел защита на потребителите и гарантиране на безопасността на храните.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 5 Отговор
    Хахаха......тия не се правят на идиоти !!! Я бе, закланите, някое да изблее, че едни кретени се въртят като Урсула...

    09:55 11.04.2026

  • 2 Винкело

    19 4 Отговор
    Изправя ми се косата, като се замисля какво са правили месарите в последните десетилетия на мълчание и бездействие. И пак ми се изправя косата, като се замисля как всичко ще стихне след две-три седмици.

    09:58 11.04.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    КАТО НАМЕРЯТ ТАКИВА МЕСА , ДА ГИ НАПРЪСКАТ С БЕНЗИН , БЕЛИНА И СИНЯ БОЯ НА МЯСТО ИНСПЕКТОРИТЕ
    .....
    ИНАЧЕ МЕСТНИТЕ ФЕОДАЛИ МЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОЗАПТЕНИ - МУТРАТА ЗАКОНА НЕ ГО ЛОВИ

    09:59 11.04.2026

  • 4 само доктор 9мм

    13 1 Отговор
    може да ни излекува от банкянската седерастия

    10:01 11.04.2026

  • 5 Сталин

    7 1 Отговор
    Не пречете на демокрацията и пазарната икономика

    10:02 11.04.2026

  • 6 Българските !

    4 0 Отговор
    "Фокуси" !

    10:03 11.04.2026

  • 7 БАБХ

    5 4 Отговор
    Търсим ги да ги пласираме на едни наши хора.

    10:03 11.04.2026

  • 8 така е

    10 3 Отговор
    Точно от Свищов зареждаха магазините на Попов в Козлодуй с агнешко месо, което нямаше никакъв печат на него!

    10:12 11.04.2026

  • 9 да, така е

    5 3 Отговор
    Коментиран от #11

    10:14 11.04.2026

  • 10 Бравоо, Браво!

    1 0 Отговор
    Дори и на агнешките глави им дойде акъла и избягаха от Европейското 🚾 и €- то, а на овчите ще видим кога!

    10:22 11.04.2026

  • 11 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "да, така е":

    МАЙ И В ЛОМ ИМА ТАКЪВ ДОСТАВЧИК

    10:22 11.04.2026

  • 12 4567

    5 0 Отговор
    Пак агнетата дадоха фира, а никой не закача прасетата.

    10:28 11.04.2026

  • 13 бдфжбжг

    1 2 Отговор
    Имам чувството че всячески се опитват да скапят празника , като почнем и от надутите цени в евро и се върнем и на избитете стада

    10:29 11.04.2026

  • 14 Така е

    2 1 Отговор
    Като не искат да си плащат.

    10:41 11.04.2026

  • 15 12340

    3 0 Отговор
    Това става за заглавие на хорър!
    Продължение на "Мълчанието на агнетата" !:))

    10:43 11.04.2026

  • 16 DW смърди

    4 0 Отговор
    месокомбинат в Свищов. ... агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция.


    Къде е Свищов. къде е Гърция? И друго - В тая псевдо-държава и екарисажи ли няма вече? Тотален разпад...

    10:44 11.04.2026

  • 17 Хахаха

    1 1 Отговор
    Минаяат по кухните на хората и им гледат във фурните , дали аГнето има лична кара ли ?

    10:49 11.04.2026

  • 18 Гост

    3 0 Отговор
    Мълчанието на агнетата? Или един не чул, друг не видял, а третия не разбрал!
    ПС
    Агнетата да в Украйна

    10:51 11.04.2026

  • 19 Мандо

    3 0 Отговор
    Операция мълчанието на ангетата хахахаахах бааа трагикомиците

    10:52 11.04.2026

  • 20 Мъка

    6 0 Отговор
    БАБХ: Сега какво ще правим дъртото австралийско шилешко от Втората световна? То е документално изрядно, нищо, че документите се разсипват като египетски папирус, за разлика от вашите прясно заклани агнета. Тези станаха символ на мракобесието и никога няма да се очистят!

    10:53 11.04.2026

  • 21 Мене

    1 0 Отговор
    Ми не требе еврогески сертификат от урсуляка да си уготвя агнето и без него ще го изям. От коги документ казва ще е годно за ядене ?

    10:56 11.04.2026

  • 22 Ъъъъ

    1 0 Отговор
    "Осемстотин заклани агнета, насочени за унищожаване заради липса на здравна идентификация и съпътстващи документи..."

    Аха... А тонове месо с изтекъл срок да се внася без никакви документи е окей, нали? Или пък да се използват рога, козина и копита в готовите продукти, също е напълно нормално, нали?

    10:58 11.04.2026

  • 23 Мое ми издирят

    0 0 Отговор
    само х.0я

    11:01 11.04.2026

  • 24 Няма проблеми

    0 0 Отговор
    Ганчо всичко ще изяде

    11:04 11.04.2026