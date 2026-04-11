БАБХ издирва 800 заклани агнета

Осемстотин заклани агнета, насочени за унищожаване заради липса на здравна идентификация и съпътстващи документи, изчезнаха от месокомбинат в Свищов. Това се случи само два дни, след като инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спряха частично дейността на предприятието заради нарушения, пише Нова телевизия.
По информация на собственика, агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция. Проверката обаче показва друго - в този период посоченият автомобил не е бил в района на Свищов, а в друга част на страната.
Законът изисква месо да се насочва към екарисаж по строго определена процедура – с комисия и при задължително третиране, което да изключи възможността за последваща употреба. Към момента няма данни тези действия да са изпълнени.
В хода на проверката е установено още, че по документи част от агнетата са били транжирани в предприятието.
Не е изключено количества от тези партиди да са достигнали до търговската мрежа. Издирването на липсващите количества и изясняването на тяхното движение продължава в координация с компетентните органи. БАБХ ще информира за резултатите от разследването.
Агенцията подчертава, че всеки продукт с неустановен произход или без необходимата документация се спира от реализация. Контролът в търговската мрежа е засилен, включително и в празничните дни, с цел защита на потребителите и гарантиране на безопасността на храните.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
ИНАЧЕ МЕСТНИТЕ ФЕОДАЛИ МЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОЗАПТЕНИ - МУТРАТА ЗАКОНА НЕ ГО ЛОВИ
09:59 11.04.2026
11 Боруна Лом
До коментар #9 от "да, така е":МАЙ И В ЛОМ ИМА ТАКЪВ ДОСТАВЧИК
10:22 11.04.2026
13 бдфжбжг
10:29 11.04.2026
15 12340
Продължение на "Мълчанието на агнетата" !:))
10:43 11.04.2026
16 DW смърди
Къде е Свищов. къде е Гърция? И друго - В тая псевдо-държава и екарисажи ли няма вече? Тотален разпад...
10:44 11.04.2026
Агнетата да в Украйна
10:51 11.04.2026
22 Ъъъъ
Аха... А тонове месо с изтекъл срок да се внася без никакви документи е окей, нали? Или пък да се използват рога, козина и копита в готовите продукти, също е напълно нормално, нали?
10:58 11.04.2026
