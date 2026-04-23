Възрастна жена стана жертва на измама, двама мъже искали да ѝ „подарят“ тенджери

23 Април, 2026 10:55 2 028 26

По-късно полицаи връщат парите на 80-годишната Радка

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Безплатен подарък“ вкарва 80-годишна жена от Дупница в капана на измамници в началото на февруари тази година. Полицаи от Районното управление успяват да разкрият извършителите и да върнат парите на жената, а тя изпрати топло благодарствено писмо до тях, съобщи бТВ.

В началото на февруари Радка Мурджова отивала на среща с приятелка в центъра на Дупница, когато среща двама мъже, които ѝ предлагат тенджери, прахосмукачка и куп домакински уреди като подарък.

„Казват, че ще ходят на Унгария и искат да се освободят от товара и аз да ги взема като подарък, реших да го приема“, разказва жената.

В този момент тя попада в клопката на измамниците. Води ги в дома си, където те подреждат предметите, които са ѝ предложили като подарък и заявяват, че трябва да ги плати.

„Единият каза: За всичко това, ни дължите 500 евро. И аз казвам: Ама, нали беше подарък, защо пари? Когато ми поискаха пари - ми светна лампичката, че нещо нередно става“, обясни Радка Мурджова.

След като казва, че няма пари у себе си, измамниците водят с автомобил жената до банката, за да изтегли. Не ѝ позволяват да общува с никого през цялото време.

„Изтеглих 200 евро, върнахме се в нас, като през това време, аз видях моята приятелка, която ме чака и исках да отворя прозореца да ѝ се обадя, те не ми разрешиха. На никого да не се обаждам, на никого да не викам. Даже, колата, ако исках да отворя вратата, те трябваше отзад нещо да натиснат“, спомня си Радка.

Мъжете връщат жената у дома, взимат с изтеглените 200 евро, още 30, които имала в портмонето, взимат си и част от уредите и изчезват. Тя подава сигнал в полицията, но не вярва, че ще ѝ обърнат внимание, защото сумата не е голяма.

„Минаха се около 15 дни и ми позвъниха две момчета, които по-късно разбрах, че се казват Бисер и Виктор и ме зарадваха. Като ми се обадиха, казаха: “Слез за малко долу, дошъл е Дядо Коледа“, споделя Радка.

Вместо белобрадия старец, пред дома ѝ са полицейските инспектори Бисер Георгиев и Виктор Йорданов от полицията в Дупница. Те връщат на Радка не просто сумата пари, а и надеждата - в доброто и в хората.

„Успяхме да се доберем до детайли, които ни насочиха към извършителите и да ги установим“, каза инсп. Бисер Георгиев, РУ-Дупница.

„Те не действат само в един район. Те действат на територията на цялата страна, включително и извън България“, обясни инсп. Виктор Йорданов, РУ-Дупница.

След разкриването на случая Радка изпрати писмо с благодарности и топли думи до полицията в Дупница.

„Благодарността на хората е признание за нашата работа, това ни мотивира и ни кара да бъдем още по-отговорни и да работим с всеотдайност“, заяви инсп. Бисер Георгиев.

Повечето хора, казват, че веднъж опарили се, не забравят грешките и те им стоят „като обеца на ухото“, в случая на Радка Мурджова е малко по-различно.

В първият момент, ми дойде да си купя златна гривна. И си купих. Златната гривна си я купих точно с тези пари и тя ще ми остане за спомен“, споделя жената.

Полицаите съветват да бъдем внимателни и бдителни към подобни ситуации, в които някой не предлага нещо „безплатно“, защото в повечето случаи, то може да ни струва много. Напомнят и при всяко съмнително обаждане, в което ни искат пари, да се обадим на телефон 112 и да искаме съдействие от полицията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 само не разбрахме хайдуците

    18 0 Отговор
    още ли продължават турнето като са ги установили


    Успяхме да се доберем до детайли, които ни насочиха към извършителите и да ги установим“, каза инсп. Бисер Георгиев

    11:02 23.04.2026

  • 2 ИВАН

    13 5 Отговор
    Радке, Радкеее, сега са други времена и друг простора, няма ги вече добрите хора.

    11:06 23.04.2026

  • 3 Васил

    13 0 Отговор
    Във България няма нищо безплатно.

    11:19 23.04.2026

  • 4 За 80 години

    12 0 Отговор
    Бабо не разбрали ,че безплатен обяд няма

    Коментиран от #6

    11:19 23.04.2026

  • 5 Дядо

    13 0 Отговор
    Най много ме е страх като е евтино ,или безплатно

    11:20 23.04.2026

  • 6 Бабата

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "За 80 години":

    е явно с деменция, нищо не е разбрала. След два дни пак ще приема тенджери за подарък. Ей такива гласуват за БСП-то. Добре че намаляха последно време та да не влияят вече на изборите

    Коментиран от #20

    11:23 23.04.2026

  • 7 Даа

    20 3 Отговор
    В основата на всяка финансова измама стои алчността на измамения.

    11:24 23.04.2026

  • 8 Йес

    12 2 Отговор
    Утре бабкана ще хвърли златната гривна през прозореца на някой полицай

    11:34 23.04.2026

  • 9 Ко речи?

    6 1 Отговор
    Е, как така ще плащаш нещо, дето първоначално не ти е трябвало, а са тръгнали да ти го подаряват.

    11:35 23.04.2026

  • 10 Свещи да им купят

    10 0 Отговор
    на измамниците с ограбените пари.
    Църковни свещи.

    11:40 23.04.2026

  • 11 опасна измамница

    6 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща? Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!

    11:46 23.04.2026

  • 12 много опасна измамница

    4 0 Отговор
    Мариела Димитрова от Бутан е изпечена лъжкиня и измамница! Завлякла е много хора с пари в Козлодуй! Сега се укрива в Тетевен! Внимавайте и се пазете от тази измамница! Същата се занимава и с телефонни измами!

    11:47 23.04.2026

  • 13 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Авантата, авантата....

    11:47 23.04.2026

  • 14 много опасна измамница

    4 0 Отговор
    Измамницата Мариела Димитрова от Бутан винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне взетите пари след 3 дни! Тя е измамила много хора в Козлодуй. Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща?

    11:48 23.04.2026

  • 15 На канарчета ни връзвате май

    4 0 Отговор
    200 тенджери ли им е пазила и не можа да ги носи ли, че ги заведе чак дом а?

    Коментиран от #17, #18

    11:59 23.04.2026

  • 16 Мнение

    5 2 Отговор
    Поредният случай показва, че измамниците разчитат най-вече на доверчивостта на хората, особено на възрастните. Добрата новина е, че полицията е реагирала бързо и ефективно, но най-важният урок остава – „безплатните“ неща често излизат най-скъпо.

    12:26 23.04.2026

  • 17 Не се подигравай!

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "На канарчета ни връзвате май":

    На 80 години хората по-често се доверяват и по-трудно реагират в стресови ситуации, особено когато някой умишлено ги притиска и манипулира. В случая по-важното е, че жената е имала куража да подаде сигнал и че полицията си е свършила работата, а не да се търси вина в нея.

    12:28 23.04.2026

  • 18 Възмутен

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "На канарчета ни връзвате май":

    Не става въпрос колко тенджери е имало, а как е била подведена в момента. Такива измами разчитат точно на внезапна ситуация, натиск и объркване – дори разумни хора могат да се подлъжат. По-важното е, че е реагирала навреме и че извършителите са хванати, а не да се подиграваме на жертвата.

    12:28 23.04.2026

  • 19 Истината

    7 2 Отговор
    По-важното е да се говори за такива случаи, за да са хората по-бдителни, вместо да се правят прибързани заключения или да обвиняваме жертвата.

    12:30 23.04.2026

  • 20 Внучката

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бабата":

    Само прогресив рок блт.№21

    12:42 23.04.2026

  • 21 лама Кифла

    4 0 Отговор
    чуя ли безплатно от лакомия ми се отваря г...за

    12:58 23.04.2026

  • 22 Зеления еврей от златния ОО

    4 1 Отговор
    Безплатните подаръци са само за мен!!!

    13:01 23.04.2026

  • 23 Айше

    1 0 Отговор
    Ама къде е била срещата с приятелката й, че я е видяла да я чака, през прозореца.
    Тея нахалните на вратата ли са й звъннали?

    13:19 23.04.2026

  • 24 Хи хи

    3 0 Отговор
    Това не са измамници !!! Уредите са били безплатни, но доставката до адрес се плаща !!

    13:20 23.04.2026

  • 25 Алексия

    4 1 Отговор
    потърпевшата вместо златна гривна е трябвало да подари нещо символично на полицаите!!! Защото благодарностите в случая са обезсмисля т все пак става въпрос за 💵 пари

    13:21 23.04.2026

  • 26 Тома

    1 0 Отговор
    Разкрили са измамниците по миризмата.

    13:41 23.04.2026