Възрастна жена стана жертва на измама, двама мъже искали да ѝ „подарят“ тенджери

„Безплатен подарък“ вкарва 80-годишна жена от Дупница в капана на измамници в началото на февруари тази година. Полицаи от Районното управление успяват да разкрият извършителите и да върнат парите на жената, а тя изпрати топло благодарствено писмо до тях, съобщи бТВ.
В началото на февруари Радка Мурджова отивала на среща с приятелка в центъра на Дупница, когато среща двама мъже, които ѝ предлагат тенджери, прахосмукачка и куп домакински уреди като подарък.
„Казват, че ще ходят на Унгария и искат да се освободят от товара и аз да ги взема като подарък, реших да го приема“, разказва жената.
В този момент тя попада в клопката на измамниците. Води ги в дома си, където те подреждат предметите, които са ѝ предложили като подарък и заявяват, че трябва да ги плати.
„Единият каза: За всичко това, ни дължите 500 евро. И аз казвам: Ама, нали беше подарък, защо пари? Когато ми поискаха пари - ми светна лампичката, че нещо нередно става“, обясни Радка Мурджова.
След като казва, че няма пари у себе си, измамниците водят с автомобил жената до банката, за да изтегли. Не ѝ позволяват да общува с никого през цялото време.
„Изтеглих 200 евро, върнахме се в нас, като през това време, аз видях моята приятелка, която ме чака и исках да отворя прозореца да ѝ се обадя, те не ми разрешиха. На никого да не се обаждам, на никого да не викам. Даже, колата, ако исках да отворя вратата, те трябваше отзад нещо да натиснат“, спомня си Радка.
Мъжете връщат жената у дома, взимат с изтеглените 200 евро, още 30, които имала в портмонето, взимат си и част от уредите и изчезват. Тя подава сигнал в полицията, но не вярва, че ще ѝ обърнат внимание, защото сумата не е голяма.
„Минаха се около 15 дни и ми позвъниха две момчета, които по-късно разбрах, че се казват Бисер и Виктор и ме зарадваха. Като ми се обадиха, казаха: “Слез за малко долу, дошъл е Дядо Коледа“, споделя Радка.
Вместо белобрадия старец, пред дома ѝ са полицейските инспектори Бисер Георгиев и Виктор Йорданов от полицията в Дупница. Те връщат на Радка не просто сумата пари, а и надеждата - в доброто и в хората.
„Успяхме да се доберем до детайли, които ни насочиха към извършителите и да ги установим“, каза инсп. Бисер Георгиев, РУ-Дупница.
„Те не действат само в един район. Те действат на територията на цялата страна, включително и извън България“, обясни инсп. Виктор Йорданов, РУ-Дупница.
След разкриването на случая Радка изпрати писмо с благодарности и топли думи до полицията в Дупница.
„Благодарността на хората е признание за нашата работа, това ни мотивира и ни кара да бъдем още по-отговорни и да работим с всеотдайност“, заяви инсп. Бисер Георгиев.
Повечето хора, казват, че веднъж опарили се, не забравят грешките и те им стоят „като обеца на ухото“, в случая на Радка Мурджова е малко по-различно.
В първият момент, ми дойде да си купя златна гривна. И си купих. Златната гривна си я купих точно с тези пари и тя ще ми остане за спомен“, споделя жената.
Полицаите съветват да бъдем внимателни и бдителни към подобни ситуации, в които някой не предлага нещо „безплатно“, защото в повечето случаи, то може да ни струва много. Напомнят и при всяко съмнително обаждане, в което ни искат пари, да се обадим на телефон 112 и да искаме съдействие от полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само не разбрахме хайдуците
11:02 23.04.2026
2 ИВАН
11:06 23.04.2026
3 Васил
11:19 23.04.2026
4 За 80 години
Коментиран от #6
11:19 23.04.2026
5 Дядо
11:20 23.04.2026
6 Бабата
До коментар #4 от "За 80 години":е явно с деменция, нищо не е разбрала. След два дни пак ще приема тенджери за подарък. Ей такива гласуват за БСП-то. Добре че намаляха последно време та да не влияят вече на изборите
Коментиран от #20
11:23 23.04.2026
7 Даа
11:24 23.04.2026
8 Йес
11:34 23.04.2026
9 Ко речи?
11:35 23.04.2026
10 Свещи да им купят
Църковни свещи.
11:40 23.04.2026
11 опасна измамница
11:46 23.04.2026
12 много опасна измамница
11:47 23.04.2026
13 Стара чанта
11:47 23.04.2026
14 много опасна измамница
11:48 23.04.2026
15 На канарчета ни връзвате май
Коментиран от #17, #18
11:59 23.04.2026
16 Мнение
12:26 23.04.2026
17 Не се подигравай!
До коментар #15 от "На канарчета ни връзвате май":На 80 години хората по-често се доверяват и по-трудно реагират в стресови ситуации, особено когато някой умишлено ги притиска и манипулира. В случая по-важното е, че жената е имала куража да подаде сигнал и че полицията си е свършила работата, а не да се търси вина в нея.
12:28 23.04.2026
18 Възмутен
До коментар #15 от "На канарчета ни връзвате май":Не става въпрос колко тенджери е имало, а как е била подведена в момента. Такива измами разчитат точно на внезапна ситуация, натиск и объркване – дори разумни хора могат да се подлъжат. По-важното е, че е реагирала навреме и че извършителите са хванати, а не да се подиграваме на жертвата.
12:28 23.04.2026
19 Истината
12:30 23.04.2026
20 Внучката
До коментар #6 от "Бабата":Само прогресив рок блт.№21
12:42 23.04.2026
21 лама Кифла
12:58 23.04.2026
22 Зеления еврей от златния ОО
13:01 23.04.2026
23 Айше
Тея нахалните на вратата ли са й звъннали?
13:19 23.04.2026
24 Хи хи
13:20 23.04.2026
25 Алексия
13:21 23.04.2026
26 Тома
13:41 23.04.2026