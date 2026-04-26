Жена изгоря жива в пламнала кола край къмпинг „Европа“: Тялото е неразпознаваемо

26 Април, 2026 09:38 1 591 7

  • жена-
  • изгоря-
  • жива-
  • къмпинг-
  • европа

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Пожар в лек автомобил край къмпинг „Европа“ завърши с трагедия. Жена на около 35 години е загинала, след като е изгоряла в купето. Сигналът е подаден през нощта, а мястото е на няколко километра от Поморие, съобщи burgasonline.bg.

По първоначални данни огънят е възникнал при неясни обстоятелства. Пламъците са се разпространили бързо. Те са обхванали купето за кратко време.

Инцидентът е станал около 03:00 ч. След разгарянето на пожара тялото на жената е било обгоряло до неузнаваемост. Това е затруднило първоначалната идентификация на място.

Автомобилът е изгорял почти напълно. Заради степента на пораженията разследващите не са могли веднага да установят чия собственост е колата. На този етап не се съобщава за други пострадали.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение по съдебна медицина. Целта е да се установят допълнителни детайли по случая. Очаква се експертизите да дадат яснота и за причината за смъртта.

Предстои да бъдат проверени възможности като техническа неизправност и външна намеса. На този етап няма официално потвърдена версия.

Огледът на местопроизшествието е в ход. Разследващите събират следи и свидетелски данни. Ще се анализират и налични записи от камери, ако има такива в района.

Случаят се развива динамично. Очаква се повече информация след приключване на първоначалните действия и резултатите от експертизите.


Бургас / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    ЛЕКА УКРИ ИСТОРИЯ!

    09:51 26.04.2026

  • 2 Гошо

    Как са разбрали от един труп с изгоряла кожа, лице, коса, всичко, че е на 35 години? Та те колата не могат да разпознаят, въпреки че рег.номер е релефен и дори без боя може да се разчете. Ама е ясно, че ще го пишат "самоубийство" - няма смисъл да се разследва, защото ефекта ще е нулев.

    09:53 26.04.2026

  • 3 Ужас!

    Кошмарна смърт! Да пази Бог!

    09:54 26.04.2026

  • 4 Тйу

    На учистване мяза ! Щот са се сампубиеш по тоз начи малко прекалено ми се струва, а пък и цидент съвсем ме ми се струва

    10:03 26.04.2026

  • 5 ИВАН

    Не се е сетила, че трябва да излезе от колата, дрогирана, пияна, болна .... не се ли действа решително в първите няколко секунди, горящите пластмаси ....

    10:04 26.04.2026

  • 6 Електрокар

    Другари, електрокарите не са за всеки.

    10:08 26.04.2026

  • 7 Прогресивна България

    Режимът на петроханците, тулупите и Шиши си отива и това са последните факли

    10:10 26.04.2026