Жена изгоря жива в пламнала кола край къмпинг „Европа“: Тялото е неразпознаваемо

Пожар в лек автомобил край къмпинг „Европа“ завърши с трагедия. Жена на около 35 години е загинала, след като е изгоряла в купето. Сигналът е подаден през нощта, а мястото е на няколко километра от Поморие, съобщи burgasonline.bg.

По първоначални данни огънят е възникнал при неясни обстоятелства. Пламъците са се разпространили бързо. Те са обхванали купето за кратко време.

Инцидентът е станал около 03:00 ч. След разгарянето на пожара тялото на жената е било обгоряло до неузнаваемост. Това е затруднило първоначалната идентификация на място.

Автомобилът е изгорял почти напълно. Заради степента на пораженията разследващите не са могли веднага да установят чия собственост е колата. На този етап не се съобщава за други пострадали.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение по съдебна медицина. Целта е да се установят допълнителни детайли по случая. Очаква се експертизите да дадат яснота и за причината за смъртта.

Предстои да бъдат проверени възможности като техническа неизправност и външна намеса. На този етап няма официално потвърдена версия.

Огледът на местопроизшествието е в ход. Разследващите събират следи и свидетелски данни. Ще се анализират и налични записи от камери, ако има такива в района.

Случаят се развива динамично. Очаква се повече информация след приключване на първоначалните действия и резултатите от експертизите.