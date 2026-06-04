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Адвокатът на Мавродиев - Любен Казанлиев, заяви, че проверява информацията за ареста в Белград

Адвокатът на Мавродиев - Любен Казанлиев, заяви, че проверява информацията за ареста в Белград

4 Юни, 2026 13:08 1 493 17

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Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански

Адвокатът на Мавродиев - Любен Казанлиев, заяви, че проверява информацията за ареста в Белград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Адвокатът на Стоян Мавродиев - Любен Казанлиев, заяви, че проверява информацията, като все още не се е свързал него, предаде бТВ.

От Софийска градска прокуратура казаха, че нищо не могат да потвърдят.

Прокуратурата и МВР вече подготвят документите за екстрадиция, съобщи на свой ред БНТ, позовавайки се на държавното обвинение.

Междувременно потвърждение за задържането на Мавродиев дойде и от вътрешния министър Иван Демерджиев. "Няма да има хора над закона. (...) Законът е еднакъв за всички. И вече се прилага", написа той във "Фейсбук".

Началото на разследването за отпуснатия от ББР кредит съвпадна с разрива между Ахмед Доган и Делян Пеевски през лятото на 2024 година, припомня "Дойче веле".

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщиха източници на NOVA. Преди това е бил в ОАЕ.

Припомняме, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.

Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той е в неизвестност от 22 август 2024 година.

Съдиите счетоха, че е налице опасност от укриване, тъй като обвиняемият не е открит на адресите, на които е посочено, че живее на територията на България, въпреки продължителното му издирване и факта, че е обявен е за национално издирване.

Събраните данни сочат, че след като бизнесменът Румен Гайтански е получил през своя фирма 148.5 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 млн. лв. пък прехвърлил на друга фирма, чрез която платили дългове на ТЕЦ - Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган.

Кой е Стоян Мавродиев

Стоян Мавродиев е български юрист и финансист, роден през 1969 г. в Хасково. Завършва право в УНСС. Професионалната му кариера започва в сферата на правото и корпоративните финанси. През годините работи като адвокат и консултант, като развива експертиза в областта на финансовото право, капиталовите пазари и инвестиционната дейност.

По-широка обществена известност придобива след навлизането си в политиката. През 2009 г. е избран за народен представител от партия ГЕРБ в 41-вото Народно събрание. В парламента работи основно по теми, свързани с икономиката, финансите и регулирането на финансовите пазари.

През 2010 г. е избран за председател на Комисията за финансов надзор (КФН). На този пост остава до 2017 г. По време на управлението му регулаторът отговаря за надзора върху небанковия финансов сектор, включително застрахователните дружества, пенсионните фондове и капиталовия пазар.

Мандатът му в КФН съвпада с период на сериозни промени във финансовото законодателство и засилен контрол върху участниците на пазара. Комисията има ключова роля в прилагането на европейските регулации и в надзора върху финансовата стабилност в небанковия сектор.

През 2017 г. Стоян Мавродиев поема ръководството на Българската банка за развитие (ББР), като става неин изпълнителен директор. Държавната банка има за цел да подпомага развитието на бизнеса и икономиката чрез финансиране на инвестиционни проекти и подкрепа за малките и средните предприятия.

Именно периодът му начело на ББР по-късно се превръща в предмет на разследвания и проверки. През следващите години общественото внимание се насочва към отпуснати от банката големи кредити на ограничен брой компании. Това от своя страна породи въпроси относно политиката на институцията и начина на управление на държавния финансов ресурс.

През 2024 г. прокуратурата повдигна обвинения срещу Мавродиев по разследване, свързано с кредит за близо 150 млн. лева, отпуснат от ББР. По случая обвиняеми станаха още бизнесменът Румен Гайтански и адвокат Иван Георгиев. Според разследващите става дума за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпускането на кредита.

След като не беше открит от разследващите органи, Мавродиев беше обявен за национално издирване, а впоследствие Софийският градски съд разреши издаването на европейска заповед за арест. По-късно решението беше потвърдено и от апелативната инстанция.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Няма да изкара дълго.Много знае.

    Коментиран от #10, #14

    13:14 04.06.2026

  • 2 Роки

    22 1 Отговор
    Борисов и Пеевски кога? Или са авери с чичо Румен?

    13:14 04.06.2026

  • 3 Мотикаря реборн

    2 29 Отговор
    Мистър Кеш е извадил бухалките и разчиства неудобните. От девет кладенци вода ще прелее само и само да очерни Борисов и Пеевски. Обществото ни трябва да разбере, че мистър Кеш и Прокопиев, кръгът Капитал и техните лаборатории за доноси, са пипалата на един и същи октопод, който задушава България чрез папилата си.

    13:14 04.06.2026

  • 4 дронм

    23 0 Отговор
    Кеф. Една герберастко - депесарскан гад в панделата.

    13:17 04.06.2026

  • 5 Прокуратурата

    16 0 Отговор
    що мълчи ? Благодари ли на сръбските власти , все пак от повече от година и половина е на европейско издирване ! Иначе обикнали най - скъпите дестинации на света , отсядащ в изключителен лукс!

    13:17 04.06.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 2 Отговор
    Мавродиев е достоен мъж!Винаги е крал умерено и с достойнство!🦍🥳🤣👍

    13:19 04.06.2026

  • 7 Тома

    4 0 Отговор
    За къде е задържан

    Коментиран от #9

    13:20 04.06.2026

  • 8 Новичок

    5 0 Отговор
    Абе нали вече го арестуваха сутринта!-.Авторке сами не си четете сайта пък искате ние да го четем.Пфу...

    13:21 04.06.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    За фу-я!🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    13:21 04.06.2026

  • 10 Лика-прилика

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...сте и двамката...
    И ти много знаеш и си все ПЪРВИ в коментарите денонощно 24/7...
    Чудно ми е кога ти остава време да си наглеждаш...,,заведението"?!

    Коментиран от #12

    13:22 04.06.2026

  • 11 Делян Добрев

    4 0 Отговор
    От ХасКио сме най-честните ГРЕБЕРИСТИ !!

    13:29 04.06.2026

  • 12 Този

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лика-прилика":

    Какво заведение.Такива мозъци не могат да въртят заведение.Личи му че не е много елементарен но е Б.червен мозък.Бълва лъжи и спи на компа.

    13:33 04.06.2026

  • 13 имам само един въпрос

    2 0 Отговор
    На колко Мутропитеци и Нови Прасета е раздал колко милиона от българските народни пари?

    13:33 04.06.2026

  • 14 ами не

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще му стискаме палци да е жив и здрав и всички на натропа. Дори бестселъри мемоари да напише от поправителното общежитие.

    13:34 04.06.2026

  • 15 Хахахахха

    2 0 Отговор
    Бил е народен представител в 41-вото Народно събрание от ГЕРБ ….. не можа да ме изненада !

    13:35 04.06.2026

  • 16 ОЛГА

    0 0 Отговор
    За славни кокошки,няма никаква прошка,за милиони,отново без закони!Гълъби и славни льотчици,летят на високо,но ни го набиват надълбоко!

    13:52 04.06.2026

  • 17 Читател

    1 0 Отговор
    Сложете му охрана че дебелите ще го приключат.Който разбрал разбрал.

    13:59 04.06.2026