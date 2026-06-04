Адвокатът на Мавродиев - Любен Казанлиев, заяви, че проверява информацията за ареста в Белград

Адвокатът на Стоян Мавродиев - Любен Казанлиев, заяви, че проверява информацията, като все още не се е свързал него, предаде бТВ.

От Софийска градска прокуратура казаха, че нищо не могат да потвърдят.

Прокуратурата и МВР вече подготвят документите за екстрадиция, съобщи на свой ред БНТ, позовавайки се на държавното обвинение.

Междувременно потвърждение за задържането на Мавродиев дойде и от вътрешния министър Иван Демерджиев. "Няма да има хора над закона. (...) Законът е еднакъв за всички. И вече се прилага", написа той във "Фейсбук".

Началото на разследването за отпуснатия от ББР кредит съвпадна с разрива между Ахмед Доган и Делян Пеевски през лятото на 2024 година, припомня "Дойче веле".

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщиха източници на NOVA. Преди това е бил в ОАЕ.

Припомняме, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.

Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той е в неизвестност от 22 август 2024 година.

Съдиите счетоха, че е налице опасност от укриване, тъй като обвиняемият не е открит на адресите, на които е посочено, че живее на територията на България, въпреки продължителното му издирване и факта, че е обявен е за национално издирване.

Събраните данни сочат, че след като бизнесменът Румен Гайтански е получил през своя фирма 148.5 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 млн. лв. пък прехвърлил на друга фирма, чрез която платили дългове на ТЕЦ - Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган.

Кой е Стоян Мавродиев

Стоян Мавродиев е български юрист и финансист, роден през 1969 г. в Хасково. Завършва право в УНСС. Професионалната му кариера започва в сферата на правото и корпоративните финанси. През годините работи като адвокат и консултант, като развива експертиза в областта на финансовото право, капиталовите пазари и инвестиционната дейност.

По-широка обществена известност придобива след навлизането си в политиката. През 2009 г. е избран за народен представител от партия ГЕРБ в 41-вото Народно събрание. В парламента работи основно по теми, свързани с икономиката, финансите и регулирането на финансовите пазари.

През 2010 г. е избран за председател на Комисията за финансов надзор (КФН). На този пост остава до 2017 г. По време на управлението му регулаторът отговаря за надзора върху небанковия финансов сектор, включително застрахователните дружества, пенсионните фондове и капиталовия пазар.

Мандатът му в КФН съвпада с период на сериозни промени във финансовото законодателство и засилен контрол върху участниците на пазара. Комисията има ключова роля в прилагането на европейските регулации и в надзора върху финансовата стабилност в небанковия сектор.

През 2017 г. Стоян Мавродиев поема ръководството на Българската банка за развитие (ББР), като става неин изпълнителен директор. Държавната банка има за цел да подпомага развитието на бизнеса и икономиката чрез финансиране на инвестиционни проекти и подкрепа за малките и средните предприятия.

Именно периодът му начело на ББР по-късно се превръща в предмет на разследвания и проверки. През следващите години общественото внимание се насочва към отпуснати от банката големи кредити на ограничен брой компании. Това от своя страна породи въпроси относно политиката на институцията и начина на управление на държавния финансов ресурс.

През 2024 г. прокуратурата повдигна обвинения срещу Мавродиев по разследване, свързано с кредит за близо 150 млн. лева, отпуснат от ББР. По случая обвиняеми станаха още бизнесменът Румен Гайтански и адвокат Иван Георгиев. Според разследващите става дума за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпускането на кредита.

След като не беше открит от разследващите органи, Мавродиев беше обявен за национално издирване, а впоследствие Софийският градски съд разреши издаването на европейска заповед за арест. По-късно решението беше потвърдено и от апелативната инстанция.