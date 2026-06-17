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Три населени места искат справедливост след смъртта на 50-годишен мъж в Искър

Три населени места искат справедливост след смъртта на 50-годишен мъж в Искър

17 Юни, 2026 08:36 554 1

  • искър-
  • староселци-
  • убийство-
  • неплатена сметка

Според местна жена е имало опити всички камери да бъдат скрити

Три населени места искат справедливост след смъртта на 50-годишен мъж в Искър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

50-годишен мъж е починал в Искър след удар с крак в лицето заради неплатена сметка в заведение в града. За инцидента са задържани двама души. Роднините на починалия и на един от задържаните обаче не вярват на официалната версия за фаталния инцидент, станал в нощта на празника на града, съобщава бТВ.

Защо 2 дни се е крил случая, има ли и други замесени и вярно ли е, че са изтрити записи от камерите на мястото на инцидента?

Градът е общински център и тази сутрин в него се събраха много хора от три населени места, които искат справедливост и се притесняват, че част от истината може да не излезе наяве.

Инцидентът е станал по време на тридневния събор на града. В ранните неделни часове 50-годишният Галин напуска заведение и тръгва по една от съседните улици, когато е нападнат.

Според твърдения на хората и прокуратурата той е бил ударен повече от веднъж. По-късно разследващите уточняват, че са задържани не едно, а две лица. Ударите са били много, а смъртта е причинена по непредпазливост.

Близки и на първия задържан, и на жертвата – 50-годишният Галин, също са на място.

По думите на Станимир - чичо на първия задържани, съдържателят на заведението, който също е задържан, е казал „Стани, бе, татко, че ударих един и го пребих. Дай вода, че си е глътнал езика“.

„Заради 33 евро и 50 цента – неплатена сметка“, посочва Станимир.

„След това се намесва нашето момче Марианчо, който казва, че отива да окаже първа помощ, защото човекът си е глътнал езика. После обаче двамата тръгват натам и не се знае какво точно е станало. Има данни, че и нашето момче е ударило веднъж след това“, коментира още той.

Камерите показват само как Мариан удря. Съдържателят на заведението е снимал случката с телефона си, което е дало основание на полицията да задържи именно него, след като е прегледала записа. Според думите на Станимир съдържателят е извикал Мариан с цел.

Според местна жена е имало опити всички камери да бъдат скрити и е бил оставен само записът, в който Мариан удря.

„Защо този човек е задържан два дни по-късно? Защо не още същия ден? Бил е задържан за разпит и после е освободен. А истинският извършител е той. Къде бяха органите на реда? Кой позволи заведението да работи толкова късно? Защо нямаше охрана и полиция“, коментира тя.

„Разбрахме за инцидента в неделя следобед. Възмущава ни това, че един от извършителите е задържан два дни по-късно“, коментира кметът на близкото село Староселци, като изрази съмнения за протекции към съдържателя на заведението. Той призова за щателна проверка по случая.


България
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  • 1 А що не си

    3 1 Отговор
    е платил сметката?

    08:46 17.06.2026