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Обвиниха директора на ВиК - Несебър в корупция

Обвиниха директора на ВиК - Несебър в корупция

29 Юни, 2026 12:42 715 10

  • вик-несебър-
  • директор-
  • корупция

Самото предаване на подкупа от 8000 евро е осъществено очи в очи

Обвиниха директора на ВиК - Несебър в корупция - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на водоснабдителното дружество ВиК - Несебър Свилен Станчев е с повдигнато обвинение за получаване на подкуп в размер на 8000 евро, съобщават от Българската национална телевизия. Той е задържан с белязани банкноти след мащабно разследване за корупционна схема при присъединяване на частни имоти към водопроводната мрежа във вилната зона на село Кошарица.

Разследването срещу ръководителя на ВиК - Несебър, който отговаря и за района на Поморие, е започнало в края на май и началото на юни. Тогава са постъпили първите сигнали за изградена корупционна практика в държавното дружество. Според събраните данни на гражданите, желаещи да присъединят имотите си към мрежата, е било указвано първо да проведат лична среща с директора, преди изобщо да подадат официално заявление.

Разработките по случая са продължили близо месец с използването на специални разузнавателни средства. Директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Николай Ненков описва механизма на престъплението:

"Когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВиК - Несебър, отивайки на гишето, от там го препращат към ръководителя. Още в началото му казали: 'Не си пускайте заявление, отидете при ръководителя'. Съответно човекът си нарочва среща, отива на тази среща и там започва – дайте ще видим, ще поговорим."

Самото предаване на подкупа от 8000 евро е осъществено очи в очи. Според наблюдаващия прокурор Андрей Червеняков парите са открити при задържането в личния автомобил на обвиняемия.

"Фактическото предаване на парите става лично между основния ни свидетел и ръководителя на звеното. Те са били само двамата. Въпросната сума е намерена на задната седалка на автомобила му, в чантичка – затворена. Ще си позволя да го кажа – способът белязване беше използван именно с тази цел, тъй като към момента белязаният материал съответства на банкнотите и на задържаното лице, единствено и само на него" — обяснява прокурор Червеняков.

При последвалите претърсвания в дома на Свилен Станчев разследващите са открили допълнителна сума от над 30 000 евро, както и специфични списъци с имена. Прокуратурата тепърва ще изяснява дали става въпрос за изолиран случай или за системна и по-мащабна престъпна дейност.

При първоначалната акция в петък заедно с директора бе задържан и техническият ръководител на дружеството, който неофициално е изпълнявал и функциите на негов заместник. Впоследствие той е освободен, тъй като към момента липсват доказателства за негово участие в корупционните практики.

Следобед Свилен Станчев ще бъде изправен пред Окръжния съд в Бургас, който ще трябва да определи постоянната му мярка за неотклонение.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пуснете човечеца

    2 1 Отговор
    нали се познават и са гъсталаци там
    повече няма да иска в службицата си пари от познати

    12:46 29.06.2026

  • 2 🦦🍸🦥

    5 1 Отговор
    Това са кокошкари, а Боко и ШИШИ не ги бара другаря Радев.

    12:48 29.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    ТАКОВА ПАДЕНИЕ. И ОБЩВСТВОТО В НЕСЕБЪР СА СЕ " ДОВЕРИЛИ " НА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК? В ЗАТВОРА, ДРУГОТО ДА Е ОБИЦА НА СЛЕДВАЩИТЕ.

    12:50 29.06.2026

  • 5 Сталин

    4 0 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #7, #8, #9

    12:54 29.06.2026

  • 6 Недейте бе

    2 0 Отговор
    Недейте да не свършите нещо че после какво ще правите 😃

    12:54 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Салтиков- Шчедрин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    „Ако заспя и се събудя след сто години и ме попитат какво се случва в Рас-си.я, ще отговоря: пият и крадат“

    13:05 29.06.2026

  • 10 НЕ ОБИЖДАЙТЕ ЧОВЕКА

    0 0 Отговор
    Той за 8ЕВРА не става от леглото.

    13:11 29.06.2026