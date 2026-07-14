След година в британския затвор за шпионаж: Ваня Габерова се прибра у нас

След като прекара година в британски затвор, осъдената за шпионаж в полза на Кремъл Ваня Габерова вече е в родното си село Долно Осеново, разказа БНТ.
Габерова и Иван Стоянов бяха освободени и депортирани предсрочно от Великобритания след като излежаха задължителната половина от присъдите си.
В Долно Осеново се радват, че Ваня си е у дома и се шегуват, че след време може да напише книга за преживяното около шпионския скандал. Общо шестима българи бяха осъдени за шпионаж в полза на Русия и получиха общо над 50 години затвор.
С конвой до летището и въоръжена охрана в самолета Ваня Габерова е депортирана в България. Вече седмица е в родното си село Долно Осеново.
Габерова отказа да разговаря с екипа на БНТ. Но според Красимир, който е женен за сестра ѝ, тя е осъдена несправедливо.
„То нали се доказа там от съобщенията и това, къде ги извадиха, че тя е била само потърпевша. Аз мисля, че англичаните малко се превзеха там с тия присъди, ама нали знаете как е“, заяви Красимир пред обществената телевизия.
От началото на скандала Габерова отрича да е извършила престъпление и твърди, че е въвлечена в случая без да знае какво се случва.
„Работеше в Англия. Значи, там запозна се с един приятел, нейния приятел Тихомир, и си ходиха нагоре-надолу, само че тя не знае за какво става въпрос. И така хайде да идем на почивка в еди кой си град, в еди коя си държава и накрая какво стана...“, коментира още Красимир.
В селото разказват, че заминала за Англия заради липсата на работа у дома. В Западен Лондон Ваня Габерова притежавала и ръководела салон за красота, в който работели шестима души. Британското правителство е конфискувало цялото ѝ имущество, а сега тя има и забрана за влизане в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вълк
Коментиран от #21
10:51 14.07.2026
2 Един
10:51 14.07.2026
3 ха, ха, ха...
10:52 14.07.2026
4 койдазнай
И накрая какво ще стане?!?
10:52 14.07.2026
5 Летописец
Коментиран от #15
10:53 14.07.2026
6 Извода
Коментиран от #10
10:53 14.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 мигачев
10:54 14.07.2026
9 БеГемот
10:55 14.07.2026
10 Извод
До коментар #6 от "Извода":Който ходи при англосаксонските свине , свършва в затвора !
10:55 14.07.2026
11 Перо
10:55 14.07.2026
12 Ххх
10:55 14.07.2026
13 Трол
10:56 14.07.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #56
10:56 14.07.2026
15 Друг летописец
До коментар #5 от "Летописец":След като комунистите стреляха в гърба на собствените си граждани опитвайки се да преминат границата за по -добър живот, народа беше принуден да търпи издевателствата на коминтерна и българските им мастии
Коментиран от #20
10:56 14.07.2026
16 малка присъда . но и на брендо е така
10:57 14.07.2026
17 Вълк
До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":В ФАКУЛТЕТУ по добре ще те оправят мерак имаш така че марш
10:57 14.07.2026
18 Механик
Я гледайте какво се случи с украинката дето гръмна еврея! Е това е шпионка от класа.
10:58 14.07.2026
19 Ха ХаХа
Фризьорка шпионин.
Ще издаде марката на шампоани?
Шпионинът трябва да заема длъжност която
се занимава със
секрети.
Коментиран от #24
10:58 14.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ти имаш
До коментар #1 от "Вълк":Запазено място в Сибир и ще ти се радват тунгусите
Коментиран от #43
11:02 14.07.2026
22 Много ли
До коментар #20 от "Посочи един гражданин":Влезе че тъй изквича?
11:03 14.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 койдазнай
До коментар #19 от "Ха ХаХа":Има много фризьорки в шпионажа. Примерно Джеси Джордан. И съвсем не случайно.
амакойдазнай!
Коментиран от #26
11:04 14.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха ХаХа
До коментар #24 от "койдазнай":Ходи се пери ....
Фризьорка шпионин.
Шпионирала помияринът предател Грозев.
Коментиран от #33
11:06 14.07.2026
27 Иван
11:09 14.07.2026
28 БАРС
11:09 14.07.2026
29 Десислава Джордан
Женена е за германец когото убиват сражавал се за Германия.
Жени се повторно.
Обвиняват я и след 8 месеца я пускат защото нямат доказателства.
11:09 14.07.2026
30 хихи
11:09 14.07.2026
31 Мнение
11:10 14.07.2026
32 Сандо
Коментиран от #39, #49
11:11 14.07.2026
33 Да питам,
До коментар #26 от "Ха ХаХа":Грозев предател? Предал е кого??????
Коментиран от #36
11:12 14.07.2026
34 гост
11:12 14.07.2026
35 Окака Чука от МозаМбик
11:14 14.07.2026
36 Българин
До коментар #33 от "Да питам,":Нашата обща Съветска Родина!
Коментиран от #42
11:14 14.07.2026
37 Аз съм веган
Коментиран от #40
11:14 14.07.2026
38 604
11:15 14.07.2026
39 Знаещ
До коментар #32 от "Сандо":Мисли като драскаш по форумите. Какво щеше да е, ако след 10.11.1989 год. бяха дали на другарите същата справедливост, която те дадоха на хилядите семейства, убити и изчезнали без съд и присъда? Мисли!
Коментиран от #45
11:15 14.07.2026
40 604
До коментар #37 от "Аз съм веган":2 противоречия в 1 изречение...браво ве розово пони!
11:16 14.07.2026
41 Цвете
11:17 14.07.2026
42 Пипи
До коментар #36 от "Българин":Отдавна умpеха Съветите. У нас само uздyxaни копейки.
11:17 14.07.2026
43 Вълк
До коментар #21 от "Ти имаш":Явно на теб доста са ти се радвали
Коментиран от #60
11:18 14.07.2026
44 Фори
Отиваш в Англия без пукната пара , без стартов капитал и веднага откриваш салон за красота с шест работника. И им плащаш английски заплати и английски наем!Как става това?
Коментиран от #48, #68
11:19 14.07.2026
45 604
До коментар #39 от "Знаещ":Къде ги тия хилядите ве люмпен..сега се угояват за твая сметка..всите се писаха десиденти за държавно възмездие. Нъл имаме у фамилиятъ същите десиденти. Цял живот работа не фаща пратят го да бачка то пияно на мутикъ цовъ пред общината...комунистите...после му изправят гръбнака в зандана...
11:21 14.07.2026
46 Позор!
Коментиран от #52
11:23 14.07.2026
47 Цвете
Коментиран от #55
11:23 14.07.2026
48 ОСвалдо Риос
До коментар #44 от "Фори":С вдигане на краката по ъгъл 150 градуса.
11:23 14.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Госあ
11:25 14.07.2026
51 незнайко
С какви средства е направила салона за красота ? Много бързо се се замогнала ! Това винаги се набива на очи !
( там се запозна с един приятел, нейния приятел Тихомир, и си ходиха нагоре-надолу, )
Не се ли е запитвала откъде приятеля и има средствата да ДЖИТКАТ насам натам ? НЕ, като всяка жена тя се интересувала само от розвлеченията докато не е разбрала, че всичко се плаща от НЯКОЙ !!!
11:25 14.07.2026
52 честен ционист
До коментар #46 от "Позор!":Ако можеше отдавна да е избягала за Москва. Какво ще дири в забравеното от бога село Долно Осеново, макар и като герой?
11:25 14.07.2026
53 Отстрани
Заслужава държавна награда!
Коментиран от #58
11:26 14.07.2026
54 Град Козлодуй
Ква е тас кyr:wa и за какво се бори?
11:29 14.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 А няма държава
До коментар #14 от "Последния Софиянец":заради такива корифеи като тебе.
11:30 14.07.2026
57 хаспелге
11:30 14.07.2026
58 уморените коне ги убиват
До коментар #53 от "Отстрани":Тя държавна награда ще получи, но от Руската Федерация. И ще бъде във вид на удавяне в кладенец, автомобилна катастрофа или удар от електрически ток, от неизправна пералня.
А може да падне от сливата в двора и да си удари главата.
Има си служби за тая цел, те ще решат, как и кога точно ще се случат нещата.
11:31 14.07.2026
59 Русофоба Христо Грозев - информация
Христо Грозев е внук на първия секретар на ОК на БКП в Пловдив Геро Грозев, назначен през ноември 1950 г., а по-късно станал член на ЦК на БКП, постоянен представител на България в ООН до 1990г. А след 1990г, като свършило сладкото папкане от БКП, внукът Христо станал яростен русофоб.
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Ето повече информация за "русофоба" Евгений Дайнов:
Баща му Александър Дайнов е бил постоянен коресподент на “Работническо дело” в Москва за периода 1961 до1965г и в Лондон за периода 1971 до 1977г, а след това е главен редактор на вестник „Софийски новости“. Майка му, Лидия Маринчевска, е дъщеря на активни борци против фашизма и капитализма.
Коментиран от #65
11:32 14.07.2026
60 Явно
До коментар #43 от "Вълк":Ще те разчепатят
укропомако
Коментиран от #64
11:32 14.07.2026
61 питам
11:40 14.07.2026
62 Кремълската корвета
Случайно са я мъкнали по руски явочни квартири и са й го набримчвали без нейно знание!
Тя дори не е усетила!
11:40 14.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Копейкотрошач
До коментар #60 от "Явно":Колко секунди ще ти издържи вратлето?
11:42 14.07.2026
65 Хи хи
До коментар #59 от "Русофоба Христо Грозев - информация":В зависимост кой ги храни се определя към кого са фоби !! Ако утре Ким Чен Ун ги храни, ще станат ки-чен--уно-фили !!
11:42 14.07.2026
66 Aлфа Bълкът
11:43 14.07.2026
67 Тез палави очички
И таз весела устичка...
11:45 14.07.2026
68 6135
До коментар #44 от "Фори":Какви английски заплати?
По тези салони работят главно имигранти без разрешително да работят. Вземат минимални пари, нямат отпуски и осигуровки.
Също така в подобни салони за красота често предлагат "масажи" и "още нещо"... Естествено, такива заведения често за паравани за пране на пари от друга незаконна дейност.
Тази нашата със сигурност е погазила поне 13 английски закона, но естествено е смешно, че са я нарочили за шпионка.
11:47 14.07.2026
69 Фют
11:48 14.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Някой
Те работели ли са срещу Великобритания или не? Нали не са във война с Русия уж? Да не говорим за в други държави.
И да и връщат себестойността на имуществото и, което са отнели.
11:50 14.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 БРИТАНЦИТЕ
11:54 14.07.2026
74 Може би
11:56 14.07.2026
75 Хи хи
11:56 14.07.2026
76 Анонимен
12:07 14.07.2026
77 Става,
12:08 14.07.2026