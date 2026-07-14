След година в британския затвор за шпионаж: Ваня Габерова се прибра у нас

След като прекара година в британски затвор, осъдената за шпионаж в полза на Кремъл Ваня Габерова вече е в родното си село Долно Осеново, разказа БНТ.

Габерова и Иван Стоянов бяха освободени и депортирани предсрочно от Великобритания след като излежаха задължителната половина от присъдите си.

В Долно Осеново се радват, че Ваня си е у дома и се шегуват, че след време може да напише книга за преживяното около шпионския скандал. Общо шестима българи бяха осъдени за шпионаж в полза на Русия и получиха общо над 50 години затвор.

С конвой до летището и въоръжена охрана в самолета Ваня Габерова е депортирана в България. Вече седмица е в родното си село Долно Осеново.

Габерова отказа да разговаря с екипа на БНТ. Но според Красимир, който е женен за сестра ѝ, тя е осъдена несправедливо.

„То нали се доказа там от съобщенията и това, къде ги извадиха, че тя е била само потърпевша. Аз мисля, че англичаните малко се превзеха там с тия присъди, ама нали знаете как е“, заяви Красимир пред обществената телевизия.

От началото на скандала Габерова отрича да е извършила престъпление и твърди, че е въвлечена в случая без да знае какво се случва.

„Работеше в Англия. Значи, там запозна се с един приятел, нейния приятел Тихомир, и си ходиха нагоре-надолу, само че тя не знае за какво става въпрос. И така хайде да идем на почивка в еди кой си град, в еди коя си държава и накрая какво стана...“, коментира още Красимир.

В селото разказват, че заминала за Англия заради липсата на работа у дома. В Западен Лондон Ваня Габерова притежавала и ръководела салон за красота, в който работели шестима души. Британското правителство е конфискувало цялото ѝ имущество, а сега тя има и забрана за влизане в страната.