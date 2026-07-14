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След година в британския затвор за шпионаж: Ваня Габерова се прибра у нас

След година в британския затвор за шпионаж: Ваня Габерова се прибра у нас

14 Юли, 2026 10:48 2 097 77

  • ваня габерова-
  • шпионаж-
  • великобритания-
  • германия

В село Долно Осеново разказват, че тя е заминала за Англия заради липсата на работа у дома

След година в британския затвор за шпионаж: Ваня Габерова се прибра у нас - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като прекара година в британски затвор, осъдената за шпионаж в полза на Кремъл Ваня Габерова вече е в родното си село Долно Осеново, разказа БНТ.

Габерова и Иван Стоянов бяха освободени и депортирани предсрочно от Великобритания след като излежаха задължителната половина от присъдите си.

В Долно Осеново се радват, че Ваня си е у дома и се шегуват, че след време може да напише книга за преживяното около шпионския скандал. Общо шестима българи бяха осъдени за шпионаж в полза на Русия и получиха общо над 50 години затвор.

С конвой до летището и въоръжена охрана в самолета Ваня Габерова е депортирана в България. Вече седмица е в родното си село Долно Осеново.

Габерова отказа да разговаря с екипа на БНТ. Но според Красимир, който е женен за сестра ѝ, тя е осъдена несправедливо.

„То нали се доказа там от съобщенията и това, къде ги извадиха, че тя е била само потърпевша. Аз мисля, че англичаните малко се превзеха там с тия присъди, ама нали знаете как е“, заяви Красимир пред обществената телевизия.

От началото на скандала Габерова отрича да е извършила престъпление и твърди, че е въвлечена в случая без да знае какво се случва.

„Работеше в Англия. Значи, там запозна се с един приятел, нейния приятел Тихомир, и си ходиха нагоре-надолу, само че тя не знае за какво става въпрос. И така хайде да идем на почивка в еди кой си град, в еди коя си държава и накрая какво стана...“, коментира още Красимир.

В селото разказват, че заминала за Англия заради липсата на работа у дома. В Западен Лондон Ваня Габерова притежавала и ръководела салон за красота, в който работели шестима души. Британското правителство е конфискувало цялото ѝ имущество, а сега тя има и забрана за влизане в страната.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вълк

    27 55 Отговор
    Защо ни е на нас . Да заминава за Сибир

    Коментиран от #21

    10:51 14.07.2026

  • 2 Един

    28 32 Отговор
    Веднага да я направят почетен член на Възраждане...и на Единна Русия.

    10:51 14.07.2026

  • 3 ха, ха, ха...

    27 47 Отговор
    Копейките в България се увеличават с още една, на хората не им трябват.

    10:52 14.07.2026

  • 4 койдазнай

    20 6 Отговор
    И аз така си ходя на почивка, в оня град, в тая държава, в оная държава, за по два три дена.
    И накрая какво ще стане?!?

    10:52 14.07.2026

  • 5 Летописец

    65 24 Отговор
    След като евроатлантиците оставиха младите хора без работа и ги принудиха да работят в чужбина , сега позволяват и на англосаксонските си господари да ги подмятат по затворите си .

    Коментиран от #15

    10:53 14.07.2026

  • 6 Извода

    21 44 Отговор
    Колкото по-далеч от русия и подлогите им опикани, толкова по-вероятно е да не лежиш в затвор!

    Коментиран от #10

    10:53 14.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мигачев

    17 30 Отговор
    завалийчето не знаело раираш ли, фърляо антракс анляво надясно ама мислио пудра захар

    10:54 14.07.2026

  • 9 БеГемот

    33 12 Отговор
    Мата Хари от Долно Нанагорнище....мила родна неадекватност...

    10:55 14.07.2026

  • 10 Извод

    32 16 Отговор

    До коментар #6 от "Извода":

    Който ходи при англосаксонските свине , свършва в затвора !

    10:55 14.07.2026

  • 11 Перо

    18 3 Отговор
    Ползвали са я за мюре!

    10:55 14.07.2026

  • 12 Ххх

    17 34 Отговор
    Селянката работила в Западен Лондон.Що не е работила в Западна Москва?

    10:55 14.07.2026

  • 13 Трол

    29 8 Отговор
    Накрая всички българи в чужбина ще бъдат депортирани у нас като руски шпиони.

    10:56 14.07.2026

  • 14 Последния Софиянец

    54 12 Отговор
    Натопиха жената защото знаят че няма държава да я защитава.

    Коментиран от #56

    10:56 14.07.2026

  • 15 Друг летописец

    14 29 Отговор

    До коментар #5 от "Летописец":

    След като комунистите стреляха в гърба на собствените си граждани опитвайки се да преминат границата за по -добър живот, народа беше принуден да търпи издевателствата на коминтерна и българските им мастии

    Коментиран от #20

    10:56 14.07.2026

  • 16 малка присъда . но и на брендо е така

    4 21 Отговор
    сега ще шпионира у нас . навремето алексей шпионирал за бащата на генерал и един от службите и още един там с една щерка ама тайно . ще ме изпорти че съм с къси гащи лятото .

    10:57 14.07.2026

  • 17 Вълк

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    В ФАКУЛТЕТУ по добре ще те оправят мерак имаш така че марш

    10:57 14.07.2026

  • 18 Механик

    23 7 Отговор
    Каква шпионка е тази бе. Година в панделата и си идва.
    Я гледайте какво се случи с украинката дето гръмна еврея! Е това е шпионка от класа.

    10:58 14.07.2026

  • 19 Ха ХаХа

    31 10 Отговор
    Фалшиво дело отгоре до долу.
    Фризьорка шпионин.
    Ще издаде марката на шампоани?
    Шпионинът трябва да заема длъжност която
    се занимава със
    секрети.

    Коментиран от #24

    10:58 14.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ти имаш

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "Вълк":

    Запазено място в Сибир и ще ти се радват тунгусите

    Коментиран от #43

    11:02 14.07.2026

  • 22 Много ли

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Посочи един гражданин":

    Влезе че тъй изквича?

    11:03 14.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 койдазнай

    3 10 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ХаХа":

    Има много фризьорки в шпионажа. Примерно Джеси Джордан. И съвсем не случайно.
    амакойдазнай!

    Коментиран от #26

    11:04 14.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ХаХа

    24 8 Отговор

    До коментар #24 от "койдазнай":

    Ходи се пери ....
    Фризьорка шпионин.
    Шпионирала помияринът предател Грозев.

    Коментиран от #33

    11:06 14.07.2026

  • 27 Иван

    6 9 Отговор
    Тази, тъпата гъска ще я оформят любознателни тъпаци журналисти като известна в България, не й е провървяло в Англия, но ето къде е късмета й.

    11:09 14.07.2026

  • 28 БАРС

    21 5 Отговор
    ИНТЕРЕСТНО ,КОЛКО ЛИ АНГЛИЙСКИ ШПИОНИ СЕ ПОДВИЗАВАТ У НАС ,А НАШИТЕ СЛУЖБИ ДАЖЕ И НЕ ГИ СЛЕДЯТ.ПРАВЯТ СИ КАКВОТО СИ ИСКАТ.

    11:09 14.07.2026

  • 29 Десислава Джордан

    15 1 Отговор
    е никаква фпизьорка.
    Женена е за германец когото убиват сражавал се за Германия.
    Жени се повторно.
    Обвиняват я и след 8 месеца я пускат защото нямат доказателства.

    11:09 14.07.2026

  • 30 хихи

    16 2 Отговор
    Превеждала е песни на Азис на руски, изпълнявала ги е, правила е клипове и ги е пращала лично на Путин с което освен че е извършвала шпионаж и е нарушавала аввторски права. и за да обърка Ми-6 е болечена като мъж.

    11:09 14.07.2026

  • 31 Мнение

    5 13 Отговор
    По-добре да в бяха пратили в Русия. След като руснаците са я издържали във Великобритания, все някаква работа може да им свърши. Ако пък британците са й платили, за да я изфабрикуват като агент и сега е решила да си харчи заработените от ми6 пари в България....

    11:10 14.07.2026

  • 32 Сандо

    16 5 Отговор
    Козячетата да бъдат по-внимателни с подигравките и оплювките,защото както показва историята,палачинката се обръща.Да няма после рев,сълзи и сополи и лозунги от типа "Унищожиха елита на нацията"?

    Коментиран от #39, #49

    11:11 14.07.2026

  • 33 Да питам,

    11 13 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    Грозев предател? Предал е кого??????

    Коментиран от #36

    11:12 14.07.2026

  • 34 гост

    8 11 Отговор
    Мен защо не дойдат да ме арестуват за шпионаж...има нещо за да я окаушат...

    11:12 14.07.2026

  • 35 Окака Чука от МозаМбик

    1 1 Отговор
    През колко шпионки съм ги преглеждал във джейла

    11:14 14.07.2026

  • 36 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Да питам,":

    Нашата обща Съветска Родина!

    Коментиран от #42

    11:14 14.07.2026

  • 37 Аз съм веган

    7 13 Отговор
    Още копейки трябва да лежат. Като обичат Бензиностанцията повече от България да ходят там да се бият с монголците за бензин

    Коментиран от #40

    11:14 14.07.2026

  • 38 604

    3 3 Отговор
    Шпио шпион..ей шпионкееей щъ изям...

    11:15 14.07.2026

  • 39 Знаещ

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Сандо":

    Мисли като драскаш по форумите. Какво щеше да е, ако след 10.11.1989 год. бяха дали на другарите същата справедливост, която те дадоха на хилядите семейства, убити и изчезнали без съд и присъда? Мисли!

    Коментиран от #45

    11:15 14.07.2026

  • 40 604

    9 4 Отговор

    До коментар #37 от "Аз съм веган":

    2 противоречия в 1 изречение...браво ве розово пони!

    11:16 14.07.2026

  • 41 Цвете

    10 14 Отговор
    ТАЗИ ПРОСТАКЕСА ТРЯБВАШЕ ДА Я ОСТАВЯТ ЗА ПО ДЪЛЪГ ПЕРИОД И ГРУПАТА ОКОЛО НЕЯ.СЕЛЯНКАТА РЕШИЛА ДА " ШПИОНИРА " И ЯВНО ДА ИЗКАРА ДОСТА ПАРИ. ТОЛКОВА ИМ Е АКЪЛА, ДА НИ ИЗЛАГАТ РАЗНИ ПРОШЛЯЦИ В ИМЕТО НА КАКВО И ЗАЩО? ОТВРАТИТЕЛНА Е ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ .ГРОЗНО, ДОЛНО И ПРЕДАТЕЛСТВОТО СПРЯМО БЪЛГАРИЯ?!

    11:17 14.07.2026

  • 42 Пипи

    7 6 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Отдавна умpеха Съветите. У нас само uздyxaни копейки.

    11:17 14.07.2026

  • 43 Вълк

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ти имаш":

    Явно на теб доста са ти се радвали

    Коментиран от #60

    11:18 14.07.2026

  • 44 Фори

    12 10 Отговор
    "В Западен Лондон Ваня Габерова притежавала и ръководела салон за красота, в който работели шестима души."
    Отиваш в Англия без пукната пара , без стартов капитал и веднага откриваш салон за красота с шест работника. И им плащаш английски заплати и английски наем!Как става това?

    Коментиран от #48, #68

    11:19 14.07.2026

  • 45 604

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Знаещ":

    Къде ги тия хилядите ве люмпен..сега се угояват за твая сметка..всите се писаха десиденти за държавно възмездие. Нъл имаме у фамилиятъ същите десиденти. Цял живот работа не фаща пратят го да бачка то пияно на мутикъ цовъ пред общината...комунистите...после му изправят гръбнака в зандана...

    11:21 14.07.2026

  • 46 Позор!

    7 16 Отговор
    Съселяните на шпионката на чудовището Путин, националната предателка - селяндурката Ваня, вместо да бъде изгонена с комъни от селото, тя е посрещната като "герой"! "Майка плаче, грамофон свири" ,след като български герои станаха ваксаджиите на КГБ -ейските ботуши на кремълския злодей и убиец! Вие бе, нещастници?! Ви не знате ли какво значи "Ми 6" бе, наглеци, неграмотни мерзавци и кремълски подолги! Я тая Ваня да си хваща чемодаан, да паема за вокзала и да се качва на поезда за Москва! И да не се връща! Тук няма място за руски шпиони и убийци! Малко ли ни бяха ония, дето взривиха складовете на Гебрев, а него и сина му отровиха! Ама то пък, никъде не е сигурен животът на шпионите и националните предатели! Те вече са употребени като тоалетна хартия и хвърлени в кошчето, вече са непотребни и като като нищо ще "паднат" от висок етаж!

    Коментиран от #52

    11:23 14.07.2026

  • 47 Цвете

    5 12 Отговор
    ТАЗИ ПРОСТАКЕСА ТРЯБВАШЕ ДА Я ОСТАВЯТ ЗА ПО ДЪЛЪГ ПЕРИОД И ГРУПАТА ОКОЛО НЕЯ.СЕЛЯНКАТА РЕШИЛА ДА " ШПИОНИРА " И ЯВНО ДА ИЗКАРА ДОСТА ПАРИ. ТОЛКОВА ИМ Е АКЪЛА, ДА НИ ИЗЛАГАТ РАЗНИ ПРОШЛЯЦИ В ИМЕТО НА КАКВО И ЗАЩО? ОТВРАТИТЕЛНА Е ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ .ГРОЗНО, ДОЛНО И ПРЕДАТЕЛСТВОТО СПРЯМО БЪЛГАРИЯ?!

    Коментиран от #55

    11:23 14.07.2026

  • 48 ОСвалдо Риос

    6 4 Отговор

    До коментар #44 от "Фори":

    С вдигане на краката по ъгъл 150 градуса.

    11:23 14.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Госあ

    6 1 Отговор
    Е, не е от аристокрацията от Крушари 😆

    11:25 14.07.2026

  • 51 незнайко

    8 9 Отговор
    ( В селото разказват, че заминала за Англия заради липсата на работа у дома. )
    С какви средства е направила салона за красота ? Много бързо се се замогнала ! Това винаги се набива на очи !
    ( там се запозна с един приятел, нейния приятел Тихомир, и си ходиха нагоре-надолу, )
    Не се ли е запитвала откъде приятеля и има средствата да ДЖИТКАТ насам натам ? НЕ, като всяка жена тя се интересувала само от розвлеченията докато не е разбрала, че всичко се плаща от НЯКОЙ !!!

    11:25 14.07.2026

  • 52 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "Позор!":

    Ако можеше отдавна да е избягала за Москва. Какво ще дири в забравеното от бога село Долно Осеново, макар и като герой?

    11:25 14.07.2026

  • 53 Отстрани

    10 5 Отговор
    Ако е вярно, браво на това смело българско момиче!
    Заслужава държавна награда!

    Коментиран от #58

    11:26 14.07.2026

  • 54 Град Козлодуй

    2 5 Отговор
    Как да се изразя по-нежно?!
    Ква е тас кyr:wa и за какво се бори?

    11:29 14.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 А няма държава

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    заради такива корифеи като тебе.

    11:30 14.07.2026

  • 57 хаспелге

    6 2 Отговор
    Жертва на островната параноя за отравяния.

    11:30 14.07.2026

  • 58 уморените коне ги убиват

    2 7 Отговор

    До коментар #53 от "Отстрани":

    Тя държавна награда ще получи, но от Руската Федерация. И ще бъде във вид на удавяне в кладенец, автомобилна катастрофа или удар от електрически ток, от неизправна пералня.
    А може да падне от сливата в двора и да си удари главата.
    Има си служби за тая цел, те ще решат, как и кога точно ще се случат нещата.

    11:31 14.07.2026

  • 59 Русофоба Христо Грозев - информация

    13 3 Отговор
    Ето си повече информация за "русофоба" Христо Грозев:
    Христо Грозев е внук на първия секретар на ОК на БКП в Пловдив Геро Грозев, назначен през ноември 1950 г., а по-късно станал член на ЦК на БКП, постоянен представител на България в ООН до 1990г. А след 1990г, като свършило сладкото папкане от БКП, внукът Христо станал яростен русофоб.
    - - -
    Ето повече информация за "русофоба" Евгений Дайнов:
    Баща му Александър Дайнов е бил постоянен коресподент на “Работническо дело” в Москва за периода 1961 до1965г и в Лондон за периода 1971 до 1977г, а след това е главен редактор на вестник „Софийски новости“. Майка му, Лидия Маринчевска, е дъщеря на активни борци против фашизма и капитализма.

    Коментиран от #65

    11:32 14.07.2026

  • 60 Явно

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Вълк":

    Ще те разчепатят
    укропомако

    Коментиран от #64

    11:32 14.07.2026

  • 61 питам

    1 3 Отговор
    Този б о к л у к забогатя ли?

    11:40 14.07.2026

  • 62 Кремълската корвета

    1 5 Отговор
    е невинна!

    Случайно са я мъкнали по руски явочни квартири и са й го набримчвали без нейно знание!
    Тя дори не е усетила!

    11:40 14.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Копейкотрошач

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Явно":

    Колко секунди ще ти издържи вратлето?

    11:42 14.07.2026

  • 65 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Русофоба Христо Грозев - информация":

    В зависимост кой ги храни се определя към кого са фоби !! Ако утре Ким Чен Ун ги храни, ще станат ки-чен--уно-фили !!

    11:42 14.07.2026

  • 66 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Не зная кой е по-пpост, тя ли, Великобритания ли, че такава я е шпионирала или Русия, че е плащала за такъв шпионин дето не става да пасе и овцете?

    11:43 14.07.2026

  • 67 Тез палави очички

    4 0 Отговор
    какво ли не са виждали?

    И таз весела устичка...

    11:45 14.07.2026

  • 68 6135

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Фори":

    Какви английски заплати?
    По тези салони работят главно имигранти без разрешително да работят. Вземат минимални пари, нямат отпуски и осигуровки.

    Също така в подобни салони за красота често предлагат "масажи" и "още нещо"... Естествено, такива заведения често за паравани за пране на пари от друга незаконна дейност.


    Тази нашата със сигурност е погазила поне 13 английски закона, но естествено е смешно, че са я нарочили за шпионка.

    11:47 14.07.2026

  • 69 Фют

    2 0 Отговор
    Може да й пръснат шпионката още на границата или летището.

    11:48 14.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Някой

    2 1 Отговор
    Външното ни министерство трябваше да ги защитава и да гледа за какво са им повдигани обвинения и справедливо ли или не.
    Те работели ли са срещу Великобритания или не? Нали не са във война с Русия уж? Да не говорим за в други държави.
    И да и връщат себестойността на имуществото и, което са отнели.

    11:50 14.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 БРИТАНЦИТЕ

    3 1 Отговор
    Да изплатят 10 милиона паунда компенсация. Бандити.

    11:54 14.07.2026

  • 74 Може би

    4 1 Отговор
    Тя е жертва на един клеветник "дописник". Ако го спомена ще ми изтрият коментара.

    11:56 14.07.2026

  • 75 Хи хи

    2 0 Отговор
    Вече няма да иска да бяга в Англия !!

    11:56 14.07.2026

  • 76 Анонимен

    0 0 Отговор
    Любовница на главния шпионин ли беше тази.

    12:07 14.07.2026

  • 77 Става,

    1 0 Отговор
    Ама за други работи. 😀. Тази, Сергей Антонов, сестрите в Либия, ...

    12:08 14.07.2026