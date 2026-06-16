Пиян шофьор се вряза с колата си в ограда на къща в Монтанско

Мъж на 47 години от Монтана е задържан, след като катастрофирал с автомобил в частен имот в монтанското село Горна Вереница и е бил установен да шофира с 1,97 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Инцидентът е станал около 6 часа на 15 юни. По данни на полицията лек автомобил със софийска регистрация е излязъл от пътя и се е блъснал в ограда на имот в селото, обитаван от 81-годишна жена от село Буковец.

При удара е разрушена част от каменната ограда на имота, а на едноетажна постройка, използвана като лятна кухня, са нанесени материални щети.

Проба с техническо средство е отчела 1,97 промила алкохол в издишания въздух на водача. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на имуществени вреди при пътнотранспортно произшествие и за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол над допустимата норма.

Установен е и собственикът на автомобила – жена от София.