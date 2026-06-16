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Пиян шофьор се вряза с колата си в ограда на къща в Монтанско

Пиян шофьор се вряза с колата си в ограда на къща в Монтанско

16 Юни, 2026 15:12 655 3

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  • ограда

Мъжът е шофирал с 1,97 промила алкохол

Пиян шофьор се вряза с колата си в ограда на къща в Монтанско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж на 47 години от Монтана е задържан, след като катастрофирал с автомобил в частен имот в монтанското село Горна Вереница и е бил установен да шофира с 1,97 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Инцидентът е станал около 6 часа на 15 юни. По данни на полицията лек автомобил със софийска регистрация е излязъл от пътя и се е блъснал в ограда на имот в селото, обитаван от 81-годишна жена от село Буковец.

При удара е разрушена част от каменната ограда на имота, а на едноетажна постройка, използвана като лятна кухня, са нанесени материални щети.

Проба с техническо средство е отчела 1,97 промила алкохол в издишания въздух на водача. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на имуществени вреди при пътнотранспортно произшествие и за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол над допустимата норма.

Установен е и собственикът на автомобила – жена от София.


България
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  • 1 Примати

    6 0 Отговор
    Кой ще плати и поправи щетите на бабата..

    15:23 16.06.2026

  • 2 Стара чанта

    1 1 Отговор
    Браво, Батька ! Въпросът обаче е - ЗАЩО си още жив ?

    15:26 16.06.2026

  • 3 Много кофти

    2 0 Отговор
    А може ли пияните шофьори направо да влизат в затвора, защото представляват опасност за околните... боклука, който обича да си пийва алкохол, ще продължи да го прави и да шофира, той е боклук и не може другояче.

    16:02 16.06.2026