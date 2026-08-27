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Откриха 42 пакета желирани бонбони с психоактивно вещество в Пловдив

Откриха 42 пакета желирани бонбони с психоактивно вещество в Пловдив

27 Август, 2026 15:04 724 3

  • желирани бонбони-
  • психоактивно вещество-
  • пловдив

Открити са у 23-годишен младеж, заедно с над 1 кг марихуана

Откриха 42 пакета желирани бонбони с психоактивно вещество в Пловдив - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

42 пакета, или близо 2 килограма желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество и над килограм марихуана са иззеха от 23-годишен младеж, съобщиха от полицията в Пловдив.

При извършеното изследване в съдържанието им е установено наличие на хексахидроканабинол.

Заподозрян за незаконно разпространение на наркотици в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Наркотиците са иззети при претърсване в колата и обитаваното от младия мъж жилище. Открити са още електронна везна и вакуум машина, използвани за пакетирането им.

Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени и мобилен телефон и парична сума.

Мъжът е задържан на 25 август за едно денонощие. Впоследствие, с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за 72 часа.

От полицията съобщиха за над килограм амфетамин е иззет при акция в Пловдив.


България
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  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    На Младежкия хълм ли ги намериха?

    15:06 27.08.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Бравос,така ще продължи да поумнява българската младеж!🌈🛴🥳🤣👍

    15:09 27.08.2026

  • 3 Голяма работа

    1 0 Отговор
    В "демокрацията" САЩ, тези бонбончета с марихуана са напълно законни, ама тука олелия до шия, вместо да се занимаят с истинските наркотици. Също в САЩ амфетамините ги предписват като бонбонки за "дефицит на вниманието" диагноза.

    15:39 27.08.2026