Откриха 42 пакета желирани бонбони с психоактивно вещество в Пловдив

42 пакета, или близо 2 килограма желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество и над килограм марихуана са иззеха от 23-годишен младеж, съобщиха от полицията в Пловдив.

При извършеното изследване в съдържанието им е установено наличие на хексахидроканабинол.

Заподозрян за незаконно разпространение на наркотици в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Наркотиците са иззети при претърсване в колата и обитаваното от младия мъж жилище. Открити са още електронна везна и вакуум машина, използвани за пакетирането им.

Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени и мобилен телефон и парична сума.

Мъжът е задържан на 25 август за едно денонощие. Впоследствие, с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за 72 часа.

От полицията съобщиха за над килограм амфетамин е иззет при акция в Пловдив.