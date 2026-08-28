ГЕРБ с 6 въпроса към Радев и Демерджиев за арестите в Струмяни

От партия ГЕРБ публикуваха на страницата си във фейсбук коментар по повод ареста на местния активист и журналист Гергана Петрова в Струмяни, съобщават от novini.bg. Хората на Борисов поставиха следните въпроси към управляващите:
При посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни бяха извършени арести на граждани, включително на журналиста Гергана Петрова. ГЕРБ настояваме незабавно:
1. Премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да отговорят публично и лично какво е наложило показните арести.
2. На какво правно основание се е наложило задържане със сила и поставяне на белезници на журналист?
3. Опитът за задаване на въпроси ли е истинската причина за ареста?
4. Кой е издал заповедта за действията на полицаите и какво ще бъде наказанието му?
5. Каква е оценката на министър-председателя и вътрешния министър за действията на полицията?
6. Вярно ли е, че Гергана Петрова е била арестувана, въпреки, че е представила документи за самоличност?
От ГЕРБ считаме, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България. Всяко действие на органите на реда трябва да бъде законово обосновано, пропорционално и съобразено с правата на гражданите и журналистите.
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1 Платена медия
18:45 28.08.2026
2 Гербераси долни
18:47 28.08.2026
3 хехе
18:48 28.08.2026
4 Хохо Бохо
18:53 28.08.2026