ГЕРБ с 6 въпроса към Радев и Демерджиев за арестите в Струмяни

От партия ГЕРБ публикуваха на страницата си във фейсбук коментар по повод ареста на местния активист и журналист Гергана Петрова в Струмяни, съобщават от novini.bg. Хората на Борисов поставиха следните въпроси към управляващите:

При посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни бяха извършени арести на граждани, включително на журналиста Гергана Петрова. ГЕРБ настояваме незабавно:

1. Премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да отговорят публично и лично какво е наложило показните арести.

2. На какво правно основание се е наложило задържане със сила и поставяне на белезници на журналист?

3. Опитът за задаване на въпроси ли е истинската причина за ареста?

4. Кой е издал заповедта за действията на полицаите и какво ще бъде наказанието му?

5. Каква е оценката на министър-председателя и вътрешния министър за действията на полицията?

6. Вярно ли е, че Гергана Петрова е била арестувана, въпреки, че е представила документи за самоличност?

От ГЕРБ считаме, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България. Всяко действие на органите на реда трябва да бъде законово обосновано, пропорционално и съобразено с правата на гражданите и журналистите.