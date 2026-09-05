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Какви са вероятните мотиви за убийството в Исперих

Какви са вероятните мотиви за убийството в Исперих

5 Септември, 2026 09:05 1 705 18

  • убийство-
  • исперих

Има и данни за прояви на домашно насилие спрямо съпругата, за които разследващите са получили информация от нейни близки. Те обаче предстои да бъдат проверени

Какви са вероятните мотиви за убийството в Исперих - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хазартни дългове, раздяла със съпругата и семейни проблеми са сред версиите, които прокуратурата проверява за трагедията в Исперих, при която баща уби двете си дъщери – на 10 и 17 години, а след това сложи край на живота си.

По данни на прокуратурата престъплението вероятно е извършено в нощта срещу 2 септември. Във вторник момичетата и баща им са били видени живи. След това тримата отишли в имот, който не е основното им жилище.

Именно там бащата най-вероятно първо е убил по-голямата си дъщеря, а след това и 10-годишното момиче. Двете деца са убити с нож. Заключил помещението и по-късно се е самоубил в двора. Разследването до момента не сочи участие на друг човек.

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров посочи, че сред възможните причини се разглежда тежкото финансово положение на мъжа. Той периодично е работел като таксиметров шофьор, а по данни на разследването е имал парични задължения, свързани с хазарт.

Друга важна линия в разследването е раздялата със съпругата му. По информация на прокуратурата тя е напуснала семейния дом преди около два месеца. Впоследствие е изпратила съобщение на една от дъщерите си, че има нов партньор, който вероятно ще бъде техният нов баща. Според прокуратурата това също може да е било фактор за ескалирането на ситуацията.

Има и данни за прояви на домашно насилие спрямо съпругата, за които разследващите са получили информация от нейни близки. Те обаче предстои да бъдат проверени.

Не са установени данни мъжът да е страдал от психично заболяване. Според прокуратурата водещата версия към момента е свързана с хазартната зависимост и натрупването на семейни и финансови проблеми.

Само дни преди трагедията бащата е купил на двете си дъщери необходимото за началото на учебната година. Момичетата са били при него и за подготовката преди първия учебен ден.

Разследването продължава, като прокуратурата изяснява всички обстоятелства около двойното убийство и последвалото самоубийство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    5 1 Отговор
    Дали пък не е наказателно убийство заради дългове или нещо подобно?

    Коментиран от #3

    09:12 05.09.2026

  • 2 мдаа

    16 8 Отговор
    Майката очевидно е била изключително "умна". Да съобщиш на детето си с СМС, че си намерила нов мъж, който ще бъде неговия нов баща, обяснява проявеното от бащата домашно насилие към майката. Дали въпросната има капацитет да проумее, че тя носи основната вина за случилото се.

    Коментиран от #8

    09:12 05.09.2026

  • 3 възможно е

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    но долкото разбираме такава версия не се обсъжда. Също както и Петрохан убийства и последвало самоубийство е единствената версия, по която се работи. Единствената и най-лесна такава.

    09:14 05.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 В Исперих

    12 0 Отговор
    В Исперих има над 10 казина-игрални зали и над 10 офиса за бързи кредитиа Исперих има-няма около 10 000 жители

    09:25 05.09.2026

  • 6 Държавно обвинение

    14 1 Отговор
    "Хазартна зависимост" е дългогодишния навик на група корумпирани политици и държавни служители да цоцат кинти на готово от хазарта и бързите кредити от "небанкови институции", за сметка на нормалните граждани (и селяни). Само в лас Вегас и Атлантик Сити е разрешен хазарта, и в някои изостанали индиански резервати, като този на бившия вожд Винету.

    09:28 05.09.2026

  • 7 факт

    12 1 Отговор
    Тотална безизходица навсякъде.

    09:31 05.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Специалист

    17 0 Отговор
    Кво чакат управляващите трябва веднага да закрият казината. Ще има още много жертви.В Монако най известното казино е забранено да влизат местни граждани.Те казината са бич за бедняците който си мислят че могат да спечелят.Казиното винаги печели.

    Коментиран от #14

    09:42 05.09.2026

  • 10 мдаа

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    Нищо не съв разкрил. Не съм писал, че майката е убиец, а че носи вина за нещастието. Как ще напишеш на детето си такъв СМС? Така ли се съобщават толкова деликатни неща като влизането на чужд мъж в живота на децата? Тя е знаела, че детето ще каже на баща си и целта е била да го нарани. Е, успяла е, наранила го е до лудост. Това е само в случай, че наистина бащата е убил децата си. В момент, в който се закъсал финансово и се разпада семейството ти, всеки зопълнителен удар може да има непредвидими последици. Това имах предвид, ако не си го разбрал, пробемът си е твой.

    09:44 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Като нема казино

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Специалист":

    Ще се сбират да играт на сварка и залози и пак ще е същото...проблема не е в казиното алкохола цигарите наркотиците..проблема е в хората

    Коментиран от #18

    10:02 05.09.2026

  • 15 Дапитам

    3 0 Отговор
    Фафли,разбрах заради коя дума ме триете.Ок,шма и синоними.Не стига че до гуша затънал в хазарти,не стига че насилник над невинни жени,и вместо да увисне само неговата тимберица,той отнема живота на две деца.Е къде е господ?

    Коментиран от #17

    10:02 05.09.2026

  • 16 В испарих има ли хора

    4 0 Отговор
    Щот не са виждат хора там

    10:06 05.09.2026

  • 17 Господ е далече

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дапитам":

    И не види

    10:07 05.09.2026

  • 18 Специалист

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Като нема казино":

    Когато няма кой да те примамва няма как да сбъркаш.Казината създават зависимост това е на психологична основа.Човек по природа е алчен.А това че играят на зарове нелегално по мое време беше така това са единици.Имаше и тогава убийства заради дългове.

    10:51 05.09.2026