Какви са вероятните мотиви за убийството в Исперих

Хазартни дългове, раздяла със съпругата и семейни проблеми са сред версиите, които прокуратурата проверява за трагедията в Исперих, при която баща уби двете си дъщери – на 10 и 17 години, а след това сложи край на живота си.
По данни на прокуратурата престъплението вероятно е извършено в нощта срещу 2 септември. Във вторник момичетата и баща им са били видени живи. След това тримата отишли в имот, който не е основното им жилище.
Именно там бащата най-вероятно първо е убил по-голямата си дъщеря, а след това и 10-годишното момиче. Двете деца са убити с нож. Заключил помещението и по-късно се е самоубил в двора. Разследването до момента не сочи участие на друг човек.
Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров посочи, че сред възможните причини се разглежда тежкото финансово положение на мъжа. Той периодично е работел като таксиметров шофьор, а по данни на разследването е имал парични задължения, свързани с хазарт.
Друга важна линия в разследването е раздялата със съпругата му. По информация на прокуратурата тя е напуснала семейния дом преди около два месеца. Впоследствие е изпратила съобщение на една от дъщерите си, че има нов партньор, който вероятно ще бъде техният нов баща. Според прокуратурата това също може да е било фактор за ескалирането на ситуацията.
Има и данни за прояви на домашно насилие спрямо съпругата, за които разследващите са получили информация от нейни близки. Те обаче предстои да бъдат проверени.
Не са установени данни мъжът да е страдал от психично заболяване. Според прокуратурата водещата версия към момента е свързана с хазартната зависимост и натрупването на семейни и финансови проблеми.
Само дни преди трагедията бащата е купил на двете си дъщери необходимото за началото на учебната година. Момичетата са били при него и за подготовката преди първия учебен ден.
Разследването продължава, като прокуратурата изяснява всички обстоятелства около двойното убийство и последвалото самоубийство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Коментиран от #3
09:12 05.09.2026
2 мдаа
Коментиран от #8
09:12 05.09.2026
3 възможно е
До коментар #1 от "Интересно":но долкото разбираме такава версия не се обсъжда. Също както и Петрохан убийства и последвало самоубийство е единствената версия, по която се работи. Единствената и най-лесна такава.
09:14 05.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 В Исперих
09:25 05.09.2026
6 Държавно обвинение
09:28 05.09.2026
7 факт
09:31 05.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Специалист
Коментиран от #14
09:42 05.09.2026
10 мдаа
До коментар #8 от "Тити на Кака":Нищо не съв разкрил. Не съм писал, че майката е убиец, а че носи вина за нещастието. Как ще напишеш на детето си такъв СМС? Така ли се съобщават толкова деликатни неща като влизането на чужд мъж в живота на децата? Тя е знаела, че детето ще каже на баща си и целта е била да го нарани. Е, успяла е, наранила го е до лудост. Това е само в случай, че наистина бащата е убил децата си. В момент, в който се закъсал финансово и се разпада семейството ти, всеки зопълнителен удар може да има непредвидими последици. Това имах предвид, ако не си го разбрал, пробемът си е твой.
09:44 05.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Като нема казино
До коментар #9 от "Специалист":Ще се сбират да играт на сварка и залози и пак ще е същото...проблема не е в казиното алкохола цигарите наркотиците..проблема е в хората
Коментиран от #18
10:02 05.09.2026
15 Дапитам
Коментиран от #17
10:02 05.09.2026
16 В испарих има ли хора
10:06 05.09.2026
17 Господ е далече
До коментар #15 от "Дапитам":И не види
10:07 05.09.2026
18 Специалист
До коментар #14 от "Като нема казино":Когато няма кой да те примамва няма как да сбъркаш.Казината създават зависимост това е на психологична основа.Човек по природа е алчен.А това че играят на зарове нелегално по мое време беше така това са единици.Имаше и тогава убийства заради дългове.
10:51 05.09.2026