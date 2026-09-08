Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради самоуправство, съобщи БНТ.
Двамата братя бяха задържани малко след 12,00ч. днес, след като за пореден ден опитаха да попречат на полицията да осигури достъп и възможност на техните съседи за присъединяване към ВиК мрежата.
С решение на ВиК миналата седмица е изградена нова връзка към имота на двете домакинства, които са без вода девети месец, след като съседите им са я спрели самоволно в края на миналата година. Има издадена прокурорска заповед водоподаването към тях да бъде възстановено.
"Бившият областен управител на Монтана, неговият брат и майка им днес отново са попречили на полицията да осигури достъп за присъединяване, като са блокирали входа на имота със строителни материали. След пристигане на полицията, се е стигнало до саморазправа и двамата братя са задържани. Към този момент в Районна прокуратура Монтана са образувани две досъдебни производства срещу тях за самоуправство", съобщиха от ОДМВР.
Лицата са задържани до 24 часа и по случая предстои да бъде разпределен наблюдаващ прокурор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #3
16:27 08.09.2026
2 Цвете
16:35 08.09.2026
3 Дур
До коментар #1 от "Браво":Още не са ги погнали, тия още са навсякъде.
16:36 08.09.2026
4 Цвете
16:36 08.09.2026
5 Цвете
16:37 08.09.2026
6 въпросните съседи представят ли си
16:41 08.09.2026
7 на този бившия трябва да му се проверят
16:57 08.09.2026
8 75472572572
17:04 08.09.2026
9 Налудник
17:34 08.09.2026