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Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му

Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му

8 Септември, 2026 16:20 1 566 9

  • монтана-
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  • вик

Бившият областен управител на Монтана, неговият брат и майка им днес отново са попречили на полицията да осигури достъп за присъединяване, като са блокирали входа на имота със строителни материали

Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради самоуправство, съобщи БНТ.

Двамата братя бяха задържани малко след 12,00ч. днес, след като за пореден ден опитаха да попречат на полицията да осигури достъп и възможност на техните съседи за присъединяване към ВиК мрежата.

С решение на ВиК миналата седмица е изградена нова връзка към имота на двете домакинства, които са без вода девети месец, след като съседите им са я спрели самоволно в края на миналата година. Има издадена прокурорска заповед водоподаването към тях да бъде възстановено.

"Бившият областен управител на Монтана, неговият брат и майка им днес отново са попречили на полицията да осигури достъп за присъединяване, като са блокирали входа на имота със строителни материали. След пристигане на полицията, се е стигнало до саморазправа и двамата братя са задържани. Към този момент в Районна прокуратура Монтана са образувани две досъдебни производства срещу тях за самоуправство", съобщиха от ОДМВР.

Лицата са задържани до 24 часа и по случая предстои да бъде разпределен наблюдаващ прокурор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    28 2 Отговор
    Подгониха герберастките крадци. Айде скоро и Тиквата. Но не само да ги осъдят, а и да им конфискуват откраднатото за 20 години.

    Коментиран от #3

    16:27 08.09.2026

  • 2 Цвете

    20 0 Отговор
    ТЕ ИМАТ ЛИ СИ ИМЕНА? АРЕСТУВАНИ ,КОЙ, КАК СЕ КАЗВА, ЗАЩО СА ПОСТЪПИЛИ 9 МЕСЕЦА ПО ТОЗИ ЖЕСТОК НАЧИН? КАКВО КАТО Е БИЛ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, КОЕ МУ ДАВА ПРАВОТО ДА ДЕЙСТВА ТАКА, ЧЕ ЧАК ДА СЕ НАЛАГА НАМЕСАТА НА ПОЛИЦИЯТА? СЕГА ИМ СПРЕТЕ ВОДАТА НА ТИЯ ТАРИКАТИ, ДА СЕ ПОИЗКЪПЯТ ,КОГАТО ДЪЖДА ЗАВАЛИ.ЕТО ТОВА СЕ СЛУЧВА, КОГАТО ДАЕШ ПРАВА НА ЕДИН ИДИОТ. 🤦‍♂️🚔🇧🇬

    16:35 08.09.2026

  • 3 Дур

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Още не са ги погнали, тия още са навсякъде.

    16:36 08.09.2026

  • 4 Цвете

    7 0 Отговор
    ТЕ ИМАТ ЛИ СИ ИМЕНА? АРЕСТУВАНИ ,КОЙ, КАК СЕ КАЗВА, ЗАЩО СА ПОСТЪПИЛИ 9 МЕСЕЦА ПО ТОЗИ ЖЕСТОК НАЧИН? КАКВО КАТО Е БИЛ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, КОЕ МУ ДАВА ПРАВОТО ДА ДЕЙСТВА ТАКА, ЧЕ ЧАК ДА СЕ НАЛАГА НАМЕСАТА НА ПОЛИЦИЯТА? СЕГА ИМ СПРЕТЕ ВОДАТА НА ТИЯ ТАРИКАТИ, ДА СЕ ПОИЗКЪПЯТ ,КОГАТО ДЪЖДА ЗАВАЛИ.ЕТО ТОВА СЕ СЛУЧВА, КОГАТО ДАЕШ ПРАВА НА ЕДИН ИДИОТ. 🤦‍♂️🚔🇧🇬

    16:36 08.09.2026

  • 5 Цвете

    5 0 Отговор
    ТЕ ИМАТ ЛИ СИ ИМЕНА? АРЕСТУВАНИ ,КОЙ, КАК СЕ КАЗВА, ЗАЩО СА ПОСТЪПИЛИ 9 МЕСЕЦА ПО ТОЗИ ЖЕСТОК НАЧИН? КАКВО КАТО Е БИЛ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, КОЕ МУ ДАВА ПРАВОТО ДА ДЕЙСТВА ТАКА, ЧЕ ЧАК ДА СЕ НАЛАГА НАМЕСАТА НА ПОЛИЦИЯТА? СЕГА ИМ СПРЕТЕ ВОДАТА НА ТИЯ ТАРИКАТИ, ДА СЕ ПОИЗКЪПЯТ ,КОГАТО ДЪЖДА ЗАВАЛИ.ЕТО ТОВА СЕ СЛУЧВА, КОГАТО ДАЕШ ПРАВА НА ЕДИН ИДИОТ. 🤦‍♂️🚔🇧🇬ДАВАШ ПРАВА НА ЕДИН КРЕТЕН.

    16:37 08.09.2026

  • 6 въпросните съседи представят ли си

    12 1 Отговор
    изобщо какво проблемно и опасно съжителство ги чака със съседи тези братя и тяхната майка , тези братя не признават законите и няма да спрат с проблемите и там ще има истинска война с жертви

    16:41 08.09.2026

  • 7 на този бившия трябва да му се проверят

    11 0 Отговор
    всички решения и документи които е подписвал когато е бил управител , ясно е като бял ден че щом сега плюе на законите и правилата , то когато е бил управител го е прави всеки ден

    16:57 08.09.2026

  • 8 75472572572

    10 0 Отговор
    Теглете им по едно 9мм постановление , бе ! Веднага ще се осеферят всички други присъстващи , а и бързо ще се разчуе и ще има ефект ! Възпитателен и отрезвяващ ефект както никога досега !

    17:04 08.09.2026

  • 9 Налудник

    5 0 Отговор
    В Резерват "Северозапад" колят и бесят само ГЕПИ и ДаПраСе. Други партии в този забравен от бога край не виреят. Не са ли престъпници, въобще не са отразени от тиквата и глигана.

    17:34 08.09.2026