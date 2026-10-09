Над 30 сайта за неразрешени лекарства са спрени

Над 30 електронни платформи за незаконно предлагане на лекарства, включително пептиди, са установени след 70 проверки. По случаите са изпратени сигнали до Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, цитирана от бТВ.

По думите ѝ част от потребителите търсят бърз ефект, най-вече за отслабване, но често не знаят какво вещество приемат.

„Всички предприети действия целят опазване на здравето на всички нас“, заяви Катя Ивкова.

Министърът посочи, че установените сайтове предлагат неразрешени лекарствени продукти извън реда, по който законно се продават лекарствата. Сред тях са и пептидни продукти, които се използват от много българи.

Сигнали до ГДБОП и прокуратурата

Директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов уточни, че списъкът включва сайтове с активни линкове, препращащи към информация за нерегламентирано предлагане на лекарства в интернет. Той определи този тип търговия като свързана с рискове за здравето.

„Активно се работи с ГДБОП и дирекция „Киберпрестъпления“, прокуратура, с оглед навременно установяване на такъв тип сайтове“, заяви Кирилов.

Проверките на интернет платформите са част от контрола върху онлайн търговията с лекарствени продукти. Според Министерството на здравеопазването при подобни проверки често се откриват обяви за лекарства, отпускани само по лекарско предписание. В редица случаи в България няма разрешени за употреба продукти с публикуваните търговски наименования, а за някои вещества няма разрешение за употреба никъде по света, тъй като все още са на етап клинични изпитвания.

Какво следва

Изпълнителната агенция по лекарствата продължава да следи съдържанието на сайтове, предлагащи пептидни продукти и други лекарства извън регламентираните канали. При установяване на нарушения сигналите се насочват към ГДБОП, дирекция „Киберпрестъпност“ и прокуратурата.

Агенцията няма законови правомощия сама да извършва процесуално-следствени действия или да разпорежда спирането на интернет сайтове. Това се прави в рамките на действията на компетентните разследващи органи.