14-годишно момче е задържано за убийството в Пловдив

14-годишен ученик е задържан във връзка с убийството в северната част на Пловдив. Според непотвърдена все още информация престъплението е извършено от член на семейството на жертвата, съобщи Plovdiv24.bg. Става въпрос за сина на убитата.

Трупът е открит в кооперация на улица "Брезовска" в "Кършияка". На място бе и шефът на областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.

Според пресцентъра на МВР в града под тепетата служители от областната дирекция на МВР Пловдив предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършено тежко криминално престъпление в града.

Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район "Северен“. Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.