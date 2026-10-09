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14-годишно момче е задържано за убийството в Пловдив

14-годишно момче е задържано за убийството в Пловдив

9 Октомври, 2026 17:21 1 331 18

  • убийство-
  • пловдив-
  • кършияка

Трупът е открит в кооперация на улица "Брезовска" в "Кършияка". На място бе и шефът на областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.

14-годишно момче е задържано за убийството в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

14-годишен ученик е задържан във връзка с убийството в северната част на Пловдив. Според непотвърдена все още информация престъплението е извършено от член на семейството на жертвата, съобщи Plovdiv24.bg. Става въпрос за сина на убитата.

Трупът е открит в кооперация на улица "Брезовска" в "Кършияка". На място бе и шефът на областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.

Според пресцентъра на МВР в града под тепетата служители от областната дирекция на МВР Пловдив предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършено тежко криминално престъпление в града.

Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район "Северен“. Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    19 0 Отговор
    Пловдив е като зверилник.Там се убиват за удоволствие.

    Коментиран от #3, #13

    17:24 09.10.2026

  • 2 Хивей

    17 0 Отговор
    В България убийствата станаха като за добър ден.

    17:25 09.10.2026

  • 3 Лоша

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    карма върлува .

    17:25 09.10.2026

  • 4 Пущиня(к)

    9 1 Отговор
    Сега глей шоу, да са окаже, че е "малцинствен".

    17:33 09.10.2026

  • 5 мда

    7 1 Отговор
    За команчи ли става дума?

    17:33 09.10.2026

  • 6 Вълк

    6 9 Отговор
    С Този Радев скоро няма да останат жители на България

    17:35 09.10.2026

  • 7 Врачанин

    8 0 Отговор
    Абе,кво им става на тия дечурлига в Пловдив?! Убиват си ей така.

    Коментиран от #10

    17:35 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Логично

    7 2 Отговор
    То майните са пропаднали наркомани.

    17:41 09.10.2026

  • 10 Кучето на Мими 🐕

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Врачанин":

    Тека протестират срещу паметника на Альоша.🦧💥🦧

    17:42 09.10.2026

  • 11 Хмм

    4 0 Отговор
    убил майка си?

    17:44 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ШОП

    4 1 Отговор
    Ужас, в Пловдив не стига че миекат отвратително, но са и жестоко изчеткали. А искат да стават столица...... ХАХАХА. Комплексарщина и турцизми на всякъде по прашните им улици... Отвратително...

    17:52 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Очаквано

    0 1 Отговор
    През последните 6 години радевизъм и промяна хората обедняха и озверяха. Марко дилъри покровителстват правителството и заляха държавата с фентанил.

    18:03 09.10.2026

  • 17 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    18:04 09.10.2026

  • 18 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    От моя електорат е 😏

    18:15 09.10.2026