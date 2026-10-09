14-годишно момче е задържано за убийството в Пловдив

14-годишен ученик е задържан във връзка с убийството в северната част на Пловдив. Според непотвърдена все още информация престъплението е извършено от член на семейството на жертвата, съобщи Plovdiv24.bg. Става въпрос за сина на убитата.
Трупът е открит в кооперация на улица "Брезовска" в "Кършияка". На място бе и шефът на областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.
Според пресцентъра на МВР в града под тепетата служители от областната дирекция на МВР Пловдив предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършено тежко криминално престъпление в града.
Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район "Северен“. Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3, #13
17:24 09.10.2026
2 Хивей
17:25 09.10.2026
3 Лоша
До коментар #1 от "Сатана Z":карма върлува .
17:25 09.10.2026
4 Пущиня(к)
17:33 09.10.2026
5 мда
17:33 09.10.2026
6 Вълк
17:35 09.10.2026
7 Врачанин
Коментиран от #10
17:35 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Логично
17:41 09.10.2026
10 Кучето на Мими 🐕
До коментар #7 от "Врачанин":Тека протестират срещу паметника на Альоша.🦧💥🦧
17:42 09.10.2026
11 Хмм
17:44 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ШОП
17:52 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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