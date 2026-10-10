Разследват схема за фиктивни бракове срещу 10 000 евро

Полицията в Ямбол разследва схема за фиктивни граждански бракове, чрез които турски граждани, пребиваващи в Германия, са търсили европейски статут. По първоначални данни за един брак са били плащани около 10 000 евро, а в схемата са участвали подставени булки, младоженци и свидетели.

Служителка на община Ямбол е привлечена като обвиняема и е задържана под стража. Според районния прокурор на Ямбол Мина Грънчарова тя е събирала документите, извършвала е бракосъчетанията и е съставяла актове за гражданско състояние. Прокуратурата твърди, че служителката е полагала подпис от името на кмета и не е проверявала самоличността на участниците в церемониите.

„Жената е извършвала фиктивни граждански бракове. Става въпрос за турски граждани, пребиваващи в Германия, най-вероятно незаконно, които са искали да си осигурят европейски статут“, заяви Мина Грънчарова.

Жените, представяни като булки, били ангажирани основно чрез лица от Севлиевския край. По първоначални данни те получавали между 1700 и 1800 евро за брак, докато на фиктивните младоженци били давани около 150 евро. Всички участници били водени в Ямбол, където пред длъжностното лице по гражданското състояние се провеждали церемониите.

Около 24 брака за пет месеца

Според прокуратурата разследваната дейност е извършвана от май до октомври. До момента са установени около 24 фиктивни сватби. Точният брой на участниците и ролята на всеки от тях предстои да бъдат изяснени.

„Разследването все още е в много ранна фаза. Имаме привлечена обвиняема и задържане по отношение на нея, но предстои да бъдат привлечени като обвиняеми още лица – вероятно повече от четири или пет“, каза прокурорът.

Очаква се сред разследваните да има лица от Севлиевския край и Ямбол. При събиране на достатъчно доказателства прокуратурата може да промени правната квалификация и да повдигне обвинения за участие в организирана престъпна група.

Обвиняемата може да получи до 12 години лишаване от свобода, ако бъде призната за виновна. Към момента съдебно решение по същество няма, а разследването продължава.

Източници: btvnovinite.bg