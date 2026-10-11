Мъж почина след масово сбиване на празник в Русенско

33-годишен мъж е починал след масово сбиване в центъра на русенското село Тетово. Инцидентът е станал през нощта, докато в населеното място се е провеждал местен празник.

Сигналът за боя е подаден на телефон 112 около 1:20 часа. По първоначални данни конфликтът е започнал след битов спор и е прераснал в сбиване между множество хора, съобщиха от ОДМВР-Русе.

На място са изпратени полицейски екипи и екип на Спешна помощ. При пристигането им е установено, че един от участниците е починал.

„Съпричастността им към случилото се се изяснява“, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева по повод задържаните.

В рамките на разследването са задържани двама мъже на 23 и 26 години. Те не са привлечени като обвиняеми, а участието им в инцидента все още се проверява.

Разпитват свидетели и събират доказателства

Разпитани са множество свидетели и са извършени огледи на мястото на сбиването. Продължават действията по събиране и проверка на доказателства, съобщи Малчева.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Русе.

Към момента няма официално съобщени данни за повдигнати обвинения или за други задържани по случая.

Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, dunavmost.com