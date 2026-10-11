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Мъж почина след масово сбиване на празник в Русенско
  Тема: Войната на пътя

Мъж почина след масово сбиване на празник в Русенско

11 Октомври, 2026 12:26 1 170 18

  • тетово-
  • масово сбиване-
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  • мвр русе-
  • досъдебно производство

33-годишният участник в боя е издъхнал в село Тетово. Задържани са двама мъже, чиято съпричастност се изяснява

Мъж почина след масово сбиване на празник в Русенско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

33-годишен мъж е починал след масово сбиване в центъра на русенското село Тетово. Инцидентът е станал през нощта, докато в населеното място се е провеждал местен празник.

Сигналът за боя е подаден на телефон 112 около 1:20 часа. По първоначални данни конфликтът е започнал след битов спор и е прераснал в сбиване между множество хора, съобщиха от ОДМВР-Русе.

На място са изпратени полицейски екипи и екип на Спешна помощ. При пристигането им е установено, че един от участниците е починал.

„Съпричастността им към случилото се се изяснява“, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева по повод задържаните.

В рамките на разследването са задържани двама мъже на 23 и 26 години. Те не са привлечени като обвиняеми, а участието им в инцидента все още се проверява.

Разпитват свидетели и събират доказателства

Разпитани са множество свидетели и са извършени огледи на мястото на сбиването. Продължават действията по събиране и проверка на доказателства, съобщи Малчева.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Русе.

Към момента няма официално съобщени данни за повдигнати обвинения или за други задържани по случая.

Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, dunavmost.com


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гост

    23 3 Отговор
    Лилав на помощи.

    12:32 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евгени от Алфапласт

    18 3 Отговор
    Цвят лилав? Или се подразбира?

    12:39 11.10.2026

  • 8 Стенли

    25 2 Отговор
    Ей голямо триене , голямо нещо , сакън да не се обидят тъмнозелените 😁

    Коментиран от #11

    12:43 11.10.2026

  • 9 Супер сила

    19 3 Отговор
    Какви са тия масови сбивания, убийства всеки ден на тая малка и нещастна територия? Има ли държава, която да осигури някакъв ред в това блато?

    Коментиран от #12, #15

    12:59 11.10.2026

  • 10 Моряка

    16 2 Отговор
    Пак се премълчава етноса на участниците. При бай Тошо си траеха.В Строителни войски вземаха занаят,работеха,очовечваха се съгласно учението на Дарвин.Сега - обратно на дарвинизма.

    13:12 11.10.2026

  • 11 Тя тази така си трие

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    В къщи са и забранили да трие с парцала и компенсира тук-))

    13:14 11.10.2026

  • 12 руслямиски

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Супер сила":

    забави

    13:16 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хммм

    2 2 Отговор
    Комунизмът в Русе до това води.. не избраха кмет от ПП ДБ, а отново БСП.

    13:44 11.10.2026

  • 15 сърцевината на ПП"ГЕРБ"

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Супер сила":

    Не че нещо ,но в някой държави като наречеш държавата "това блато" и в петък на изгрев слънце те обесват (справка Сингапур).

    13:48 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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