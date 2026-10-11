Мъж почина след масово сбиване на празник в Русенско

33-годишен мъж е починал след масово сбиване в центъра на русенското село Тетово. Инцидентът е станал през нощта, докато в населеното място се е провеждал местен празник.
Сигналът за боя е подаден на телефон 112 около 1:20 часа. По първоначални данни конфликтът е започнал след битов спор и е прераснал в сбиване между множество хора, съобщиха от ОДМВР-Русе.
На място са изпратени полицейски екипи и екип на Спешна помощ. При пристигането им е установено, че един от участниците е починал.
„Съпричастността им към случилото се се изяснява“, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева по повод задържаните.
В рамките на разследването са задържани двама мъже на 23 и 26 години. Те не са привлечени като обвиняеми, а участието им в инцидента все още се проверява.
Разпитват свидетели и събират доказателства
Разпитани са множество свидетели и са извършени огледи на мястото на сбиването. Продължават действията по събиране и проверка на доказателства, съобщи Малчева.
По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Русе.
Към момента няма официално съобщени данни за повдигнати обвинения или за други задържани по случая.
Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, dunavmost.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 гост
12:32 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Евгени от Алфапласт
12:39 11.10.2026
8 Стенли
Коментиран от #11
12:43 11.10.2026
9 Супер сила
Коментиран от #12, #15
12:59 11.10.2026
10 Моряка
13:12 11.10.2026
11 Тя тази така си трие
До коментар #8 от "Стенли":В къщи са и забранили да трие с парцала и компенсира тук-))
13:14 11.10.2026
12 руслямиски
До коментар #9 от "Супер сила":забави
13:16 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хммм
13:44 11.10.2026
15 сърцевината на ПП"ГЕРБ"
До коментар #9 от "Супер сила":Не че нещо ,но в някой държави като наречеш държавата "това блато" и в петък на изгрев слънце те обесват (справка Сингапур).
13:48 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.