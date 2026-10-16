Проверяват сигнал за изнасилване срещу български клисар в Германия

Германските власти проверяват сигнал за възможно изнасилване на жена в Берлин, като посоченият в него мъж е български клисар и служител на българското посолство. За това съобщи NOVA, позовавайки се на официални позиции по случая.

Българското Министерство на външните работи заявява, че е в пряк контакт с Федералното министерство на външните работи на Германия и оказва необходимото съдействие. Според ведомството служителят сам е декларирал отказ от функционалния си имунитет, което е било официално потвърдено от българската страна. МВнР не разпространява допълнителна информация, за да не бъде възпрепятствано производството.

Има публични твърдения, но няма потвърдено престъпление

Случаят е огласен публично от архимандрит Никанор Мишков и гражданското сдружение БОЕЦ. От организацията твърдят, че предполагаемото престъпление е извършено в сградата на българското посолство в Берлин, а посоченият мъж е едновременно служител на дипломатическото представителство и клисар в българската църковна община.

В публичните съобщения се говори за 24-годишна българска студентка. Тези данни обаче не са потвърдени от германската полиция или прокуратура чрез официално съобщение.

Западно- и Средноевропейската митрополия заявява, че не разполага с официална информация от германските компетентни органи, която да установява извършено изнасилване. В позицията си институцията подчертава:

„Подобно тежко обвинение не бива да бъде представяно публично като безспорно доказан факт, преди обстоятелствата да бъдат изяснени от компетентните органи.“

Митрополията посочва и финансов спор

Църковната институция твърди, че между жената и посочения мъж е съществувал предхождащ финансов спор. Според митрополията банкови преводи показват задължение от 5000 евро, а на тази основа се проверява и версията за евентуален опит за изнудване.

Тази версия също не е потвърдена от германските разследващи органи. Публично не са представени данни кога са извършени преводите, при какви обстоятелства са дадени средствата и дали документите са предадени на полицията или прокуратурата.

Към момента няма публично потвърждение за повдигнато обвинение, задържане или съдебно решение. Германските власти трябва да изяснят както сигнала за сексуално посегателство, така и останалите твърдения, свързани със случая.

Източници: nova.bg, ploshtadslaveikov.com