54-годишен мъж нападна лекари в Шумен

54-годишен мъж е задържан, защото е нападнал и обиждал медицински персонал в болнично отделение в Шумен. Мъжът поискал свиждане с лежащо болен пациент, настанен в интензивното отделение на Комплексния онкологичен център в града. След като не бил допуснат да влезе, той започнал да блъска по входната врата, бутал и обиждал дежурните медицински сестри.

Час по-късно извършителят е установен от полицейски екип на Районното управление във Велики Преслав. Задържан е в шуменския арест. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под ръководството на Районната прокуратура в Шумен.