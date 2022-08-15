54-годишен мъж нападна лекари в Шумен

54-годишен мъж е задържан, защото е нападнал и обиждал медицински персонал в болнично отделение в Шумен. Мъжът поискал свиждане с лежащо болен пациент, настанен в интензивното отделение на Комплексния онкологичен център в града. След като не бил допуснат да влезе, той започнал да блъска по входната врата, бутал и обиждал дежурните медицински сестри.
Час по-късно извършителят е установен от полицейски екип на Районното управление във Велики Преслав. Задържан е в шуменския арест. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под ръководството на Районната прокуратура в Шумен.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБВ
16:14 15.08.2022