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Заловиха голяма група мигранти в София

12 Юли, 2023 10:11 288 2

Заловиха голяма група мигранти в София

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Те са били в микробус с албанска регистрация, управляван от 25-годишен албанец, който бил спрян за проверка

Заловиха голяма група мигранти в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма група нелегални мигранти е заловена през нощта във вторник от полицията на Околовръстния път в София.

Те са били в микробус с албанска регистрация, управляван от 25-годишен албанец, който бил спрян за проверка.

Полицаите са установили 31 мъже, които заявили, че са от Афганистан. Отведени са за разпит в полицейско управление. По случая тече досъдебно производство.


България
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  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    Браво На Мвр

    10:15 12.07.2023

  • 2 БГ Шебек

    1 0 Отговор
    Да си ги водят дома.Тия тръгнали да бягат от България някакви плиткоуми ги спират пък и се гордеят с това.

    10:29 12.07.2023