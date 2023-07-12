Заловиха голяма група мигранти в София

Голяма група нелегални мигранти е заловена през нощта във вторник от полицията на Околовръстния път в София.
Те са били в микробус с албанска регистрация, управляван от 25-годишен албанец, който бил спрян за проверка.
Полицаите са установили 31 мъже, които заявили, че са от Афганистан. Отведени са за разпит в полицейско управление. По случая тече досъдебно производство.
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1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
10:15 12.07.2023
2 БГ Шебек
10:29 12.07.2023