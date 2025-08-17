Виктор, който се вряза в автобус с колата си, пристигна в съда в болнично облекло

Софийският градски съд гледа мярката на 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, съобщи бТВ.

Той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи. На кадрите се виждат наранявания по лицето му.

След инцидента той е с две счупени ребра и ръка.

По пътя към съдебната зала Виктор не отговори на никакви въпроси - нито дали съжалява за случилото се, нито дали е употребил райски газ във вечерта на инцидента.

Продължават разпитите на свидетелите. Очаква се експертизата да покаже с каква скорост се е движел шофьорът. Младият мъж е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

По-рано екипът ни се свърза с майката на Виктор Илиев, но тя отказа коментар.

Няма промяна в състоянието на пострадалите. Трима са във ВМА, всички са с опасност за живота. Тежко е състоянието и на настанените в „Пирогов“. Относно това дали в автомобила е имало райски газ, както разказа пред bTV братовчед на шофьора - не може да бъде доказано от направени проби на водача, защото дрегерите могат да установят само наркотични вещества и алкохол.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор.