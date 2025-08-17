Виктор, който се вряза в автобус с колата си, пристигна в съда в болнично облекло

Софийският градски съд гледа мярката на 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, съобщи бТВ.
Той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи. На кадрите се виждат наранявания по лицето му.
След инцидента той е с две счупени ребра и ръка.
По пътя към съдебната зала Виктор не отговори на никакви въпроси - нито дали съжалява за случилото се, нито дали е употребил райски газ във вечерта на инцидента.
Продължават разпитите на свидетелите. Очаква се експертизата да покаже с каква скорост се е движел шофьорът. Младият мъж е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.
По-рано екипът ни се свърза с майката на Виктор Илиев, но тя отказа коментар.
Няма промяна в състоянието на пострадалите. Трима са във ВМА, всички са с опасност за живота. Тежко е състоянието и на настанените в „Пирогов“. Относно това дали в автомобила е имало райски газ, както разказа пред bTV братовчед на шофьора - не може да бъде доказано от направени проби на водача, защото дрегерите могат да установят само наркотични вещества и алкохол.
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пожелания
Коментиран от #45
17:42 17.08.2025
2 Смърт по непредпазливост!?
Присъда за тероризъм!
Коментиран от #9, #15
17:43 17.08.2025
3 Kaлпазанин
Коментиран от #8
17:43 17.08.2025
5 Дано Господ
17:44 17.08.2025
6 ......!
17:44 17.08.2025
7 Оня с рикията
17:45 17.08.2025
8 Альооо
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Автомобилът НЕ е бил нито на неговите родители, нито негов!!
17:46 17.08.2025
9 Мдаа
До коментар #2 от "Смърт по непредпазливост!?":Този е камикадзе!
17:46 17.08.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:46 17.08.2025
11 ГОСТ
Коментиран от #28
17:48 17.08.2025
12 Боруна Лом
17:48 17.08.2025
13 Коста
17:50 17.08.2025
14 ШесПет
17:51 17.08.2025
15 Гошо
До коментар #2 от "Смърт по непредпазливост!?":И онуй в слънчака е терорист
Коментиран от #22
17:51 17.08.2025
16 ЗА ТОЗИ
17:52 17.08.2025
17 Много хубаво
17:55 17.08.2025
18 Българин 🇧🇬
17:58 17.08.2025
19 Хасковски каунь
етнически българин ли е. ,или.....
Спорим и сме до бас
18:01 17.08.2025
20 БгТопИдиот🇧🇬
Лансиран Паразитизъм при коренните населения лансиран от другарите с печатницата имащи се за социални инженери !
18:02 17.08.2025
21 Георги
18:03 17.08.2025
22 Георги
До коментар #15 от "Гошо":така е, ама него споменаха между другото и даже вече го забравиха. Този ще е изкупителната жертва.
18:05 17.08.2025
23 1488
18:10 17.08.2025
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:10 17.08.2025
25 от нас нищо не става ами
Коментиран от #44
18:11 17.08.2025
26 съдебен заседател
18:11 17.08.2025
27 12340
18:12 17.08.2025
28 паметник на ТАТО във всеки град
До коментар #11 от "ГОСТ":златен век беше времето на тато
наркоманите бяха във мините за уран
18:12 17.08.2025
29 Иво
18:14 17.08.2025
30 Американският посланик през 2006 г
18:17 17.08.2025
32 Този
18:19 17.08.2025
33 Северозападнал
18:20 17.08.2025
34 ШЕФА
18:23 17.08.2025
35 Цвете
18:29 17.08.2025
36 Дааа
18:29 17.08.2025
37 Цвете
18:30 17.08.2025
38 Не ме интересува облеклото
18:34 17.08.2025
39 Северозападнал
18:34 17.08.2025
40 Просто се чудя
18:37 17.08.2025
41 Този
18:38 17.08.2025
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
НЕ МОЖЕ УБИЙСТВОТО ДА Е ПО
НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ
......
18:38 17.08.2025
43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... И ДА МУ ОПРАВЯТ ЕЛЕКТРОЛИТИТЕ :))
......
НА АУТОПСИЯ ЩЕ ПОКАЖЕ ИНФАРКТ ОТ ТРАВМИТЕ ОТ КАТАСТРОФАТА ::)
18:40 17.08.2025
45 Жалко
До коментар #1 от "пожелания":за дъските на ковчега...
18:42 17.08.2025