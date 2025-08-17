Новини
Виктор, който се вряза в автобус с колата си, пристигна в съда в болнично облекло

Виктор, който се вряза в автобус с колата си, пристигна в съда в болнично облекло

17 Август, 2025 17:40 1 744 45

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор

Виктор, който се вряза в автобус с колата си, пристигна в съда в болнично облекло - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд гледа мярката на 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, съобщи бТВ.

Той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи. На кадрите се виждат наранявания по лицето му.

След инцидента той е с две счупени ребра и ръка.

По пътя към съдебната зала Виктор не отговори на никакви въпроси - нито дали съжалява за случилото се, нито дали е употребил райски газ във вечерта на инцидента.

Продължават разпитите на свидетелите. Очаква се експертизата да покаже с каква скорост се е движел шофьорът. Младият мъж е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

По-рано екипът ни се свърза с майката на Виктор Илиев, но тя отказа коментар.

Няма промяна в състоянието на пострадалите. Трима са във ВМА, всички са с опасност за живота. Тежко е състоянието и на настанените в „Пирогов“. Относно това дали в автомобила е имало райски газ, както разказа пред bTV братовчед на шофьора - не може да бъде доказано от направени проби на водача, защото дрегерите могат да установят само наркотични вещества и алкохол.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор.


България
Оценка 4.1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелания

    35 3 Отговор
    С ковчег да го изкарат

    Коментиран от #45

    17:42 17.08.2025

  • 2 Смърт по непредпазливост!?

    56 2 Отговор
    Това си е терористичен акт!
    Присъда за тероризъм!

    Коментиран от #9, #15

    17:43 17.08.2025

  • 3 Kaлпазанин

    30 2 Отговор
    Комплексирани родители ,купувайте мощни коли на дечицата си ,глезете ги угаждайте им ,ама после няма да ми ривете

    Коментиран от #8

    17:43 17.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дано Господ

    28 1 Отговор
    да, го възмезди подобаващо...

    17:44 17.08.2025

  • 6 ......!

    25 1 Отговор
    Л.и.н.ч!!!

    17:44 17.08.2025

  • 7 Оня с рикията

    27 1 Отговор
    Тоя от болницата, директно в моргата, нема смисъл и до съда да го разхождат...

    17:45 17.08.2025

  • 8 Альооо

    10 11 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Автомобилът НЕ е бил нито на неговите родители, нито негов!!

    17:46 17.08.2025

  • 9 Мдаа

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "Смърт по непредпазливост!?":

    Този е камикадзе!

    17:46 17.08.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 1 Отговор
    все съм виждал катастрофи по тубата , и къде ли не..но такова чудо не съм виждал-да се забиеш в автобус..само по филмите

    17:46 17.08.2025

  • 11 ГОСТ

    40 0 Отговор
    100 ГОДИНИ КАТОРЖЕН ТРУД НА ХЛЯБ И ВОДА!ПРИ БАЙ ТОШО ЩЯХА ДА МУ ВЪРНАТ САМО ПАСПОРТА И ОБУВКИТЕ!

    Коментиран от #28

    17:48 17.08.2025

  • 12 Боруна Лом

    24 2 Отговор
    РИМЛЯНИТЕ ДА СЕ ОБЕСЯТ С КРАКАТА НА ГОРЕ!

    17:48 17.08.2025

  • 13 Коста

    4 23 Отговор
    Свобода за Виктор Илиев и Благомир Коцев!

    17:50 17.08.2025

  • 14 ШесПет

    31 1 Отговор
    няма да напиша какво му пожелавам, но съм сигурен, че 90 процента от пишещите тук, му пожелават същото!

    17:51 17.08.2025

  • 15 Гошо

    28 1 Отговор

    До коментар #2 от "Смърт по непредпазливост!?":

    И онуй в слънчака е терорист

    Коментиран от #22

    17:51 17.08.2025

  • 16 ЗА ТОЗИ

    29 1 Отговор
    ЩЕ ИМА НАКАЗАНИЕ СИГУРНА СЪМ. ИНТЕРЕСУВА МЕ КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ПОЛИЦЕЙСКИЯ СИНКОВЕЦ!

    17:52 17.08.2025

  • 17 Много хубаво

    14 0 Отговор
    облекло, бай Ставри ще го харесва.

    17:55 17.08.2025

  • 18 Българин 🇧🇬

    22 1 Отговор
    Това е контингента на дпс Ново Начало на Пеевски ! Нова надежда на Евроатлантизма за България .

    17:58 17.08.2025

  • 19 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    Колеги,
    етнически българин ли е. ,или.....
    Спорим и сме до бас

    18:01 17.08.2025

  • 20 БгТопИдиот🇧🇬

    9 0 Отговор
    Убавец е !!


    Лансиран Паразитизъм при коренните населения лансиран от другарите с печатницата имащи се за социални инженери !

    18:02 17.08.2025

  • 21 Георги

    9 0 Отговор
    по отношението на медиите към този надрусан глyп..к усещам, че ще го превърнат в искупителна жертва

    18:03 17.08.2025

  • 22 Георги

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гошо":

    така е, ама него споменаха между другото и даже вече го забравиха. Този ще е изкупителната жертва.

    18:05 17.08.2025

  • 23 1488

    9 1 Отговор
    а с номерче на китката и звезда на ревера трябва

    18:10 17.08.2025

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 1 Отговор
    този от снимката е убиец, нормално е да бъде ликвидиран ако не от наще българи то поне от сирийците, те са доста повече мъже от нас

    18:10 17.08.2025

  • 25 от нас нищо не става ами

    13 0 Отговор
    дано сирийците му видят сметката за отмъщение

    Коментиран от #44

    18:11 17.08.2025

  • 26 съдебен заседател

    11 0 Отговор
    тъкмо е с болнични дрехи и в болница, незабавна кастрация

    18:11 17.08.2025

  • 27 12340

    6 1 Отговор
    "адвокат" Хаджигенчо ли го защитава?!

    18:12 17.08.2025

  • 28 паметник на ТАТО във всеки град

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГОСТ":

    златен век беше времето на тато

    наркоманите бяха във мините за уран

    18:12 17.08.2025

  • 29 Иво

    12 0 Отговор
    Така! Дайте зареден пистолет с пълен пълнител! Лично, ще натисна списъка в главата на този неандерталец! България, няма нужда от такава плесен! Да, и грам угризения няма да имам! Точка! Времето на толеранс, култура и втори шанс, приключи! Аз, казвам.....СМЪРТ! Същото се относя и за оня с АТВ-то, милиционерското синче! Някой се мисли за недосргаем в тази измислена държава! Всичко си има оправия, още кан Крум, го е измислил, но ние сега сме прекалено измислени, затова ще ни газят а боклука, ще ходи свободен по улиците! Смърт!

    18:14 17.08.2025

  • 30 Американският посланик през 2006 г

    6 1 Отговор
    циганите са бъдещето на България

    18:17 17.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този

    3 0 Отговор
    от малцинствата ли е?

    18:19 17.08.2025

  • 33 Северозападнал

    8 0 Отговор
    До тук стигнахме с либералното си отношение към тези,които не заслужават добро,защото не го разбират правилно.Поискайте пари от циганин,както те искат всекидневно от българите докато техните деца ползват последния модел айфони и се возят в скъпи автомобили а вечер музиката до дупка с кючеци и гюбеци до сутринта.Елате в северозапада и ще разберете много за тая общност що за човеца са...Дайте на някой от тях 5лв на заем от съжаление и ще разберете,колко са добри,ще ви съсипят живота

    18:20 17.08.2025

  • 34 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Гнусен,долен и мръсен ма........ Примат !!!

    18:23 17.08.2025

  • 35 Цвете

    2 0 Отговор
    Един идиот уби ДОКТОР. ЗАТВОР.

    18:29 17.08.2025

  • 36 Дааа

    3 0 Отговор
    Редовните тъпи адвокатски номера - "болничното облекло" е разгънато и облечено само за пред съдиите, добре се вижда на снимките, че не е носено преди!

    18:29 17.08.2025

  • 37 Цвете

    1 0 Отговор
    Един идиот уби ДОКТОР. ЗАТВОР.

    18:30 17.08.2025

  • 38 Не ме интересува облеклото

    3 0 Отговор
    Не искам да чета глупости за него. Интересува ве само информацията кога и за какво ще му повдигнат обвинение, на какво ще го осъдят и кога ще се изпълни присъдата. Останалото са жълтини.

    18:34 17.08.2025

  • 39 Северозападнал

    3 0 Отговор
    Полицията на северозапада само гледа,констатира и си води записки,които биват смачкани и изхвъляни.Питам началника на полицията в Белоградчик-Господине,ако на вас или вашите родители се случи да ви тормозят циганите за дърва,които вие сте отказали а те нахвърляли през оградата,след което идват по-късно и искат пари за тройно повече и ви скачат на бой,защо не сте прибрали нахвърляните дърва.Друг път идват на просия по времето на пенсия и като откажете ти казват,че утре пак ще дойдат и тогава ще видиш...После надуват музиките по нощите ние викаме полицията,тя идва и им се молят да намалят малко...Отговора на началника беше:Пази боже да не ми се случва това,че незнам,какво ще правя.Съветвам ви да си търсите друго място за живеене,ако имате роднини някъде и всичко ще се оправи...Бог да пази България

    18:34 17.08.2025

  • 40 Просто се чудя

    1 0 Отговор
    С такава висока скорост, как изобщо има оцелели? Гледах клипа, ужасно е . Този келеш много леко се е отървал само със счупена ръка и ребра. Не такъв късмет е имал човекът в автобуса. Завинаги трябва да му се отнеме книжката!

    18:37 17.08.2025

  • 41 Този

    1 0 Отговор
    Лилавко да полежи при бай Ставри туко виж му дойде акъла въпреки че е съмнително

    18:38 17.08.2025

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДИШАНЕТО НА РАЙСКИ ГАЗ Е УМИШЛЕНО ДЕЯНИЕ
    ......
    НЕ МОЖЕ УБИЙСТВОТО ДА Е ПО
    НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ
    ......

    18:38 17.08.2025

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДА МУ СЛОЖАТ ЕДНА СИСТЕМА С КАЛИЕВ ХЛОРИД
    ..... И ДА МУ ОПРАВЯТ ЕЛЕКТРОЛИТИТЕ :))
    ......
    НА АУТОПСИЯ ЩЕ ПОКАЖЕ ИНФАРКТ ОТ ТРАВМИТЕ ОТ КАТАСТРОФАТА ::)

    18:40 17.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Жалко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пожелания":

    за дъските на ковчега...

    18:42 17.08.2025