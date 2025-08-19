Обвиниха 70-годишен за убийството в Бойно

Окръжната прокуратура в Кърджали е привлякла като обвиняем 70-годишния С. К. като обвиняем за убийството на 51-годишен мъж в кърджалийското село Бойно. Това съобщиха за медиите от пресцентъра на прокуратурата.

Мъжът почина след скандал и сбиване между двамата в нощта на 17-и срещу 18 август. При извършения полицейски оглед, в присъствието на съдебен лекар, не бяха открити външни наранявания по тялото. То бе транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в болницата в Кърджали за установяване на причината за смъртта. В работата по случая са разпитани свидетели, извършено е претърсване и са назначени съдебномедицински експертизи.

Привлеченият като обвиняем е задържан с прокурорско постановление за срок от 72 часа, информираха от пресцентъра на прокуратурата. Образуваното досъдебно производство е по текстове от Наказателния кодекс - за умишлено умъртвяване, предвиденото законово наказание, за което е от 10 до 20 години лишаване от свобода.