Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син

22 Август, 2025 20:11 2 108 17

Ново развитие на казуса

Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имало е друг човек с Никола Бургазлиев в АТВ-то. Това отговори на въпрос на Burgas24.bg адвокатът му Калина Колева.

"Ние сме поискали още от първия ден този човек да бъде разпитан и до ден днешен това не се е случило. През вчерашния ден входирахме нарочно заявление до следователите да направят разпит на свидетеля – очевидец“, заяви тя като уточни, че при него е имало момиче. Burgas24.bg узна, че момичето се казва Виктория.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Питам:

    19 1 Отговор
    То на клипа се вижда само Никола. Фамозната Виктория да не е била с шапка-невидимка или въобще не се е качила, а само се кефила на юначеството на Никола?

    Коментиран от #13

    20:16 22.08.2025

  • 2 Боруна Лом

    35 0 Отговор
    МАЙ, ЩЕ ИЗКАРАТ ПОСТРАДАЛИТЕ ХОРА ВИНОВНИ, ЧЕ СА СЕ РАЗХОЖДАЛИ ПО ТРОТОАРА?!

    20:17 22.08.2025

  • 3 мърсула + бойко

    17 1 Отговор
    мата хари на атв-то
    а вие знаете коя е мата хари в банкя

    20:19 22.08.2025

  • 4 дядото

    22 0 Отговор
    и аз питам.дали пък близките на пострадалите нямат право да се съмняват в безпристрастността около деянието и на този ке леш

    20:20 22.08.2025

  • 5 Сила

    17 0 Отговор
    Ха ха ха , има камера ....всичко се вижда до секунда !!!

    20:21 22.08.2025

  • 6 Монк

    26 0 Отговор
    Яснооо, опитите за измъкване на синчето на полицая продължават с нови лъжи. Първо беше, че една кола го засякла, докато не се появи видеото, че той кара в насрещното. После АТВ-то имало техническа повреда. Сега някаква си мистериозна жена била с него, сигурно тя е управлявала.. Такава не се вижда на видеото, ама нищо Важното е да се пускат нови версии, ха дано някоя проработи за съда

    20:21 22.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    ВИДЯХ КАК ИЗГЛЕЖДА ТОВА АТВ ...
    .... АМИ ТО СИ Е ТАНК. ПОСМЪРТНО В САЩ НЯМА ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ДА БЪДЕ КАРАНО В КУРОРТА.
    .....
    А ОТДЕЛНО , В КУРОРТИ С МНОГО ПЕШЕХОДЕН ТРАФИК , НАПРИМЕР ВЪВ ФЛОРИДА
    ..... СЕ КАРАТ САМО ГОЛФ КОЛИЧКИ .. КОИТО НЯМА КАК ДА ВКАРАТ ЧОВЕК ПОД ГУМИТЕ, ПОНЕЖЕ СА МНОГО НИСКИ
    ТРАФИК СЛЕД 10 ЧАСА ВЕЧЕРТА

    20:43 22.08.2025

  • 8 пишат наизуст

    8 0 Отговор
    То и в Ауди-то на,Семерджиев казваха ,че са се возили още хора....хубава работа , ама.......Уви!

    20:43 22.08.2025

  • 9 Адвокат

    8 0 Отговор
    му е Галина Колева , а не Калина , която се съгласила да го защитава..........защото го познавала от малък !

    20:46 22.08.2025

  • 10 Маг Минчо

    9 1 Отговор
    Колко интересно? А ако мистериозно се беше возила Виктория Бекъм,какво развитие щеше да има казуса? Да не би да е обединяващо обстоятелство,че изтървал кормилото,докато Викито е държала джойстика му?

    20:48 22.08.2025

  • 11 Сталин

    7 0 Отговор
    Класика в България,мутра и чалга ,нищо ново на теритирията

    20:57 22.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Шоп

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питам:":

    Не бе.Тя била на телефона му във видеочат ..Возила се,ама онлайн...

    21:11 22.08.2025

  • 14 Карлос Друсар

    1 0 Отговор
    Преатели, извинявам се, ама всичките жени, които познавам с това име, са все кypвuща. Да си имате едно наум, преатели мои, верни мои последователи.

    21:11 22.08.2025

  • 15 Карлос Друсар

    4 1 Отговор
    Малък, ама с парите на ушанките родители, си намерил материал за тряckане.

    21:13 22.08.2025

  • 16 Винаги

    2 0 Отговор
    Има замесена и някоя К

    21:19 22.08.2025

  • 17 Не само

    5 0 Отговор
    Малкия е виновен ,а кой разреши разходки с това ,,МПС" из комплекса ,те са по виновни от келеша

    21:20 22.08.2025