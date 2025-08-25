Новини
Крими »
Спират разследването срещу убиеца на Георги Илиев

Спират разследването срещу убиеца на Георги Илиев

25 Август, 2025 10:48 1 200 11

  • георги илиев-
  • убийство-
  • легионера-
  • разследване

В продължение на две десетилетия полицията се опитваше да проследи и залови Легионера, но така и не успя

Спират разследването срещу убиеца на Георги Илиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес изтича давността за наказателно преследване срещу извършителя на убийството на Георги Илиев – 20 години след престъплението. Това означава, че дори реалният извършител, смятан за професионалния килър Красимир Станчев, с прякор Легионера, да бъде открит и арестуван, той няма да лежи в затвора.

В продължение на две десетилетия полицията се опитваше да проследи и залови Легионера, но така и не успя. Според близки до Илиев, криминалисти и хора от подземния свят, именно той е човекът, който най-вероятно е извършил убийството – прецизно и от голяма дистанция, по начин, по който малцина биха могли. Всички сочат него, но доказателства липсват, предава вестник "България днес".

Легионера е смятан за един от най-добрите снайперисти в престъпния свят. Приписват му се редица покушения срещу известни фигури от ъндърграунда – освен Георги Илиев, и срещу Илия Павлов, Филип Найденов-Фатик, Васил Горчев-Кьоравия, Димата Руснака и още много други.

Смята се, че той е ръководил в България хърватската група на Робърт Матанич, активна между 2001 и 2005 г. Разследващите особено свързват името му с убийствата на Кьоравия и Димата Руснака – и двете извършени по същия начин като покушението срещу Жоро Илиев: с един точен изстрел, без следи и грешки.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    27 0 Отговор
    2 десетилетия МВР е точило пари от бюджета, за да са пак в изходна позиция - неизвестен извършител.

    10:55 25.08.2025

  • 2 ако съм разследвач как да прогледна

    8 1 Отговор
    какъв е илиев . лош , мафиот , корумпиращ , рекетиращ . трепе сик, трактора , карамански . после бил добър, бизнесмен , правел манастири . империя имал . вис 1 и вис 2 направил . най-вероятно бих замел . скрил . манипулирал . а легионера е войник . от опитните . агент . щом се знае за руснака , за другите . е сега трактора , божановеца , явно няма да е лъжица за моята държавна служба . то се вижда . 1 поръчка 2 милиона . луканов, дилъри, наглите , около брендо . така най-добре .

    10:55 25.08.2025

  • 3 Тва убаво!!!

    18 0 Отговор
    А ония тримата престъпници дека изчезнаа намериа ли ги?

    10:56 25.08.2025

  • 4 Факти, граматиката ви е слаба

    9 2 Отговор
    "Легионера е смятан" - Правилното е "Легионерът е смятан"

    Коментиран от #8

    11:06 25.08.2025

  • 5 Сзо

    24 0 Отговор
    Легионер, къде си??? Че тука има двама тулупа за "оправяне"! Ако ги уредиш, ще станеш национален герой!

    11:11 25.08.2025

  • 6 в юса доживот търсят

    2 2 Отговор
    няма давност . и тук може . да си го търсят легионера . в италия хванаха кой ли не . става дума за смяна на самоличност . паспорти 15-16 , оговорки с някакви групи . миткане . писаха че не бил жив . то и брендо го хванаха с трева в укрина . след 2-3 г ще го пуснат . ако е наемал легионера да го предаде . лара кат я отвлекоха и крил доказателства . а може и да не е така . сделки има . има и тарикати . Но е любопитно .

    11:15 25.08.2025

  • 7 10 години

    9 0 Отговор
    в чуждестранният легион е обучаван да си запази живота, пък вие сега гонете вятъра, тоест ще го заловите кога цъфнат налъмите, той наскоро пак беше тук, с някакъв трактор се занимаваше, мисля че успя да го повреди, услугите му са най скъпите в бранша, филма "Механика", с Джейсън Стейтъм, му е настолна книга.

    11:18 25.08.2025

  • 8 да знаеш

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факти, граматиката ви е слаба":

    В случая Легионера е ПРЯКОР, а не съществително име т.е. не се членува!

    11:30 25.08.2025

  • 9 Който

    4 0 Отговор
    ги създаде , той ги и избива !

    11:38 25.08.2025

  • 10 Димата Руснака

    2 0 Отговор
    Съмнявате ли се, че в мафиотските структури винаги има някой си Димата Руснака?

    11:47 25.08.2025

  • 11 морския

    1 0 Отговор
    няма как да разследваш и осъдиш алчността на човека ! няма писан закон !

    12:10 25.08.2025