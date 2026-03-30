Ерик Клептън на 81 г.: Живот, белязан от музика, болка и безсмъртни хитове

Днес, 30 март, един от най-влиятелните музиканти в историята на рока – Ерик Клептън – навършва 81 години. Роден през 1945 г., той остава жива легенда, чието влияние върху блус и рок музиката продължава повече от шест десетилетия.
Началото: от „The Yardbirds“ до световна слава
Кариерата на Клептън започва през 60-те години с групата The Yardbirds, но истинският му пробив идва с Cream – една от първите „супергрупи“ в историята.
По-късно той участва в формации като Blind Faith и Derek and the Dominos, където създава вечната класика „Layla“.
Любопитен факт: още в ранните си години феновете започват да пишат по стените в Лондон „Clapton is God“ – мит, който го следва и до днес.
Големите хитове и личната болка
Клептън има десетки хитове, но сред най-емблематичните са:
- „Layla“
- „Wonderful Tonight“
- „Cocaine“
- „Tears in Heaven“
Последната песен е особено емоционална – написана след трагичната смърт на неговия син през 1991 г., тя се превръща в един от най-силните музикални изрази на лична болка в поп културата.
Той има над 18 награди „Грами“ и е единственият артист, включен три пъти в Залата на славата на рокендрола.
Любопитни факти от живота му
Прякорът му е “Slowhand” – иронично, защото стилът му е всичко друго, но не и бавен.
Бори се с тежка зависимост към алкохол и наркотици, но по-късно създава рехабилитационния център Crossroads.
Страда от заболяване на нервната система (периферна невропатия), което прави свиренето болезнено.
Популяризира регето с кавъра си на „I Shot the Sheriff“ на Bob Marley.
И до днес Клептън продължава да е на сцена
Въпреки възрастта си, Клептън остава изключително активен:
- Обяви голямо европейско турне през 2026 г., включващо концерти в страни като Нидерландия, Испания, Германия и Полша
- През септември 2026 г. ще изнесе серия концерти в САЩ, заедно с блус легендата Jimmie Vaughan
- Продължава да изпълнява класически парчета като „Layla“ и „Tears in Heaven“ пред пълни зали
- През 2024 г. издаде новия си албум Meanwhile, с колаборации с Ван Морисън и покойния Джеф Бек
Освен това вече са потвърдени концерти в Европа през пролетта на 2026 г., включително в Прага, Будапеща и Мадрид На 81 години Ерик Клептън остава символ на музикалната еволюция – от британския блус бум през 60-те до съвременните сцени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 665
Коментиран от #2
08:51 30.03.2026
2 Пришелец
До коментар #1 от "665":Съгласен съм до Cream,че беше голям,имаше и попадение в Blind Faith със Стив Уинууд и компания,но толкова.
Най-добър приятел го допусна да изсвири солото в най-великата си песен,а той му открадна жената.Можеше и за него да пусне сълза,но кармата му отговори.Дано го спомене на причастието си.
Коментиран от #4
09:13 30.03.2026
3 Една жена
09:17 30.03.2026
4 Драма
До коментар #2 от "Пришелец":Ходи ти открадни някоя дето не иска.
Слоухенд е по друга причина не знам дали е вярна че сменял една струна доста време на сцената
09:29 30.03.2026
5 665
09:38 30.03.2026