Ерик Клептън на 81 г.: Живот, белязан от музика, болка и безсмъртни хитове

30 Март, 2026 08:34 1 138 5

Вижте любопитни подробности от биографията на музиканта

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Днес, 30 март, един от най-влиятелните музиканти в историята на рока – Ерик Клептън – навършва 81 години. Роден през 1945 г., той остава жива легенда, чието влияние върху блус и рок музиката продължава повече от шест десетилетия.

Началото: от „The Yardbirds“ до световна слава

Кариерата на Клептън започва през 60-те години с групата The Yardbirds, но истинският му пробив идва с Cream – една от първите „супергрупи“ в историята.

По-късно той участва в формации като Blind Faith и Derek and the Dominos, където създава вечната класика „Layla“.

Любопитен факт: още в ранните си години феновете започват да пишат по стените в Лондон „Clapton is God“ – мит, който го следва и до днес.

Големите хитове и личната болка

Клептън има десетки хитове, но сред най-емблематичните са:

  • „Layla“
  • „Wonderful Tonight“
  • „Cocaine“
  • „Tears in Heaven“

Последната песен е особено емоционална – написана след трагичната смърт на неговия син през 1991 г., тя се превръща в един от най-силните музикални изрази на лична болка в поп културата.

Той има над 18 награди „Грами“ и е единственият артист, включен три пъти в Залата на славата на рокендрола.

Любопитни факти от живота му

Прякорът му е “Slowhand” – иронично, защото стилът му е всичко друго, но не и бавен.

Бори се с тежка зависимост към алкохол и наркотици, но по-късно създава рехабилитационния център Crossroads.

Страда от заболяване на нервната система (периферна невропатия), което прави свиренето болезнено.

Популяризира регето с кавъра си на „I Shot the Sheriff“ на Bob Marley.

И до днес Клептън продължава да е на сцена

Въпреки възрастта си, Клептън остава изключително активен:

  • Обяви голямо европейско турне през 2026 г., включващо концерти в страни като Нидерландия, Испания, Германия и Полша
  • През септември 2026 г. ще изнесе серия концерти в САЩ, заедно с блус легендата Jimmie Vaughan
  • Продължава да изпълнява класически парчета като „Layla“ и „Tears in Heaven“ пред пълни зали
  • През 2024 г. издаде новия си албум Meanwhile, с колаборации с Ван Морисън и покойния Джеф Бек

Освен това вече са потвърдени концерти в Европа през пролетта на 2026 г., включително в Прага, Будапеща и Мадрид На 81 години Ерик Клептън остава символ на музикалната еволюция – от британския блус бум през 60-те до съвременните сцени.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Голям е чичо Ерик. Още от Крийм, жива история на музиката. Отделно е и цяло чудо ,как е жив и изглежда перфектно, като се има предвид какви ги е правил:)

    Коментиран от #2

    08:51 30.03.2026

  • 2 Пришелец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "665":

    Съгласен съм до Cream,че беше голям,имаше и попадение в Blind Faith със Стив Уинууд и компания,но толкова.
    Най-добър приятел го допусна да изсвири солото в най-великата си песен,а той му открадна жената.Можеше и за него да пусне сълза,но кармата му отговори.Дано го спомене на причастието си.

    Коментиран от #4

    09:13 30.03.2026

  • 3 Една жена

    6 0 Отговор
    Slow hand - мой любим китарист и музикант!

    09:17 30.03.2026

  • 4 Драма

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пришелец":

    Ходи ти открадни някоя дето не иска.
    Слоухенд е по друга причина не знам дали е вярна че сменял една струна доста време на сцената

    09:29 30.03.2026

  • 5 665

    4 0 Отговор
    В ютуба има един лайв Клептън с групата си + Марк Нопфлър и Елтън Джон от Токио 1988г. Уникален е , пуснете си го, ако не сте го гледали.

    09:38 30.03.2026