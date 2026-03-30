Ерик Клептън на 81 г.: Живот, белязан от музика, болка и безсмъртни хитове

Днес, 30 март, един от най-влиятелните музиканти в историята на рока – Ерик Клептън – навършва 81 години. Роден през 1945 г., той остава жива легенда, чието влияние върху блус и рок музиката продължава повече от шест десетилетия.

Началото: от „The Yardbirds“ до световна слава

Кариерата на Клептън започва през 60-те години с групата The Yardbirds, но истинският му пробив идва с Cream – една от първите „супергрупи“ в историята.

По-късно той участва в формации като Blind Faith и Derek and the Dominos, където създава вечната класика „Layla“.

Любопитен факт: още в ранните си години феновете започват да пишат по стените в Лондон „Clapton is God“ – мит, който го следва и до днес.

Големите хитове и личната болка

Клептън има десетки хитове, но сред най-емблематичните са:

„Layla“

„Wonderful Tonight“

„Cocaine“

„Tears in Heaven“

Последната песен е особено емоционална – написана след трагичната смърт на неговия син през 1991 г., тя се превръща в един от най-силните музикални изрази на лична болка в поп културата.

Той има над 18 награди „Грами“ и е единственият артист, включен три пъти в Залата на славата на рокендрола.

Любопитни факти от живота му

Прякорът му е “Slowhand” – иронично, защото стилът му е всичко друго, но не и бавен.

Бори се с тежка зависимост към алкохол и наркотици, но по-късно създава рехабилитационния център Crossroads.

Страда от заболяване на нервната система (периферна невропатия), което прави свиренето болезнено.

Популяризира регето с кавъра си на „I Shot the Sheriff“ на Bob Marley.

И до днес Клептън продължава да е на сцена

Въпреки възрастта си, Клептън остава изключително активен:

Обяви голямо европейско турне през 2026 г., включващо концерти в страни като Нидерландия, Испания, Германия и Полша

През септември 2026 г. ще изнесе серия концерти в САЩ, заедно с блус легендата Jimmie Vaughan

Продължава да изпълнява класически парчета като „Layla“ и „Tears in Heaven“ пред пълни зали

През 2024 г. издаде новия си албум Meanwhile, с колаборации с Ван Морисън и покойния Джеф Бек

Освен това вече са потвърдени концерти в Европа през пролетта на 2026 г., включително в Прага, Будапеща и Мадрид На 81 години Ерик Клептън остава символ на музикалната еволюция – от британския блус бум през 60-те до съвременните сцени.