Почина басистът на легендарните пънкари The Pogues

Басистът на „The Pogues” Дарил Хънт почина на 72-годишна възраст, съобщиха от бандата на страницата си в Twitter.

"Ние сме неописуемо натъжени. Нашият Дарил почина вчера следобед в Лондон", се казва в изявлението.

We are saddened beyond words. Our Darryl passed away yesterday afternoon in London.



Darryl Gatwick Hunt 04/05/1950 - 08/08/2022



‘I know you want to hear me catch my breath

'I know you want to hear me catch my breath

I love you till the end'