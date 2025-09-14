Новини
Любопитно »
Канадка поведе битка с институциите, след като я обявиха за починала

Канадка поведе битка с институциите, след като я обявиха за починала

14 Септември, 2025 13:27 522 3

  • канадка-
  • орания даскалопулос-
  • монреал-
  • грешка-
  • институции-
  • починала-
  • мъртва

Даскалопулос е открила грешката, когато получила писмо със съболезнования за смъртта си

Канадка поведе битка с институциите, след като я обявиха за починала - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жена, обявена за мъртва в Канада, се е обърнала към застрахователната си компания, за да докаже обратното, съобщава CTV News.

Жителката на Монреал Орания Даскалопулос е била погрешно обявена за мъртва, след като погребален дом е объркал данните ѝ с тези на починалия ѝ баща. Даскалопулос е открила грешката, когато получила писмо със съболезнования за смъртта си и инструкции как да прехвърли собствеността на колата си.

Обаждане до SAAQ (Квебекското дружество за автомобилно застраховане) разкрило, че шофьорската ѝ книжка била анулирана. Това създало ефект на доминото: информация за смъртта ѝ е била добавена към медицинските ѝ досиета, личните данни и досиетата в данъчната служба. Говорител на SAAQ потвърди: „Грешката е възникнала, защото погребалният дом е посочил номера на шофьорската книжка на жената вместо номера на баща ѝ в смъртния акт.“

Даскалопулос обмисля съдебни действия срещу погребалния дом, който от своя страна обвинява SAAQ за грешката. Жената се опасява, че тази грешка може да я преследва до края на живота ѝ, причинявайки проблеми при преминаване на границата или в случай на действителна смърт. Вместо да скърби за загубата на баща си, тя е принудена да доказва на няколко агенции, че все още е жива.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    0 0 Отговор
    Много съм доволен от дереджето на Анита Цветанова! Тя е трето качество човек , заслужава само мизерии , доволен съм ! Кахър кахър кахъркова 🤣🤭🤣🤭🤣🤣

    13:48 14.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПИТАНКА 2

    0 0 Отговор
    Ама тя гласувала ли е,... или случайно е открила

    14:08 14.09.2025