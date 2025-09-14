Канадка поведе битка с институциите, след като я обявиха за починала

Жена, обявена за мъртва в Канада, се е обърнала към застрахователната си компания, за да докаже обратното, съобщава CTV News.

Жителката на Монреал Орания Даскалопулос е била погрешно обявена за мъртва, след като погребален дом е объркал данните ѝ с тези на починалия ѝ баща. Даскалопулос е открила грешката, когато получила писмо със съболезнования за смъртта си и инструкции как да прехвърли собствеността на колата си.

Обаждане до SAAQ (Квебекското дружество за автомобилно застраховане) разкрило, че шофьорската ѝ книжка била анулирана. Това създало ефект на доминото: информация за смъртта ѝ е била добавена към медицинските ѝ досиета, личните данни и досиетата в данъчната служба. Говорител на SAAQ потвърди: „Грешката е възникнала, защото погребалният дом е посочил номера на шофьорската книжка на жената вместо номера на баща ѝ в смъртния акт.“

Даскалопулос обмисля съдебни действия срещу погребалния дом, който от своя страна обвинява SAAQ за грешката. Жената се опасява, че тази грешка може да я преследва до края на живота ѝ, причинявайки проблеми при преминаване на границата или в случай на действителна смърт. Вместо да скърби за загубата на баща си, тя е принудена да доказва на няколко агенции, че все още е жива.