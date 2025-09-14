Новини
Кейт Мидълтън показа как сама оформя прическата си по време на посещение в текстилна фабрика (СНИМКА)

14 Септември, 2025 15:49 902 12

  • кейт мидълтън-
  • прическа-
  • кок-
  • текстилна фабрика

Почитателите й се възхитиха под поста от събитието в Х от способността на съпругата на принца на Уелс Уилям лесно да оформя косата си

Кейт Мидълтън показа как сама оформя прическата си по време на посещение в текстилна фабрика (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън показа как си оформя косата на кок и изненада феновете, пише. Daily Mail.

Дамата посети текстилна фабрика, където ѝ беше предложено да се пробва в ситопечата. Тя свали якето си, оставайки по панталон и черна тениска. След това облече престилка и събра свободните си кичури на кок, без да използва огледало или ластик.

Почитателите ѝ се възхитиха под поста от събитието в Х от способността на съпругата на принца на Уелс Уилям лесно да оформя косата си.

„Възможно е, но никога не се получава толкова перфектно. Тя е магьосница“, „Принцесата на Уелс просто без усилие оформи косата си пред камери по целия свят. Нито един кичур не излезе от косата ѝ“, „Трябва ни урок по оформяне на коса без ластик или щипка за коса!“, „Това е впечатляващо“, казаха те.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А дано

    3 0 Отговор
    Рассия да ги целне с рикетата!

    16:00 14.09.2025

  • 2 Оливър

    1 0 Отговор
    Паразитите са се скрили в бункер в Канада. Види им се края

    16:01 14.09.2025

  • 3 Абе

    1 0 Отговор
    Да се изруси с още няколко тона и да не се прави на оборотна по текстилните фабрики.

    16:03 14.09.2025

  • 4 какви нрави

    2 4 Отговор
    За разлика от принцесата, Людмила Живкова скромно взимаше правителствения самолет до Париж за фризьор.

    Коментиран от #6, #12

    16:06 14.09.2025

  • 5 гочето

    2 0 Отговор
    чакаме да покаже как оформя интимната прическа.
    Да покажем на нашите жени и да видим ше се почувстваме ли крале....

    16:11 14.09.2025

  • 6 НДК

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "какви нрави":

    Само дето Людмила Живкова нямаше коса. Но такива са ви всичките измишльотини.

    16:12 14.09.2025

  • 7 А дали сама

    1 0 Отговор
    Си мие долната прическа?

    16:18 14.09.2025

  • 8 ххххх

    1 0 Отговор
    Нали беше изрусена бе? И това щяло да стане новият тренд?

    Коментиран от #10

    16:19 14.09.2025

  • 9 Аква

    2 0 Отговор
    Ах, нямаше да мога да спя, ако не бях прочела тоя простотия!

    16:42 14.09.2025

  • 10 Къв тренд?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ххххх":

    Тази "принцеса" е неспособна да взема сама решения. Постоянно някой й софлира кво да прави. То бива липса на идеи, ама толкова пък, не е нормално. Аман от копирачки!

    16:44 14.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цецо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "какви нрави":

    Ти беше пиколото на летището, нали?

    17:05 14.09.2025