Кейт Мидълтън показа как сама оформя прическата си по време на посещение в текстилна фабрика (СНИМКА)

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън показа как си оформя косата на кок и изненада феновете, пише. Daily Mail.

Дамата посети текстилна фабрика, където ѝ беше предложено да се пробва в ситопечата. Тя свали якето си, оставайки по панталон и черна тениска. След това облече престилка и събра свободните си кичури на кок, без да използва огледало или ластик.

Почитателите ѝ се възхитиха под поста от събитието в Х от способността на съпругата на принца на Уелс Уилям лесно да оформя косата си.

A wonderful time learning how to screen print at the family-run Marina Mill in Kent, where every fabric is hand-drawn, printed and finished with remarkable skill!



A true celebration of the creativity and passion that defines the UK’s textiles identity. pic.twitter.com/sAIS9aGmeX — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 11, 2025

„Възможно е, но никога не се получава толкова перфектно. Тя е магьосница“, „Принцесата на Уелс просто без усилие оформи косата си пред камери по целия свят. Нито един кичур не излезе от косата ѝ“, „Трябва ни урок по оформяне на коса без ластик или щипка за коса!“, „Това е впечатляващо“, казаха те.