Кейт Мидълтън показа как сама оформя прическата си по време на посещение в текстилна фабрика (СНИМКА)

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън показа как си оформя косата на кок и изненада феновете, пише. Daily Mail.
Дамата посети текстилна фабрика, където ѝ беше предложено да се пробва в ситопечата. Тя свали якето си, оставайки по панталон и черна тениска. След това облече престилка и събра свободните си кичури на кок, без да използва огледало или ластик.
Почитателите ѝ се възхитиха под поста от събитието в Х от способността на съпругата на принца на Уелс Уилям лесно да оформя косата си.
A wonderful time learning how to screen print at the family-run Marina Mill in Kent, where every fabric is hand-drawn, printed and finished with remarkable skill!— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 11, 2025
A true celebration of the creativity and passion that defines the UK’s textiles identity. pic.twitter.com/sAIS9aGmeX
„Възможно е, но никога не се получава толкова перфектно. Тя е магьосница“, „Принцесата на Уелс просто без усилие оформи косата си пред камери по целия свят. Нито един кичур не излезе от косата ѝ“, „Трябва ни урок по оформяне на коса без ластик или щипка за коса!“, „Това е впечатляващо“, казаха те.
1 А дано
16:00 14.09.2025
2 Оливър
16:01 14.09.2025
3 Абе
16:03 14.09.2025
4 какви нрави
Коментиран от #6, #12
16:06 14.09.2025
5 гочето
Да покажем на нашите жени и да видим ше се почувстваме ли крале....
16:11 14.09.2025
6 НДК
До коментар #4 от "какви нрави":Само дето Людмила Живкова нямаше коса. Но такива са ви всичките измишльотини.
16:12 14.09.2025
7 А дали сама
16:18 14.09.2025
8 ххххх
Коментиран от #10
16:19 14.09.2025
9 Аква
16:42 14.09.2025
10 Къв тренд?
До коментар #8 от "ххххх":Тази "принцеса" е неспособна да взема сама решения. Постоянно някой й софлира кво да прави. То бива липса на идеи, ама толкова пък, не е нормално. Аман от копирачки!
16:44 14.09.2025
12 Цецо
До коментар #4 от "какви нрави":Ти беше пиколото на летището, нали?
17:05 14.09.2025