Цвети Стоянова отпразнува 31-ия си рождения си ден под Айфеловата кула (СНИМКИ)

Чаровната гимнастичка Цвети Стоянова си подари екскурзия за рождения ден. Тя навърши 31 години под Айфеловата кула в Париж, пише woman.bg.



Във френската столица тя не е сама, макар да крие лицето на партньора си. Знае се, че бившата спортистка е гадже с 26 години по-възрастния от нея актьор Мариан Вълев-Куката. Двамата вече живеят заедно в имение в Бояна, а той дори направи и филм за нея.

"Моите щастливи 31", сподели Цвети под кадър, на който се вижда и емблематичната река Сена.

Става ясно, че по време на почивката си във Франция Цвети е дегустирала охлюви, които са специален деликатес.

"Живея втори живот и знам какво значи да ти правят впечатление детайлите, а не само големите неща", призна наскоро гимнастичката, която оцеля след падане от шестия етаж преди време.

През лятото се появиха слухове, че тя е бременна от Вълев и очаква своето първо дете. До момента Цвети нито е потвърдила, нито е отрекла тази информация. Също така никога не е показвала в социалните мрежи мъжа до себе си.