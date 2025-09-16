Новини
Цвети Стоянова отпразнува 31-ия си рождения си ден под Айфеловата кула (СНИМКИ)

16 Септември, 2025 11:13 788 20

"Моите щастливи 31", сподели Цвети под кадър, на който се вижда и емблематичната река Сена

Цвети Стоянова отпразнува 31-ия си рождения си ден под Айфеловата кула (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чаровната гимнастичка Цвети Стоянова си подари екскурзия за рождения ден. Тя навърши 31 години под Айфеловата кула в Париж, пише woman.bg.

Във френската столица тя не е сама, макар да крие лицето на партньора си. Знае се, че бившата спортистка е гадже с 26 години по-възрастния от нея актьор Мариан Вълев-Куката. Двамата вече живеят заедно в имение в Бояна, а той дори направи и филм за нея.

"Моите щастливи 31", сподели Цвети под кадър, на който се вижда и емблематичната река Сена.

Става ясно, че по време на почивката си във Франция Цвети е дегустирала охлюви, които са специален деликатес.




"Живея втори живот и знам какво значи да ти правят впечатление детайлите, а не само големите неща", призна наскоро гимнастичката, която оцеля след падане от шестия етаж преди време.

През лятото се появиха слухове, че тя е бременна от Вълев и очаква своето първо дете. До момента Цвети нито е потвърдила, нито е отрекла тази информация. Също така никога не е показвала в социалните мрежи мъжа до себе си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Ква е тъз?

    11:16 16.09.2025

  • 2 Голем праз

    6 0 Отговор
    Кога ние от най-голямото село българско сме ходили да се изтипосаме до Айфеловата кула ехееее.....

    Коментиран от #16

    11:16 16.09.2025

  • 3 Колеги

    9 0 Отговор
    Местим ли?

    Коментиран от #11

    11:17 16.09.2025

  • 4 Гадно!

    8 2 Отговор
    Охлювите не са храна за хората. Пише го в Библията.

    Коментиран от #7

    11:17 16.09.2025

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    дрът козел млада върба лющеше

    11:17 16.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гадно!":

    Сетих се, че дядовците се ловят на оня мит, че били афродизиак. Значи е в Париж с някой дядо.🤭

    11:20 16.09.2025

  • 8 Цвети

    1 1 Отговор
    Ами младите не стават

    Коментиран от #12

    11:23 16.09.2025

  • 9 Каква гимнастичка

    6 1 Отговор
    Не беше ли самоубийца, която прецака отбора за някакво важно състезание?

    11:24 16.09.2025

  • 10 Мръсни пари

    5 0 Отговор
    Цвети да не забравя ,че произходът на парите за екскурзия е много важен!

    11:26 16.09.2025

  • 11 Герп боклуци

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Колеги":

    С две ръце

    11:28 16.09.2025

  • 12 За какво?

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цвети":

    За спонсори ли не стават?

    11:28 16.09.2025

  • 13 Соваж бейби

    2 1 Отговор
    Жалко че не беше там на 10ти или на 18ти следващия протест ,можеше и да я запалят в заведението като предния път хората си прекъснаха яденето.Не разбирам ,вече за кой път ги виждам тези охлюви 🤣?Кой ви излъга че точно това се поръчва или яде като деликатес? В свекървата никога не е поднасяла ,ни по празници е задължително меню .Често излизаме на ресторант, един французин не видях или туристи лятото си поръча охлюви .Този мит е само от тъпия филм Емили в Париж ли беше не си спомням с дъщерята на Фил Колинс.

    11:30 16.09.2025

  • 14 ха ха

    4 0 Отговор
    Какво работи тази 31г. жена? Чие е ,,имението,, у Бояна в което живее.

    11:30 16.09.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    След опита са самоубийство от красиво и естествено момиче стана поредната софийска чалга кифла с джуки 😢

    11:33 16.09.2025

  • 16 Германец

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Голем праз":

    Твърде сте бедни.. 200лв струва билетът

    Коментиран от #20

    11:34 16.09.2025

  • 17 Хмм

    1 1 Отговор
    охлюви, пфу

    11:35 16.09.2025

  • 18 Исторически парк

    4 0 Отговор
    ПИСНА МИ ОТ ДЖУКЕСИ! 🤮

    11:35 16.09.2025

  • 19 Българин

    0 0 Отговор
    ОХЛЮВИТЕ СА НАЙ-ВКУСНАТА ХРАНА! ЯМ ГИ С КИЛОГРАМИ!

    11:35 16.09.2025

  • 20 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Германец":

    35,30 евро - 69 лева

    11:38 16.09.2025