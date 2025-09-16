Гущеров наруши ограничителната заповед (СНИМКА)

Напрежението между бившите съпрузи Християн Гущеров и Светлана Василева продължава да расте. Въпреки издадената ограничителна заповед, забраняваща на бизнесмена да се доближава до Светлана и децата им, той отново публикува снимки на малкия им син в социалните мрежи, пише marica.bg.
В Инстаграм Гущеров поздрави момчето за именния му ден с думите: „Честит имен ден, мое малко сладко Професорче! Бъди здрав, усмихнат и винаги озарен от любов и щастие!“
Публикацията, придружена с празнична украса, предизвика вълна от реакции, тъй като идва само дни след като Светлана разкри в ефира на „Преди обед“, че именно подобни действия са я накарали да потърси съдебна защита.
„Публикуването на снимки на децата ни без мое съгласие е недопустимо“, заяви категорично Василева. Тя уточни, че ограничителната заповед е наложена не заради физическо насилие, а заради нарушаване на личното ѝ спокойствие и правата ѝ като майка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЕГА СИГУРНО
Коментиран от #5
19:24 16.09.2025
2 мьрсуль
19:25 16.09.2025
3 Мъч мъни, лов стори,
19:29 16.09.2025
4 Данко Харсъзина
19:31 16.09.2025
5 Едва ли.
До коментар #1 от "СЕГА СИГУРНО":Още в ареста ще получи инфаркт, тлъстеняка.
19:37 16.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Само не знам
Може и да не е негово.
Да напрай ДНК тест....
19:39 16.09.2025
8 Каката иска пари
Коментиран от #9
19:45 16.09.2025
9 Каката ще вземе един гранясал.
До коментар #8 от "Каката иска пари":Тоя отдавна изджавка бизнеса на тейко си.
Заборчбял е на цяла Западна България.
19:48 16.09.2025
10 Гусирова
19:57 16.09.2025