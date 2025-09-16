Гущеров наруши ограничителната заповед (СНИМКА)

Напрежението между бившите съпрузи Християн Гущеров и Светлана Василева продължава да расте. Въпреки издадената ограничителна заповед, забраняваща на бизнесмена да се доближава до Светлана и децата им, той отново публикува снимки на малкия им син в социалните мрежи, пише marica.bg.

В Инстаграм Гущеров поздрави момчето за именния му ден с думите: „Честит имен ден, мое малко сладко Професорче! Бъди здрав, усмихнат и винаги озарен от любов и щастие!“

Снимка: Инстаграм

Публикацията, придружена с празнична украса, предизвика вълна от реакции, тъй като идва само дни след като Светлана разкри в ефира на „Преди обед“, че именно подобни действия са я накарали да потърси съдебна защита.

„Публикуването на снимки на децата ни без мое съгласие е недопустимо“, заяви категорично Василева. Тя уточни, че ограничителната заповед е наложена не заради физическо насилие, а заради нарушаване на личното ѝ спокойствие и правата ѝ като майка.