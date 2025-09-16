Новини
Любопитно »
Гущеров наруши ограничителната заповед (СНИМКА)

16 Септември, 2025 19:22 760 10

„Публикуването на снимки на децата ни без мое съгласие е недопустимо“, заяви категорично Василева

Гущеров наруши ограничителната заповед (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Напрежението между бившите съпрузи Християн Гущеров и Светлана Василева продължава да расте. Въпреки издадената ограничителна заповед, забраняваща на бизнесмена да се доближава до Светлана и децата им, той отново публикува снимки на малкия им син в социалните мрежи, пише marica.bg.

В Инстаграм Гущеров поздрави момчето за именния му ден с думите: „Честит имен ден, мое малко сладко Професорче! Бъди здрав, усмихнат и винаги озарен от любов и щастие!“

Снимка: Инстаграм

Публикацията, придружена с празнична украса, предизвика вълна от реакции, тъй като идва само дни след като Светлана разкри в ефира на „Преди обед“, че именно подобни действия са я накарали да потърси съдебна защита.

„Публикуването на снимки на децата ни без мое съгласие е недопустимо“, заяви категорично Василева. Тя уточни, че ограничителната заповед е наложена не заради физическо насилие, а заради нарушаване на личното ѝ спокойствие и правата ѝ като майка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 СЕГА СИГУРНО

    4 0 Отговор
    Ще го вкарат в затвора.

    Коментиран от #5

    19:24 16.09.2025

  • 2 мьрсуль

    5 0 Отговор
    абе не зная кой е тоз ама и на него ебалсъммумайката балканскибоклук безподобен

    19:25 16.09.2025

  • 3 Мъч мъни, лов стори,

    7 0 Отговор
    ноу мъни, айм сори!

    19:29 16.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Ф устата.

    19:31 16.09.2025

  • 5 Едва ли.

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "СЕГА СИГУРНО":

    Още в ареста ще получи инфаркт, тлъстеняка.

    19:37 16.09.2025

  • 7 Само не знам

    6 0 Отговор
    Как можеш да направиш чaaвe, с такъв корем, от който като е нagъpвeн му се показва само малката главичка?
    Може и да не е негово.
    Да напрай ДНК тест....

    19:39 16.09.2025

  • 8 Каката иска пари

    4 0 Отговор
    Нищо друго не я интересува.

    Коментиран от #9

    19:45 16.09.2025

  • 9 Каката ще вземе един гранясал.

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Каката иска пари":

    Тоя отдавна изджавка бизнеса на тейко си.
    Заборчбял е на цяла Западна България.

    19:48 16.09.2025

  • 10 Гусирова

    1 0 Отговор
    Обаче тя ги снима от фризьорския салон в боята и цялата химия, без дори да е цензурирала лицата. Тъжно е, че децата стават изкупителна жертва, дано родителите им най - накрая си намерят работа и пораснат, на 45 г все е време

    19:57 16.09.2025