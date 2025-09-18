Как отговориха жените в "Ергенът: Любов в рая" на въпроса с колко мъже са правили секс

Провокативен въпрос предизвика торнадо от емоции в "Ергенът: Любов в рая". По време на банкета, на който всеки получи право да пита останалите каквото си поиска, участник анонимно пожела да разбере с колко мъже са спали жените, пише flagman.bg.
"Направо ще отговоря - с двама", обяви студентката по право Емили. Някои от участниците обаче се изсмяха, те не ѝ повярваха.
Бившата плеймейтка Дениз Хайрула, която сега учи психология, се възмути от въпроса. Тя пожела неговият автор да се разкрие, но последва мълчание. Хени и Лили Естер, обявиха, че мъжете в живота им са малко, другите жени пък замълчаха.
До коментар #4 от "Освалдо Риос":Баце ти ша караш ли трабант на 1 000 000 км :Д ама пребоядисан :Д
До коментар #12 от "ха ха":Хахаха...... този коментар ми освежи деня !
Или не могат до броят до толкоз ??
– Запомни, дъще – мъжете искат да правят секс и на другото място. Не се съгласявай.
След година младоженецът попитал жена си:
– Скъпа, хайде да го направим и на другото място.
– Не! Мама каза да не давам!
–Е, майка ти внуци ни иска ли?
