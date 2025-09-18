Новини
Любопитно »
Как отговориха жените в "Ергенът: Любов в рая" на въпроса с колко мъже са правили секс

Как отговориха жените в "Ергенът: Любов в рая" на въпроса с колко мъже са правили секс

18 Септември, 2025 12:43 2 332 24

  • ергенът: любов в рая-
  • с колко мъже-
  • правили секс-
  • емили

"Направо ще отговоря - с двама", обяви студентката по право Емили

Как отговориха жените в "Ергенът: Любов в рая" на въпроса с колко мъже са правили секс - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Провокативен въпрос предизвика торнадо от емоции в "Ергенът: Любов в рая". По време на банкета, на който всеки получи право да пита останалите каквото си поиска, участник анонимно пожела да разбере с колко мъже са спали жените, пише flagman.bg.

"Направо ще отговоря - с двама", обяви студентката по право Емили. Някои от участниците обаче се изсмяха, те не ѝ повярваха.

Бившата плеймейтка Дениз Хайрула, която сега учи психология, се възмути от въпроса. Тя пожела неговият автор да се разкрие, но последва мълчание. Хени и Лили Естер, обявиха, че мъжете в живота им са малко, другите жени пък замълчаха.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    48 0 Отговор
    Всичките да блъскани повече от количките в супермаркетите.

    12:44 18.09.2025

  • 2 Пич

    43 0 Отговор
    Хахаха..... хахахаха.......все едно да питаш водолаз колко мехурчетата е изпуснал докато се гмурка...!!!

    12:47 18.09.2025

  • 3 Абе

    37 0 Отговор
    В Горубляне всички са на 150000км хахах та и тия така

    12:47 18.09.2025

  • 4 Освалдо Риос

    21 8 Отговор
    На днешно време, когато естетическата хирургия е толкова напреднала и могат да ти възстановят химена за половин час, какво значение има една бройка?

    Коментиран от #11

    12:48 18.09.2025

  • 5 Георги

    21 2 Отговор
    всички са девствени в сравнение с бони блу

    12:48 18.09.2025

  • 6 Крокоруй

    24 0 Отговор
    направо: ни моа броя до толкоз

    12:48 18.09.2025

  • 7 Хаха

    22 0 Отговор
    Специално това на снимката на вратата да ми дойде и да ми каже за 1000 лева ще ти го... ще затворя вратата с катинар.

    12:49 18.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    24 0 Отговор
    Тази на снимката много грозна бе. От къде я изкопахте?

    12:54 18.09.2025

  • 9 Карлос Друсар

    18 3 Отговор
    Леле каква си хубавица, иде ми да ти избием зъбките

    12:55 18.09.2025

  • 10 селяк

    24 1 Отговор
    ми то на тва треа да учим подрастващите. опадък и курволящина.

    12:56 18.09.2025

  • 11 Пецо

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Освалдо Риос":

    Баце ти ша караш ли трабант на 1 000 000 км :Д ама пребоядисан :Д

    13:03 18.09.2025

  • 12 ха ха

    27 0 Отговор
    Въпросът е от този с часовника за 30 хилки,нарочно го зададе да провокира Дениз да си признае миналото.Иначе рекордьорката ще да е Анна Метушева от Ловешко с 5те езика,израсла в 3 религии у иСраел с пастрок евреин, пътувала по света с ,,преживявания,, рязана и кърпена да заприлича на дружката на Шрек-магаренцето с претенции без покритие,заработвала в Дубай ама явно вече амортизирана и отсвирена.

    Коментиран от #13

    13:11 18.09.2025

  • 13 Хахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха":

    Хахаха...... този коментар ми освежи деня !

    13:15 18.09.2025

  • 14 Все тая

    18 0 Отговор
    ИнфлуенсЕрките ги е срам да си кажат? 🤣
    Или не могат до броят до толкоз ??

    13:15 18.09.2025

  • 15 Трол

    9 0 Отговор
    Емилито се оказва най-умна от всички с отговора си. Добрата лъжа винаги е за предпочитане пред зле прикритата истина.

    13:18 18.09.2025

  • 16 Некоректно зададен въпрос

    12 0 Отговор
    С Двама е спала...с останалите е правила бизнес...

    13:23 18.09.2025

  • 17 хихи

    12 0 Отговор
    Преди първата брачна нощ майка съветва дъщеря си:
    – Запомни, дъще – мъжете искат да правят секс и на другото място. Не се съгласявай.
    След година младоженецът попитал жена си:
    – Скъпа, хайде да го направим и на другото място.
    – Не! Мама каза да не давам!
    –Е, майка ти внуци ни иска ли?

    13:25 18.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БеГемот

    10 0 Отговор
    Абе аз снощи докато си прецъквах и се спрях на тия ....чи то кой ще се прежали с тия фрикове бе....малиииии ужас...то представителна извадка на чудовищата тип кар.аконд.жул с подобрения....

    13:27 18.09.2025

  • 20 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Изтървала е 2-3 нули😆

    13:34 18.09.2025

  • 21 Исторически парк

    11 0 Отговор
    Всички ги е страх да си покажат километражите😆😅🤣😂😂🤣🤣

    13:35 18.09.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Тези всичките са с превъртял километраж, поочукани, китосани и боядисани тук, там и тракащи лагери на коляновия вал, износени бутала и сегменти, а гарнитурите пропускат масълце тук, там.

    13:55 18.09.2025

  • 23 Закон на Мърфи

    5 0 Отговор
    ,,Ти си ми втория" и ,,Не е това,което си мислиш" Задължителни фрази на жена и на мъж.

    13:59 18.09.2025

  • 24 Факт

    1 0 Отговор
    Правете любов, не клюки!

    14:17 18.09.2025