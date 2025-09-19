Брижит Макрон ще представи доказателства в съда, че не е родена като мъж

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят научни доказателства пред съд в САЩ, за да оборят твърденията, че г-жа Макрон е родена като мъж, пише dariknews.bg.
Адвокатът на семейството, Том Клеър, обяви пред BBC, че двамата ще приложат документацията в рамките на дело за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс. Поводът е, че тя многократно е разпространявала убеждението си, че Брижит Макрон е транссексуална.
Защитата на Оуенс вече е поискала отхвърляне на иска.
🇫🇷🇺🇸 Macron will present “photographic and scientific evidence” to an American court proving that his wife Brigitte is a woman, their lawyer told the BBC.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 18, 2025
The documents are part of a defamation lawsuit filed by the Macrons against Candace Owens, who claimed Brigitte Macron was… pic.twitter.com/QVI9fAOPM8
Клеър подчерта, че клеветите са били „изключително травмиращи“ за първата дама и представляват „ненужен шум“ в живота на президента. „Всеки, който съчетава кариера с личен живот, знае какво е да атакуват семейството ти. Това тежи, дори и да си държавен глава“, коментира той.
По думите му ще бъдат представени и експертни свидетелства с научен характер. Макар да не разкрива подробности, адвокатът увери, че двойката е готова „както общо, така и конкретно“ да докаже пълната неоснователност на обвиненията.
„Много е неприятно човек да бъде принуден да предоставя подобни доказателства публично, но тя е решена да мине през това, за да изчисти името си“, допълни Клеър.
На въпрос дали семейството възнамерява да представи и снимки на Брижит по време на бременност и в ролята ѝ на майка, адвокатът потвърди, че такива съществуват и ще бъдат приложени в съда „при спазване на правилата и стандартите“.
Кандейс Оуенс, бивш коментатор на консервативната медия Daily Wire и инфлуенсър с милиони последователи, нееднократно е заявявала, че е убедена в твърдението си. През март 2024 г. дори обяви, че залага „цялата си професионална репутация“ върху него.
Историята тръгва от маргинални онлайн среди години по-рано, най-видимо чрез видео в YouTube от 2021 г., създадено от френските блогърки Амандин Роа и Наташа Рей.
Семейство Макрон първоначално спечелиха дело за клевета срещу тях във Франция през 2024 г., но решението бе отменено през 2025 г. на втора инстанция поради съображения за свобода на изразяване, а не заради достоверност на обвиненията. Двойката обжалва това решение.
Brigette Macron to present scientific and photographic evidence to US court proving she’s a woman https://t.co/IEE3tU6Lwt pic.twitter.com/gJ8nM5BYNW— New York Post (@nypost) September 18, 2025
През юли 2025 г. семейство Макрон заведоха ново дело срещу Оуенс в САЩ. В иска се твърди, че тя „съзнателно е игнорирала всички достоверни доказателства, които опровергават твърденията ѝ, за да даде платформа на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.
В американските дела за клевета, когато става дума за публични личности, ищецът трябва да докаже т.нар. „действително злонамерено намерение“ — че ответникът е разпространявал неверни твърдения умишлено или с пълно пренебрежение към истината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
А макарончо го поема безропорно.
Френска мода.
08:23 19.09.2025
2 вижда се
Коментиран от #11
08:23 19.09.2025
3 Трол
08:24 19.09.2025
4 Панин
08:25 19.09.2025
5 Баба Гошка
08:27 19.09.2025
6 нннн
08:29 19.09.2025
7 Стачка
08:30 19.09.2025
8 Мадам Бриджит
08:30 19.09.2025
9 оФчара
08:31 19.09.2025
10 Смех, бате
08:32 19.09.2025
11 Грешно
До коментар #2 от "вижда се":Урсулита!
08:32 19.09.2025
12 пешо
Коментиран от #13
08:33 19.09.2025
13 Така е
До коментар #12 от "пешо":в ЕССР !
08:36 19.09.2025
14 ООрана държава
08:37 19.09.2025
15 Тази
08:43 19.09.2025
16 Механик
А си мислехме, че при демокрацията има свобода на изказването.
п.п.
Колкото до Бриджит, аз не виждам какви доказателства трябва да представя? Прави се ДНК тест и всичко е ясно. А те ще ми вадят от девет дола вода....
Коментиран от #31
08:44 19.09.2025
17 Геновева
08:44 19.09.2025
18 На първата снимка
ИЗ. вра те Н. яци
08:45 19.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ако мойта баба беше мъжка щеше
някой да я е виждал бременна?
08:54 19.09.2025
21 Макрон има нещо сгрешено
08:54 19.09.2025
22 историята помни
08:55 19.09.2025
23 ккк
08:55 19.09.2025
24 голям смях
ами защото дядовците не могат да зачеват
08:56 19.09.2025
25 Пахаха
Издадеви от френската държава с президент Микрон.
Прави се ДНК тест и готово!
08:56 19.09.2025
26 В съда
08:56 19.09.2025
27 гдфгфдг
09:00 19.09.2025
28 здравка клинчева
09:04 19.09.2025
29 д-р Хаус
09:05 19.09.2025
30 извънземното
09:19 19.09.2025
31 ами,
До коментар #16 от "Механик":Просто в съда ще протакат неизбежното.То не е и много важно дали е дядо или баба.Важното е,че Франция допусна на чело на страната да стои Макрон с този /дори не намирам думи да се изразя/брак.Ако бяха анонимни никой нямаше да го засяга.Гнусна е цялата им история от началото та и сега.
09:21 19.09.2025
32 Боруна Лом
09:21 19.09.2025