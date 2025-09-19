Новини
Брижит Макрон ще представи доказателства в съда, че не е родена като мъж

19 Септември, 2025 08:20 1 336 32

Тя ще приложи документацията в рамките на дело за клевета срещу инфлуенсърката Кандейс Оуенс

Брижит Макрон ще представи доказателства в съда, че не е родена като мъж - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят научни доказателства пред съд в САЩ, за да оборят твърденията, че г-жа Макрон е родена като мъж, пише dariknews.bg.

Адвокатът на семейството, Том Клеър, обяви пред BBC, че двамата ще приложат документацията в рамките на дело за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс. Поводът е, че тя многократно е разпространявала убеждението си, че Брижит Макрон е транссексуална.

Защитата на Оуенс вече е поискала отхвърляне на иска.

Клеър подчерта, че клеветите са били „изключително травмиращи“ за първата дама и представляват „ненужен шум“ в живота на президента. „Всеки, който съчетава кариера с личен живот, знае какво е да атакуват семейството ти. Това тежи, дори и да си държавен глава“, коментира той.

По думите му ще бъдат представени и експертни свидетелства с научен характер. Макар да не разкрива подробности, адвокатът увери, че двойката е готова „както общо, така и конкретно“ да докаже пълната неоснователност на обвиненията.

„Много е неприятно човек да бъде принуден да предоставя подобни доказателства публично, но тя е решена да мине през това, за да изчисти името си“, допълни Клеър.

На въпрос дали семейството възнамерява да представи и снимки на Брижит по време на бременност и в ролята ѝ на майка, адвокатът потвърди, че такива съществуват и ще бъдат приложени в съда „при спазване на правилата и стандартите“.

Кандейс Оуенс, бивш коментатор на консервативната медия Daily Wire и инфлуенсър с милиони последователи, нееднократно е заявявала, че е убедена в твърдението си. През март 2024 г. дори обяви, че залага „цялата си професионална репутация“ върху него.

Историята тръгва от маргинални онлайн среди години по-рано, най-видимо чрез видео в YouTube от 2021 г., създадено от френските блогърки Амандин Роа и Наташа Рей.

Семейство Макрон първоначално спечелиха дело за клевета срещу тях във Франция през 2024 г., но решението бе отменено през 2025 г. на втора инстанция поради съображения за свобода на изразяване, а не заради достоверност на обвиненията. Двойката обжалва това решение.

През юли 2025 г. семейство Макрон заведоха ново дело срещу Оуенс в САЩ. В иска се твърди, че тя „съзнателно е игнорирала всички достоверни доказателства, които опровергават твърденията ѝ, за да даде платформа на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.

В американските дела за клевета, когато става дума за публични личности, ищецът трябва да докаже т.нар. „действително злонамерено намерение“ — че ответникът е разпространявал неверни твърдения умишлено или с пълно пренебрежение към истината.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    40 0 Отговор
    Ама раздава шамари като мъжле.
    А макарончо го поема безропорно.
    Френска мода.

    08:23 19.09.2025

  • 2 вижда се

    40 0 Отговор
    Няма такава гнус на света !!

    Коментиран от #11

    08:23 19.09.2025

  • 3 Трол

    31 0 Отговор
    На мен ми прилича повече на някакъв горски дзвер, отколкото на мъж.

    08:24 19.09.2025

  • 4 Панин

    22 0 Отговор
    Классический иудаизм признавал шесть полов.

    08:25 19.09.2025

  • 5 Баба Гошка

    26 0 Отговор
    Направете му един тест като на имането, легализирания би ячч на жени, че и олимпийско отличие му дадоха за поббоищата!

    08:27 19.09.2025

  • 6 нннн

    26 0 Отговор
    Не зная каква е, но удря като мъж.

    08:29 19.09.2025

  • 7 Стачка

    30 0 Отговор
    Вчера над 1 милион души за излезли по улиците във Франция да искат оставката на новия министър председател и Макрон. Недоволни от вътрешната и външната политика на страната, хората недоволстват.

    08:30 19.09.2025

  • 8 Мадам Бриджит

    11 0 Отговор
    Като изулбаря с моя чук пред съдията ще му сцепя бюрото !!!

    08:30 19.09.2025

  • 9 оФчара

    18 1 Отговор
    А нашта Калина малина Кобурготска,кога ще предостави доказалетства.Като ги гледам много си мязат.Май са братя с Макронката.

    08:31 19.09.2025

  • 10 Смех, бате

    19 0 Отговор
    Какви документи, бе брат? Истината се крие под дрехите. Там да търсят.

    08:32 19.09.2025

  • 11 Грешно

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "вижда се":

    Урсулита!

    08:32 19.09.2025

  • 12 пешо

    19 0 Отговор
    цирка е пълен

    Коментиран от #13

    08:33 19.09.2025

  • 13 Така е

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "пешо":

    в ЕССР !

    08:36 19.09.2025

  • 14 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Никой не го интересува

    08:37 19.09.2025

  • 15 Тази

    12 0 Отговор
    На снимката не беше ли дядото на макрон за когото той се беше оженил

    08:43 19.09.2025

  • 16 Механик

    18 0 Отговор
    Най-интресното е, че всеки който изкаже мнение различно от политкоректното, веднага бива наричан "крайно десен" или "конспиратор", а казаното от него бива умаловажавано и маргинализирано.
    А си мислехме, че при демокрацията има свобода на изказването.
    п.п.
    Колкото до Бриджит, аз не виждам какви доказателства трябва да представя? Прави се ДНК тест и всичко е ясно. А те ще ми вадят от девет дола вода....

    Коментиран от #31

    08:44 19.09.2025

  • 17 Геновева

    12 0 Отговор
    Оле, хем коза, хем пръч! Леле мале, Макронито как са е обзавел!

    08:44 19.09.2025

  • 18 На първата снимка

    8 0 Отговор
    Се виждат двама
    ИЗ. вра те Н. яци

    08:45 19.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ако мойта баба беше мъжка щеше

    3 0 Отговор
    колко деца е родила бабата

    някой да я е виждал бременна?

    08:54 19.09.2025

  • 21 Макрон има нещо сгрешено

    6 0 Отговор
    Такова бабе се удря веднъж ако си имал фитиш към нея като учителка и до там.Как я водиш под ръка пред целият свят.

    08:54 19.09.2025

  • 22 историята помни

    8 0 Отговор
    Във Франция, на 29 юни, е " паднал от Прозореца на 12 етаж хирурга Франсуа Февр, кой-то обеща да раскрие истина за операцията за смяната на пола на Бриджит МАКРОН

    08:55 19.09.2025

  • 23 ккк

    6 0 Отговор
    не била родена като мъж , после е мутирала на мъж

    08:55 19.09.2025

  • 24 голям смях

    5 0 Отговор
    а защо нямат деца?

    ами защото дядовците не могат да зачеват

    08:56 19.09.2025

  • 25 Пахаха

    4 0 Отговор
    И какви документи ще извади?
    Издадеви от френската държава с президент Микрон.
    Прави се ДНК тест и готово!

    08:56 19.09.2025

  • 26 В съда

    5 0 Отговор
    Като го льопне на масата и рече "тва е" ще приключат всички драми.

    08:56 19.09.2025

  • 27 гдфгфдг

    2 0 Отговор
    Да не си е събула сиренясалите гащи пред съдията?

    09:00 19.09.2025

  • 28 здравка клинчева

    1 0 Отговор
    но пък каква левачка има .....ляд,десен прав, дясно кроше и все в глъвътъ му го вкарва на пу-ть0 марийкин

    09:04 19.09.2025

  • 29 д-р Хаус

    3 0 Отговор
    Научни доказателства е само ДНК тест , снимки и аз мога да дам, че съм китаец

    09:05 19.09.2025

  • 30 извънземното

    1 0 Отговор
    Та има ли такова чучело някъде?Кой се жени за мъж на годините на сина?И тя и той имат отклонения от нормалното поведения.Видя се във влака как приемаха наркотици.Той е зависим,както и чучелото приличащо на вещица с тези перуки.Те са сексуални извратеняци.На тази държава не и върви на президенти от времето на Де Гол.

    09:19 19.09.2025

  • 31 ами,

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Просто в съда ще протакат неизбежното.То не е и много важно дали е дядо или баба.Важното е,че Франция допусна на чело на страната да стои Макрон с този /дори не намирам думи да се изразя/брак.Ако бяха анонимни никой нямаше да го засяга.Гнусна е цялата им история от началото та и сега.

    09:21 19.09.2025

  • 32 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    НАЙ ИСТИНСКОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО Е КАТО ВДИГНЕ ПОЛАТА!

    09:21 19.09.2025