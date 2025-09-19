Брижит Макрон ще представи доказателства в съда, че не е родена като мъж

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят научни доказателства пред съд в САЩ, за да оборят твърденията, че г-жа Макрон е родена като мъж, пише dariknews.bg.

Адвокатът на семейството, Том Клеър, обяви пред BBC, че двамата ще приложат документацията в рамките на дело за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс. Поводът е, че тя многократно е разпространявала убеждението си, че Брижит Макрон е транссексуална.

Защитата на Оуенс вече е поискала отхвърляне на иска.

Клеър подчерта, че клеветите са били „изключително травмиращи“ за първата дама и представляват „ненужен шум“ в живота на президента. „Всеки, който съчетава кариера с личен живот, знае какво е да атакуват семейството ти. Това тежи, дори и да си държавен глава“, коментира той.

По думите му ще бъдат представени и експертни свидетелства с научен характер. Макар да не разкрива подробности, адвокатът увери, че двойката е готова „както общо, така и конкретно“ да докаже пълната неоснователност на обвиненията.

„Много е неприятно човек да бъде принуден да предоставя подобни доказателства публично, но тя е решена да мине през това, за да изчисти името си“, допълни Клеър.

На въпрос дали семейството възнамерява да представи и снимки на Брижит по време на бременност и в ролята ѝ на майка, адвокатът потвърди, че такива съществуват и ще бъдат приложени в съда „при спазване на правилата и стандартите“.

Кандейс Оуенс, бивш коментатор на консервативната медия Daily Wire и инфлуенсър с милиони последователи, нееднократно е заявявала, че е убедена в твърдението си. През март 2024 г. дори обяви, че залага „цялата си професионална репутация“ върху него.

Историята тръгва от маргинални онлайн среди години по-рано, най-видимо чрез видео в YouTube от 2021 г., създадено от френските блогърки Амандин Роа и Наташа Рей.

Семейство Макрон първоначално спечелиха дело за клевета срещу тях във Франция през 2024 г., но решението бе отменено през 2025 г. на втора инстанция поради съображения за свобода на изразяване, а не заради достоверност на обвиненията. Двойката обжалва това решение.

През юли 2025 г. семейство Макрон заведоха ново дело срещу Оуенс в САЩ. В иска се твърди, че тя „съзнателно е игнорирала всички достоверни доказателства, които опровергават твърденията ѝ, за да даде платформа на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.

В американските дела за клевета, когато става дума за публични личности, ищецът трябва да докаже т.нар. „действително злонамерено намерение“ — че ответникът е разпространявал неверни твърдения умишлено или с пълно пренебрежение към истината.