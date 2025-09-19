Новини
Венета Райкова е в стрес след старта на "Преди обед": Будя се в 3 ч. от страх

19 Септември, 2025 11:08

„Това е най-големият ми кошмар – да ме чакат зрителите, а аз да съм още в леглото“, сподели с усмивка

Венета Райкова е в стрес след старта на "Преди обед": Будя се в 3 ч. от страх - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Откакто пое предаването „Преди обед“, Венета Райкова не крие, че новият ѝ работен график оказва сериозно влияние върху личния ѝ живот. Тя дори се пошегува, че малко мъже биха издържали партньорка, която си ляга рано и става още по тъмно, пише marica.bg.

Сега обаче водещата се оплака и от самото събуждане. По думите ѝ дори алармата на телефона не ѝ е достатъчна, затова използва и будилник, за да е сигурна, че няма да закъснее за ефир.

„Принципно ставам в 5, за да се подготвя за излъчването в 9:30. Но от напрежение се будя и в 3, и в 4, защото ме е страх да не проспя“, призна Райкова.

Тя уточни, че щом чуе сигнала на алармата, веднага скача от леглото, защото ако си позволи дори още минута дрямка, рискува да изпусне началото на предаването.

„Това е най-големият ми кошмар – да ме чакат зрителите, а аз да съм още в леглото“, сподели с усмивка.

Въпреки трудностите, Венета признава, че любовта ѝ към телевизията е по-силна от умората, а енергията ѝ идва от желанието да прави качествени предавания.


  • 1 Вужъст

    22 0 Отговор
    Като я видя и сменям канала, кошмар!

    11:10 19.09.2025

  • 2 Директора

    18 0 Отговор
    Да я чакат?!?
    Кой изобщо я гледа???

    11:11 19.09.2025

  • 3 Макето

    12 0 Отговор
    “Лордът” беше казал, че ухае на ….. манджа….
    Може и запръжка да е правила.

    11:13 19.09.2025

  • 4 Освалдо Риос

    13 0 Отговор
    На Венета да осигурят едно стайче в телевизията. Може и да заработва и нощем.

    11:13 19.09.2025

  • 5 Ура,,Ура

    13 0 Отговор
    Да те пита човек: какво търсиш там, като имаш кошмари? Откажи се и толкоз. Няма да свърши света, с това че не водиш предаване.

    11:14 19.09.2025

  • 6 Колю-маркуча

    4 0 Отговор
    пОскаН сАлза !

    11:15 19.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Психо

    1 0 Отговор
    Мисля си да теб през ноща с изправена мачта

    11:21 19.09.2025

  • 9 Тая па

    10 0 Отговор
    Се чуди как да привлича внимание

    11:23 19.09.2025

  • 10 Ами от страх...

    6 0 Отговор
    Будиш се в 3.00 часа, защото си дърта.... Иначе си намираш оправдания...

    11:27 19.09.2025

  • 11 ИВАН

    12 0 Отговор
    Споко бе райке, и без това никой не ги гледа тия предавания.

    11:28 19.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Опа

    5 0 Отговор
    Тази защо ми е толкова противна, не знам... А бе няма да я гледам

    11:36 19.09.2025

  • 15 д-р Дулитъл

    2 0 Отговор
    Внучето се плаши като я види в телевизора, ами ако не бях лекар кои щеше да го успокои?!?!

    11:44 19.09.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Ф устата. Само Ф устата. Никъде другаде.

    11:48 19.09.2025

  • 17 БатХой

    3 0 Отговор
    Размазва ми екрана. Веднага сменям канала. Толкова ли няма кадърни хора та продуцентите тази лейка изкопаха

    11:54 19.09.2025

  • 18 Като е в стрес

    3 0 Отговор
    да напуска. Защо трябва да се самоизмъчва?

    11:55 19.09.2025

  • 19 Ма Венето

    0 0 Отговор
    Аз съм безработна и се будя в 4. Дай телефон за сутрешно кафе, да редим клюки докато спят още 😃

    11:58 19.09.2025

  • 20 Рони

    1 0 Отговор
    Всеки ден ли ще занимавате хората с тази селска клюкарка? Чуди се какво боклуци да кани и какви случки да измисля от преди 30 години. Едва се беше разкарала и пак я натресоха да дразни и досажда. Кой я гледа тази?

    12:02 19.09.2025

  • 21 Е га ти

    0 0 Отговор
    Много противна тази

    12:02 19.09.2025