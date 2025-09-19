Венета Райкова е в стрес след старта на "Преди обед": Будя се в 3 ч. от страх

Откакто пое предаването „Преди обед“, Венета Райкова не крие, че новият ѝ работен график оказва сериозно влияние върху личния ѝ живот. Тя дори се пошегува, че малко мъже биха издържали партньорка, която си ляга рано и става още по тъмно, пише marica.bg.
Сега обаче водещата се оплака и от самото събуждане. По думите ѝ дори алармата на телефона не ѝ е достатъчна, затова използва и будилник, за да е сигурна, че няма да закъснее за ефир.
„Принципно ставам в 5, за да се подготвя за излъчването в 9:30. Но от напрежение се будя и в 3, и в 4, защото ме е страх да не проспя“, призна Райкова.
Тя уточни, че щом чуе сигнала на алармата, веднага скача от леглото, защото ако си позволи дори още минута дрямка, рискува да изпусне началото на предаването.
„Това е най-големият ми кошмар – да ме чакат зрителите, а аз да съм още в леглото“, сподели с усмивка.
Въпреки трудностите, Венета признава, че любовта ѝ към телевизията е по-силна от умората, а енергията ѝ идва от желанието да прави качествени предавания.
