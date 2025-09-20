"Родителизация" - Психолог обясни рисковете от обръщане на ролите в семейството

Психологът Джена Ру предупреди, че твърде голямата близост с родителите може да има психологически последици за детето. Тя говори пред Mirror за опасностите от прекалено близките семейни отношения.
Според Ру понякога приятелските отношения между близки преминават границата и родителят става „осиновен“ от детето. В психологията тази сложна динамика има име: родителизация.
„По същество това е обръщане на ролите, при което детето е принудено от ранна възраст да поема отговорности на възрастни. Понякога това се усеща като да станеш терапевт, мажоретка или дори семеен миротворец на майка си. В други случаи това включва управление на финансови отговорности, като например плащане на сметки или решаване на проблеми с дългове“, обясни тя.
Клиничният психолог Робин Козловиц, който се консултира с Ру, обясни, че родителизацията не е свързана с това майка и дъщеря да споделят дрехи и да ходят заедно на салон за маникюр, а по-скоро когато детето дава приоритет на задоволяването на нуждите на възрастния.
„Близостта, дори чувството за приятелство, е нормална, но не бива да се очаква децата да бъдат основният източник на утеха за възрастните“, предупреди Козловиц.
