"Родителизация" - Психолог обясни рисковете от обръщане на ролите в семейството

20 Септември, 2025 08:20 437 6

  • родителизация-
  • джена ру-
  • робин козловиц-
  • отношения-
  • семейство-
  • деца

Понякога приятелските отношения между близки преминават границата и родителят става „осиновен“ от детето

"Родителизация" - Психолог обясни рисковете от обръщане на ролите в семейството - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Психологът Джена Ру предупреди, че твърде голямата близост с родителите може да има психологически последици за детето. Тя говори пред Mirror за опасностите от прекалено близките семейни отношения.

Според Ру понякога приятелските отношения между близки преминават границата и родителят става „осиновен“ от детето. В психологията тази сложна динамика има име: родителизация.

„По същество това е обръщане на ролите, при което детето е принудено от ранна възраст да поема отговорности на възрастни. Понякога това се усеща като да станеш терапевт, мажоретка или дори семеен миротворец на майка си. В други случаи това включва управление на финансови отговорности, като например плащане на сметки или решаване на проблеми с дългове“, обясни тя.

Клиничният психолог Робин Козловиц, който се консултира с Ру, обясни, че родителизацията не е свързана с това майка и дъщеря да споделят дрехи и да ходят заедно на салон за маникюр, а по-скоро когато детето дава приоритет на задоволяването на нуждите на възрастния.

„Близостта, дори чувството за приятелство, е нормална, но не бива да се очаква децата да бъдат основният източник на утеха за възрастните“, предупреди Козловиц.


  • 1 Пич

    2 2 Отговор
    Това е описание на 90% от българските родители , които са осиновени от децата си ! Селяндурите по манталитет са пренесли надпикването и на територията на училищата , при което тяхното дете трябва да има най хубавите телефон , маратонки .......... без да в положило никакви усилия за това ! Обаче негова мама се надцаква с другата мама!!!

    Коментиран от #3

    08:25 20.09.2025

  • 2 цербер

    0 0 Отговор
    Психоложката Джена Ру

    08:35 20.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Когато бях дете имаше шамаризация и пердах. И тати ще ми купи колело, ама друг път.
    На майка ми и бяха дали служебно колело, че такава и беше работата, тогава служебни коли в София нямаше, а аз го продадох на един авер за 20лв. И аз и аверчето ядохме бой с тояга.

    Коментиран от #6

    08:35 20.09.2025

  • 4 Финансист

    0 0 Отговор
    Голяма опасност се развихря на север от България и да кажем по точно, конфликта в Украйна е на път да се разшири в целия регион на север. Руски изтребители са навлезли в въздушното пространство в Естония. Това е директен знак , че Русия смятат НАТО за нищожен алианз и като цяло няма никакъв респект към НАТО. Анализаторите в България трябва да се ориентират към анализ кой ще победи в ядрена война Русия НАТО, и колко оцелели ще останат на земята. Ядрената война е неизбежна, консервите ще станат по скъпи от златото.

    08:36 20.09.2025

  • 5 шпагат

    0 0 Отговор
    Жените са майка на децата,а не родителки само. Детето казва:- Мамо! на майка си. Родителите са майка и баща.

    08:37 20.09.2025

  • 6 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Цар Соломон :
    - Който жали пръчката не жали детето си !!!

    08:38 20.09.2025