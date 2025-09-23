Новини
Любопитно »
Зрителите избухнаха срещу "Биг Брадър" още след първия епизод

Зрителите избухнаха срещу "Биг Брадър" още след първия епизод

23 Септември, 2025 07:45 2 930 16

  • биг брадър-
  • big brother-
  • зрители-
  • къщата

С влизането си колоритните участници бяха подложени на първо голямо изпитание

Зрителите избухнаха срещу "Биг Брадър" още след първия епизод - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият сезон на „Биг Брадър“ започна с противоречия – част от зрителите поискаха спирането му, а други настояха просто да не се гледа, пише marica.bg.

Още с влизането си колоритните участници бяха подложени на първо голямо изпитание. Двама лидери трябваше да разделят новодошлите в отбори, а изборът им предизвика напрежение още от първата вечер.

Екипът, който събра повече привърженици, получи неочаквано наказание – цяла седмица навън без багаж и в зависимост от милостта на останалите. Решението на "Биг Брадър" шокира новите обитатели на Къщата и постави началото на първите конфликти.

Зрителите определиха своя фаворит в премиерния епизод, но радостта му не продължи дълго. В типичния стил на шоуто настъпи пълен обрат – именно той се оказа първият номиниран и ще трябва да се бори за оставането си в Къщата.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Винаги интересно шоу

    8 2 Отговор
    Обаче телевизора изгоря. Не е за безработни. :) Ще анализирам себе си. :)

    07:53 23.09.2025

  • 3 Сталин

    52 1 Отговор
    То само някой с половин мозък може да гледа тая еврейска по върня,да гледаш това е все едно да се храниш с л@йна

    07:54 23.09.2025

  • 4 джипси брадър

    29 0 Отговор
    сценарист другаря сорос

    07:57 23.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    33 0 Отговор
    Простотия до шия!🦍🦍🦃🦃🥳🤣👍

    08:02 23.09.2025

  • 7 Парад

    42 0 Отговор
    Парад на ромляни и жендъри. За голям човек проблем няма, ако не повърне ще се посмее на простотията, но ако деца го гледат, това е убиец на мозъчни клетки

    08:03 23.09.2025

  • 8 Бак ъп

    27 1 Отговор
    не гледйте тези глупоси. Те отвличат народа от важните проблеми; инфлацията, предизвикана от еврото, безводието, корупцията, действията на ГЕРб и Пеевски срещу народа.

    08:17 23.09.2025

  • 9 Въобще не съм избухвал

    17 0 Отговор
    Не гледам такива шитни.

    08:32 23.09.2025

  • 10 дреме ми на к...а

    12 2 Отговор
    Еми това е Боко ти.ик.вата е казал, че народа е п.POC.T и такъв е материала. Но пррдължавайте да си губите времето за да гледате утайката на България

    08:33 23.09.2025

  • 11 мъкаааа

    4 0 Отговор
    Зрителите си запалиха фитилите и избухнаха срещу "Биг Брадър".Големи гърмежи са били.

    08:37 23.09.2025

  • 12 665

    9 0 Отговор
    Избухвали т1па@ците. Само му вдигат рейтинга. Единствено това интересува продуценти и рекламодатели. Тишината и негледането ще е смърт за предаването, не избухванията.

    08:42 23.09.2025

  • 13 бляк

    6 4 Отговор
    Бойкот на Бойко и Шиши тв!

    08:42 23.09.2025

  • 14 Е това се

    7 0 Отговор
    Гледа основано от афро-българи и северозападнали субекти със специални нужди

    08:52 23.09.2025

  • 15 Такива нелепи

    1 0 Отговор
    формати като Биг Брадър или Ергенът отдавна трябваше да изчезнат. Такава пошлост, простащина и грозота. А милионите, вложени в тях, биха могли да отидат за далеч по-полезни неща, напр. за прословутата вече детска болница. Атакуват подрастващите до пълно оглупяване и оскотяване

    09:19 23.09.2025

  • 16 фен

    0 0 Отговор
    Има къде по-интересни неща за гледане и вечерна занимавка. Аз гледах "Писма до убиец" с Патрик Суейзи, после Олимпик-ПСЖ, пих едно кампари със сода, четох малко "Ковчег от Хон Конг и съм спал сладко.

    09:21 23.09.2025