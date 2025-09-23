Зрителите избухнаха срещу "Биг Брадър" още след първия епизод

Новият сезон на „Биг Брадър“ започна с противоречия – част от зрителите поискаха спирането му, а други настояха просто да не се гледа, пише marica.bg.
Още с влизането си колоритните участници бяха подложени на първо голямо изпитание. Двама лидери трябваше да разделят новодошлите в отбори, а изборът им предизвика напрежение още от първата вечер.
Екипът, който събра повече привърженици, получи неочаквано наказание – цяла седмица навън без багаж и в зависимост от милостта на останалите. Решението на "Биг Брадър" шокира новите обитатели на Къщата и постави началото на първите конфликти.
Зрителите определиха своя фаворит в премиерния епизод, но радостта му не продължи дълго. В типичния стил на шоуто настъпи пълен обрат – именно той се оказа първият номиниран и ще трябва да се бори за оставането си в Къщата.
