Филип Буков избира котките пред жените

23 Септември, 2025 08:41 627 10

Зад гърба си актьорът има няколко тежки любовни разочарования, които го карат да гледа скептично на идеята за „голямата любов“

Филип Буков избира котките пред жените - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият секссимвол на българското кино и театър отново хвърли фенките си в шок. Филип Буков, за когото хиляди дами мечтаят, излезе с мрачна прогноза за любовния си живот. Вместо да показва горещи снимки с нова изгора, актьорът публикува кратко видео, в което гушка уличен котарак, пише marica.bg.

„Въшльо!“, подвиква му галено Буков, докато нежно рови в рошавата му козина. Ироничният коментар под клипчето гласи: „Като чуя „ще остарееш с котките“, се сещам за себе си.“

Въпреки звездния си статус, Филип не крие, че животът му далеч не е само блясък. Зад гърба си има няколко тежки любовни разочарования, които го карат да гледа скептично на идеята за „голямата любов“.

„Фенките ме обсипват с внимание, но това не значи, че лесно ще намеря човек, който да ме обича истински“, признава той пред приятели.

Засега котките печелят сърцето на Буков, а почитателките му остават с надеждата, че един ден някоя щастливка ще измести мяукащата конкуренция.


  • 1 Цъцъ

    Един епилиран мъж на първо място харесва друг епилиран мъж😅

    08:45 23.09.2025

  • 2 Ха ха

    Този материал го бяхте качили тук и на 11 септември тази година.

    08:56 23.09.2025

  • 3 Евгени Минчеф

    обади ми се красавецо

    08:56 23.09.2025

  • 4 Стас

    Аз избирам котетата на жените.Обичам жени и им галя котенцата розови!

    08:59 23.09.2025

  • 5 Мъжете

    Котките са на второ място!

    08:59 23.09.2025

