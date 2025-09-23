Филип Буков избира котките пред жените

Новият секссимвол на българското кино и театър отново хвърли фенките си в шок. Филип Буков, за когото хиляди дами мечтаят, излезе с мрачна прогноза за любовния си живот. Вместо да показва горещи снимки с нова изгора, актьорът публикува кратко видео, в което гушка уличен котарак, пише marica.bg.
„Въшльо!“, подвиква му галено Буков, докато нежно рови в рошавата му козина. Ироничният коментар под клипчето гласи: „Като чуя „ще остарееш с котките“, се сещам за себе си.“
Въпреки звездния си статус, Филип не крие, че животът му далеч не е само блясък. Зад гърба си има няколко тежки любовни разочарования, които го карат да гледа скептично на идеята за „голямата любов“.
„Фенките ме обсипват с внимание, но това не значи, че лесно ще намеря човек, който да ме обича истински“, признава той пред приятели.
Засега котките печелят сърцето на Буков, а почитателките му остават с надеждата, че един ден някоя щастливка ще измести мяукащата конкуренция.
Цъцъ
08:45 23.09.2025
Ха ха
08:56 23.09.2025
Евгени Минчеф
08:56 23.09.2025
Стас
08:59 23.09.2025
Мъжете
08:59 23.09.2025
