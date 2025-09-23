Новини
Излезе наяве една от най-строго пазените тайни около принцеса Даяна

Излезе наяве една от най-строго пазените тайни около принцеса Даяна

23 Септември, 2025 10:44

Десетилетия наред обществото гадае какво е облякла Даяна в последното си пътуване

Излезе наяве една от най-строго пазените тайни около принцеса Даяна - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

На 6 септември 1997 г. светът се сбогува с една от най-обичаните жени на своето време – принцеса Даяна. Тя бе положена в семейното имение Алторп, където повече от пет века почива фамилията Спенсър. Малък остров, скрит в средата на изкуствено езеро, се превърна в нейния вечен дом, пише marica.bg.

Десетилетия наред обществото гадае какво е облякла Даяна в последното си пътуване. Семейството ѝ пазеше ревниво тайната, далеч от очите на медиите и света. Слуховете и спекулациите не спираха, но официално потвърждение така и не бе дадено.

По информация от близки до двореца източници, Лейди Ди е погребана в елегантна черна рокля с миди дължина и дълги ръкави, дело на любимата ѝ дизайнерка Катрин Уокър. Смята се, че принцесата е закупила тоалета малко преди трагичната катастрофа в Париж.

В последния си сън Даяна държи в ръцете си броеница, подарена от Майка Тереза, която си отиде от този свят само ден преди нейното погребение. До сърцето ѝ е поставена и снимка на принцовете Уилям и Хари – най-голямата ѝ любов и смисъл в живота.

Макар тялото на Даяна да почива в Алторп, нейната светла памет и любовта на хората към нея остават вечни. „Кралицата на сърцата“ продължава да вдъхновява милиони по света с добротата, смелостта и човечността си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пътник

    Наскоро се публикуваха скандални факти , пазени от специалните служби ФБР и МИ 6. Едва ли са 100 % измислица ... Госпожо В.М . прочетете пресата от последните седмици , и внимателно пишете съобщенията си за простолюдието !

    10:52 23.09.2025

  • 2 Али ексрес

    28 години чаках тази новина и вие ме спасихте от този кошмар и ми направихте денят,не направихте ми живота безсмислен.

    10:55 23.09.2025

  • 5 Kaлпазанин

    Мен ми е по интересно какво прави бащата на Хари ,още ли е коняр

    11:02 23.09.2025

  • 6 Kaлпазанин

    До коментар #1 от "Пътник":

    Къде ти тука акъл бря ,има само две журналистки и един адвокат дето пишат коректно

    11:03 23.09.2025

  • 7 Венелина

    Милен иска да ме еб.. в гь.. и после да му го лап..

    11:07 23.09.2025

  • 9 Шерлок

    Кралското семейство и поръча катастрофата в тунела.

    11:13 23.09.2025