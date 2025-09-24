Джони Деп не поздрави за годежа бившата си руска любима

Вълнуващи новини разтърсиха социалните мрежи, след като руската красавица и предприемач Юлия Власова, известна с връзката си с холивудската звезда Джони Деп, обяви, че е сгодена отново. В интервю за списание Super, моделът и собственик на успешен салон за красота откровено разказа за новия етап в живота си и за отношението си към миналото.

"Винаги съм изпитвала уважение към хората, които са били част от моя път. Но днес съм изцяло фокусирана върху настоящето и бъдещето си семейство. Изпълнена съм с благодарност и щастие, че мога да започна нова глава в живота си," сподели Юлия, сияеща от радост.

Новината за годежа ѝ бързо обиколи интернет пространството, а последователите ѝ в социалните мрежи я засипаха с поздравления и топли пожелания. Любопитното е, че Джони Деп, с когото Власова имаше романтична връзка в миналото, не се включи с поздравления. Мълчанието на холивудския актьор не остана незабелязано от феновете, които се питат дали между двамата все още има неизказани чувства или просто животът ги е отвел в различни посоки.