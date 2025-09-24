Новини
Джони Деп не поздрави за годежа бившата си руска любима

Джони Деп не поздрави за годежа бившата си руска любима

24 Септември, 2025 07:18 1 137 5

Мълчанието на холивудския актьор не остана незабелязано от феновете

Джони Деп не поздрави за годежа бившата си руска любима - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълнуващи новини разтърсиха социалните мрежи, след като руската красавица и предприемач Юлия Власова, известна с връзката си с холивудската звезда Джони Деп, обяви, че е сгодена отново. В интервю за списание Super, моделът и собственик на успешен салон за красота откровено разказа за новия етап в живота си и за отношението си към миналото.

"Винаги съм изпитвала уважение към хората, които са били част от моя път. Но днес съм изцяло фокусирана върху настоящето и бъдещето си семейство. Изпълнена съм с благодарност и щастие, че мога да започна нова глава в живота си," сподели Юлия, сияеща от радост.


Новината за годежа ѝ бързо обиколи интернет пространството, а последователите ѝ в социалните мрежи я засипаха с поздравления и топли пожелания. Любопитното е, че Джони Деп, с когото Власова имаше романтична връзка в миналото, не се включи с поздравления. Мълчанието на холивудския актьор не остана незабелязано от феновете, които се питат дали между двамата все още има неизказани чувства или просто животът ги е отвел в различни посоки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    КОЛКО Е РАДОСТНА,ЧЕ Е ХВАНАЛА ДРУГ БАЛАМУРНИК!

    07:23 24.09.2025

  • 2 Стига бе

    8 2 Отговор
    Досега не знаех, че един "салон за красота" е бизнес. При това - успешен... (Навремето им казваха "бардаци")

    07:44 24.09.2025

  • 3 Хахаха

    5 1 Отговор
    "Сгодена отново" означава - маани я тая, като и се отават и я наритват!

    07:55 24.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор
    Юлето що не качи поне една снимка на годеника? Не е за показване, а!? 🤭

    07:57 24.09.2025

  • 5 Който се е захванал

    4 2 Отговор
    С рускиня не е прокопсал, те са като вампири за парите и силите ти, изпиват ги

    08:00 24.09.2025