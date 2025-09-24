Новини
Жени Живкова проговори за трагедията със смъртта на Тодор Славков

24 Септември, 2025 07:47 1 919 20

  • жени живкова-
  • тодор славков

Тя обвинява за трагичния край на брат си бившата му половинка Силвия Пантева

Жени Живкова проговори за трагедията със смъртта на Тодор Славков - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жени Живкова разкри шокиращи детайли за смъртта на брат си Тодор Славков. Очевидци разказват, че Жени Живкова преживява изключително тежко загубата на своя брат Тодор Славков. По време на посещение с децата си на 7 септември пред паметника на Тодор Живков в Правец и в къщата музей на семейството, Жени е била видимо променена.

„Беше отслабнала поне с 15 килограма и носеше изключително семпъл тоалет. Мнозина първоначално не я разпознаха“, споделят свидетели. Според близки, причината за трагичната смърт на Тодор Славков е свързана с продължителен и психически тормоз, на който той е бил подложен през последните години, пише "Уикенд".

Жени Живкова все още се опитва да се справи с болката и загубата, като обръща внимание на семейството си и близките хора, които я подкрепят.

Преди винаги носеше само стилни дрехи“, споделиха почитатели на бившия Първи.

Според тях госпожата е станала кожа и кости от мъка по брат ѝ Тодор Славков, който се самоуби през лятото.

Според близки до внучката на Тато, тя обвинява за трагичния край на брат си бившата му половинка Силвия Пантева, вдовица на убития сикаджийски бос Поли Пантев. Тя се събра с Тодор Славков малко след като гръмнаха мъжа ѝ. Плод на любовта им е единственото дете на Малък Тошко – Катерина.

В последните 2-3 години отношенията между бившите партньори били силно обтегнати. Силвия не спирала да тормози Тодор Славков, като му втълпявала, че е неудачник. Двамата имали поредица жестоки скандали, като последната им кавга била отново за пари. Случила се няколко месеца преди абитуриентския бал на дъщеря им.

18-годишната красавица завърши средното си образование в Лицея за надарени деца в Горна баня, основан от нейната баба Людмила Живкова, но на тържеството баща ѝ не се появи.

Причина да вземе трудното решение да лиши дъщеря си от своето присъствие на празника ѝ Тодор Славков взел след груб скандал с майката на Катерина. Той дал на Силвия сумата от 10 000 лева, но тя ѝ се сторила крайно недостатъчна. „Не те ли е срам, тези пари за нищо не стигат! И за дъщеря си ли не успя да заделиш някой лев?“, изригнала Силвия. Огорченият Тодор предпочел да не се явява на бала, за да не се разстройва.

Според Жени Живкова майката настройвала дъщеря си срещу таткото, като му втълпявала, че той е просто един безотговорен пияница. На опелото на Тодор Славков на всички присъстващи направи впечатление, че сестрата на покойника изобщо не разговаря с бившата му половинка и демонстративно страни от нея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истината

    9 8 Отговор
    Паролата за швейцарската сметка е от две части, по една за двата внука, каката не може да намери втората част. Заминаха на Бай Тодор париците.

    07:56 24.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Тошко обичаше живота.Никога не би се самоубил.

    Коментиран от #6, #16

    07:59 24.09.2025

  • 3 Фешън ТВ

    7 5 Отговор
    Ако се беше занимавал с продажба на парцалки, вместо с наркотици, нямаше да бъде така лошо самоубит.

    08:00 24.09.2025

  • 4 Довицата

    7 1 Отговор
    И Полито Пантев така загина

    08:03 24.09.2025

  • 5 Руснаков

    13 0 Отговор
    Малък Тошко не може да се мери с Поли Пантев...в друга категория е..а мадамата е свикнала не на пари...а на много пари.

    08:03 24.09.2025

  • 6 тфа

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    в к.нефа ли ти го каза

    08:03 24.09.2025

  • 7 Хмм

    10 1 Отговор
    а не е ли неудачник, беше амбициозен, искаше да става политик като дядо си, основа партия, но с алкохол, наркотици и приятели като Евгени Минчев няма как да стане, а Силвия погреба двама мъже, да си помисли дали няма и тя вина, щом парите са толкова важни за нея, Пантю Пантев, това е истинското му име е сред "аристократите" на София, дето се женят помежду си, детето още като се роди се знае за кого ще се жени

    08:04 24.09.2025

  • 8 Отклонява

    7 3 Отговор
    лековерните от истинския поръчител ! Скорпионка !

    08:08 24.09.2025

  • 9 Бат Петьо Парчето

    6 4 Отговор
    Избиването на комунисти трябва да се узакони

    08:08 24.09.2025

  • 10 рептилоид

    3 3 Отговор
    виште снимката !

    08:12 24.09.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ПРОКЛЯТИЕТО НА САКСКОБУРГОТИТЕ ТЕЖИ
    ВЪРХУ ЦЕЛИЯ ИМ РОД .... ДАЖЕ ВЪРХУ НЕЗАКОННИЯ СИН НА ФЕРДИНАНД ТОДОР ЖИВКОВ

    Коментиран от #15

    08:13 24.09.2025

  • 12 Принц Хари

    4 2 Отговор
    Битка за наследството. За Евгения остава по-малко. Малката и майка и прилапват имането.

    08:13 24.09.2025

  • 13 Как

    2 1 Отговор
    Това е най неправдоподобната версия! Всички знаеха , че е милионер , а и Тошо го демонстрираше!

    08:13 24.09.2025

  • 14 ганю

    4 3 Отговор
    Към Бай Тошо и Людмила уважение
    ала Славков не беше цвете
    и Петър Младенов и Луканов не струваха
    Бай Тошо беше принуден и се пазеше от тях
    за да не го убият.Правеха му мръсотии гадовете
    Права беше Ванга Беше Народен Човек Добряк
    най Добрият Политик на България през цялата и история
    Преди него беше Симеон,после Омуртаг строителя
    А Тошо Строителя на Нова България сега това което
    направи за 15г не можете само боядиса и 35г крадохте,
    ядохте и продавахте.Мястото ви е в Гулаг на сегашните управници

    08:17 24.09.2025

  • 16 Бат Петьо Парчето

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тошко ви даде мъжки пример как да постъпите с безмисления си животец и да не мърсите въздуха на нормалните хора

    08:19 24.09.2025

  • 17 Цвете

    3 0 Отговор
    " СТАРИЯТ КРЪГ НА СОФИЯНЦИ " ,ЗНАЯТ ДОБРЕ БИВШИЯТ Й ЖИВОТ НА СИЛВИЯ. ГРАНДОМАНКА СЪС САМОЧУВСТВИЕ БЕЗ НИКАКВО ПОКРИТИЕ, ЕДНА СЕЛСКА ПРОСТАКЕСА. БИВШИЯТ Й ОТДАВНА МУ БЕШЕ ПИСНАЛО ОТ ТАЗИ МЪРЛА. НИЩО ЧУДНО ДА Е ЗАМЕСЕНА И ТЯ.

    08:23 24.09.2025

  • 18 Цвете

    1 0 Отговор
    " СТАРИЯТ КРЪГ НА СОФИЯНЦИ " ,ЗНАЯТ ДОБРЕ БИВШИЯТ Й ЖИВОТ НА СИЛВИЯ. ГРАНДОМАНКА СЪС САМОЧУВСТВИЕ БЕЗ НИКАКВО ПОКРИТИЕ, ЕДНА СЕЛСКА ПРОСТАКЕСА. БИВШИЯТ Й ОТДАВНА МУ БЕШЕ ПИСНАЛО ОТ ТАЗИ МЪРЛА. НИЩО ЧУДНО ДА Е ЗАМЕСЕНА И ТЯ.

    08:26 24.09.2025

  • 20 Ск...паняк-п..йо, 3категория роб

    0 0 Отговор
    Почитаеми велики удачници .....живейте...аз ще съществувам....

    08:32 24.09.2025