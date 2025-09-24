Сабрина Карпентър впечатли феновете с дръзка фотосесия за Vogue Italia

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Фокусът ще бъде върху доверие и споделени ресурси. Следобед може да почувствате напрежение, но и желание за категорични промени. Денят е подходящ да приключите стари тежести и да откриете нови сили в себе си.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще мислите за нови знания и посоки, които Ви вдъхновяват. Следобед ще се наложи да се съсредоточите върху работа и отговорности. Слънцето Ви дава подкрепа за решителни стъпки и освобождаване от ограничения.

Козирог (23.12 - 20.01) Фокусът ще бъде върху работа и обществените ангажименти. Следобед ще усетите прилив на сила в колективни дела и приятелства. Денят е благоприятен да довършите важни проекти и да внесете трайни промени.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутринта ще Ви насочи към приятелства и колективни задачи. Следобед ще имате нужда от усамотение и вътрешен размисъл. Денят е подходящ да приключите стари обещания и да се освободите от излишни очаквания.

Скорпион (24.10 - 22.11) Следобед Луната ще се съедини с Марс във Вашия знак и ще Ви даде силна енергия. Внимавайте да не действате прекалено прибързано. Слънцето в хармония с Уран и Плутон Ви подкрепя да използвате тази енергия за градивни промени.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта ще Ви направи по-чувствителни и общителни. Следобед, когато Луната напусне Вашия знак, ще почувствате промяна и нужда от по-дълбока сила. Денят е подходящ да завършите лични задачи и да внесете ново равновесие.

Дева (24.08 - 23.09) Фокусът Ви ще бъде върху сигурността и материалните въпроси. Сутринта е подходяща за завършване на финансови дела, а следобед ще усетите прилив на решителност. Слънцето в хармония с Уран и Плутон Ви дава сила за освобождаване от ненужното.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутринта ще бъде подходяща за общуване и подреждане на дребни задачи. Следобед ще почувствате по-дълбоки емоции и нужда от категорични действия. Денят е подходящ да приключите висящи разговори и да внесете яснота.

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще се занимавате с теми около дома и семейството. Следобед е възможно напрежение, но и възможност да внесете нова енергия в личните си връзки. Слънцето Ви дава сила да преодолеете старите пречки и да намерите ново вдъхновение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Сутринта ще Ви донесе лекота и вдъхновение, но следобед ще се наложи да сте по-практични. Работата или задълженията ще изискват решителност. Денят е благоприятен за довършване на стари проекти и за изчистване на излишното.

Телец (21.04 - 21.05) Денят започва с внимание към работата и ежедневието. Следобед партньорствата ще станат по-важни и ще изискват от Вас твърдост. Слънцето в хармония с Уран и Плутон Ви дава сили да намерите нови решения и вътрешна стабилност.