Сабрина Карпентър впечатли феновете с дръзка фотосесия за Vogue Italia

Американската певица и актриса Сабрина Карпентър отново прикова вниманието на модните среди, след като се появи в изключително смела визия за престижното списание Vogue Italia. 26-годишната звезда сподели кадри от фотосесията в своя Instagram профил, където предизвика бурни реакции сред почитателите си.
На снимките Карпентър позира в стилен черен ансамбъл, състоящ се от минималистичен сутиен и ултракъси панталонки, подчертани с елегантен колан. Високите токчета и безупречният ѝ грим допълват цялостната ѝ визия, а прическата ѝ придава допълнителна доза изтънченост и блясък. Това не е първият път, в който Сабрина демонстрира смелост и увереност на червения килим. Само преди няколко седмици, по време на церемонията по връчването на наградите VMA, тя се появи в блестящо бельо, обсипано с кристали и ресни, което също предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.
