Новини
Любопитно »
Сабрина Карпентър впечатли феновете с дръзка фотосесия за Vogue Italia

Сабрина Карпентър впечатли феновете с дръзка фотосесия за Vogue Italia

24 Септември, 2025 17:13 421 0

  • сабрина карпентър-
  • vogue-
  • фотосесия-
  • италия

26-годишната звезда сподели кадри от фотосесията в своя Instagram профил

Сабрина Карпентър впечатли феновете с дръзка фотосесия за Vogue Italia - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската певица и актриса Сабрина Карпентър отново прикова вниманието на модните среди, след като се появи в изключително смела визия за престижното списание Vogue Italia. 26-годишната звезда сподели кадри от фотосесията в своя Instagram профил, където предизвика бурни реакции сред почитателите си.


На снимките Карпентър позира в стилен черен ансамбъл, състоящ се от минималистичен сутиен и ултракъси панталонки, подчертани с елегантен колан. Високите токчета и безупречният ѝ грим допълват цялостната ѝ визия, а прическата ѝ придава допълнителна доза изтънченост и блясък. Това не е първият път, в който Сабрина демонстрира смелост и увереност на червения килим. Само преди няколко седмици, по време на церемонията по връчването на наградите VMA, тя се появи в блестящо бельо, обсипано с кристали и ресни, което също предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ