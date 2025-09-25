Новини
Любопитно »
Филип Киркоров на съд заради дългове по кредити

25 Септември, 2025 07:52 1 170 11

Предварителното заседание по делото ще се състои на 13 октомври 2025 г.

Филип Киркоров на съд заради дългове по кредити - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Тагански, Москва, е получил иск срещу Филип Киркоров. Това съобщава пресслужбата на съдилищата с обща юрисдикция в Москва в канала си в Telegram, цитиран от plovdiv24.bg.

АО "Социум Трейд“ заведе дело срещу Киркоров заради дълг. Компанията твърди, че през 2020 г. е отпуснала кредит на изпълнителя, но той не е изпълнил изцяло задължението си за погасяване на дълга.

Предварителното заседание по делото ще се състои на 13 октомври 2025 г.

На 24 септември порталът "Страсти“ съобщи, че Федералната данъчна служба (ФДС) не е ликвидирала марката на Киркоров. Данъчната служба е спряла процеса на ликвидация на ООО "ФИЛЛ ФО Ю“ след заявление от заинтересовани лица – един от учредителите на компанията. В публикацията не се уточнява кой е подал заявлението.

Киркоров регистрира компания за продажба на дрехи и обувки преди 13 години и отвори бутик "Phil 4 You“ с фирмени артикули в един от търговските центрове. Според данните на Telegram канала SHOT, в началото луксозните артикули са се купували, но след това посетителите на бутика започнали да се оплакват от персонала. Две години по-късно бутикът на артиста се е преместил, а след това е бил затворен. През май 2025 г. ФДС е започнала процес на ликвидация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бат Петьо Парчето

    5 3 Отговор
    Ето това е идола на рашистите

    Коментиран от #2

    07:58 25.09.2025

  • 2 Въпросче

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Петьо Парчето":

    На центаджиите кой е ? Алла Погачова и Навални ?.

    Коментиран от #5, #9

    08:04 25.09.2025

  • 3 бушприт

    3 0 Отговор
    Филип Киркоров ще бъде съден заради дълг.

    08:06 25.09.2025

  • 4 гръндж

    2 0 Отговор
    Алла Погачева.

    08:07 25.09.2025

  • 5 ШАЯЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въпросче":

    АЛЛА ПУГАЧОВА РАЗБИРА СЕ.

    Коментиран от #6

    08:15 25.09.2025

  • 6 Галя от ПосолствоТО

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "ШАЯЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ":

    Я бърже да купувате събраните съчинения на Гошу Букъръ, че на шефа му писна да го храни. Тия пари дето ви ги давам не са само да пиянствате.

    08:19 25.09.2025

  • 7 Анелия Андреева

    0 0 Отговор
    Филип Киркоров е подарил на дъщеря си скъпи обици,за рожденния й ден.

    08:21 25.09.2025

  • 8 Г. Попов

    2 3 Отговор
    Руски сатанист Амбреажа на амбреажите. Фен на Писков и Путин.

    08:23 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Леле - леле ! 😟

    2 1 Отговор
    И Филип Киркоров е включен в кипърския списък на натовската украинска хунта . Списъкът с лицемерното име "миротворец" .

    08:26 25.09.2025

  • 11 То Путин

    0 2 Отговор
    Си го Шляпа така че ще му го Опростят

    08:33 25.09.2025