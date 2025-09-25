Филип Киркоров на съд заради дългове по кредити

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Ще усетите желание за нови знания и вдъхновение. Денят е подходящ да продължите започнати идеи и да се освободите от ненужни колебания. Вечерта ще донесе вътрешна лекота и увереност в пътя Ви.

Водолей (21.01 - 19.02) Фокусът ще бъде върху работата и отговорностите. Денят е подходящ за укрепване на позициите Ви и за довършване на важни проекти. Вечерта ще почувствате повече яснота и признание.

Козирог (23.12 - 20.01) Важните теми днес ще са приятелствата и занимания, свързани с различни общественозначими каузи. Денят е подходящ за укрепване на връзки и довършване на стари обещания. Вечерта ще донесе усещане за подкрепа и съпричастност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ще имате нужда от повече усамотение и почивка. Денят е подходящ за вътрешен размисъл и освобождаване от натрупано напрежение. Вечерта ще почувствате облекчение и повече спокойствие.

Скорпион (24.10 - 22.11) Луната е във Вашия знак и ще Ви даде сила и емоционална дълбочина. Денят е подходящ за лични решения и укрепване на вече поетите ангажименти. Вечерта ще почувствате вътрешна яснота и увереност.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще мислите за материални въпроси и сигурност. Добре е да внесете ред във финансовите дела и да укрепите основата си. Вечерта ще почувствате повече стабилност.

Дева (24.08 - 23.09) Общуването ще бъде водещо. Денят е подходящ за срещи и разговори, които да внесат яснота. Вечерта ще усетите повече хармония, ако подредите дребните неща в ежедневието.

Лъв (24.07 - 23.08) Вниманието ще бъде насочено към дома и семейството. Възможни са важни разговори, които ще изяснят стари теми. Денят е подходящ да укрепите връзките с близките си.

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще имате нужда от повече вдъхновение и радост. Подходящ момент е за развитие на творчески проекти и за лични занимания. Вечерта ще Ви донесе емоционална дълбочина и хармония.

Близнаци (22.05 - 21.06) Фокусът ще бъде върху ежедневието и работата. Подходящо е да внесете ред в задачите си и да довършите дребни ангажименти. Денят ще Ви донесе удовлетворение от вниманието към детайла.

Телец (21.04 - 21.05) Акцентът е върху партньорствата. Възможни са по-дълбоки разговори и нужда от изясняване на отношения. Денят е подходящ за укрепване на връзки чрез търпение и разбиране.