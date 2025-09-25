Новини
25 Септември, 2025 09:47 1 722 24

Създадена да бъде спътник на самотни мъже

Невероятно, но факт! Създадоха първата андроид-съпруга - само за 18 000 долара - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тя е „EVA-9“ – първата андроид-съпруга, създадена да бъде спътник на самотни мъже.

Компанията NeoLife Robotics представи EVA-9 – женски андроид с почти човешки външен вид, програмиран да усвоява ежедневни навици, да води разговори и да се „емоционално адаптира“ към своя партньор.

Според инженерите EVA-9 не цели да замени човешката любов, а да „осигури компания и стабилност на онези, които не намират традиционна връзка“.

Началната ѝ цена ще бъде около 18 000 долара, като вече има над 500 резервации в различни страни.

Снимка: Facebook


  • 1 1480

    14 0 Отговор
    уникално тьпи заглавия
    🐔🦃🐦🐤

    09:48 25.09.2025

  • 2 мъж по чехъл

    25 2 Отговор
    Купувам я веднага защото моята душата ми взе!

    09:48 25.09.2025

  • 3 604

    10 0 Отговор
    А ражда ли? Пхахахахя

    09:53 25.09.2025

  • 4 Охх...

    7 4 Отговор
    Когато тръгнат особените тръпки по жезъла придружени от сладките импулси които го изправят и втвърдяват хуквам да го пъхна в някоя сладка саксия ! А ако си купя една такава дали ще го успокоява като истинска жена ? Че се не трае да не го вкараш...

    09:53 25.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    23 3 Отговор
    При тези грозни изроди, дето ги показват в "Ергенът", суматия народ ще си я купят. При това струва колкото бюдджетна кола. Много по евтино отколкото да издържаш тъпа и грозна крава с гумени ненки, ботокс и без мозък.

    09:53 25.09.2025

  • 6 хихи

    9 0 Отговор
    Да купим една за председател на НС.
    ще повдигне рейтинга на НС

    09:54 25.09.2025

  • 7 Гост

    21 2 Отговор
    Ако я пуснат в технополис и я има на безлихвен ще я взема. Най накрая ще я изгоня тая мойта мързеливата.

    09:54 25.09.2025

  • 8 Пич

    7 9 Отговор
    Да си я ползва който иска ! Никога не бих се оженил за жена , която не е истински човек !!!

    Коментиран от #11

    09:58 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Коста

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Този пък. Че кой те кара да се жениш бе?

    Коментиран от #13

    10:01 25.09.2025

  • 12 За какво

    12 0 Отговор
    й е необходимо да води разговор?!

    Една напълно излишна функция!

    10:02 25.09.2025

  • 13 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коста":

    Ако я намеря , защо не ?!

    10:05 25.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Георги

    0 2 Отговор
    че какво им е на надуваемите

    Коментиран от #19

    10:20 25.09.2025

  • 18 По-различно е

    3 1 Отговор
    Тази андроидка прилича по-скоро на момиче, поръчано по телефона, но с изражение на приветлива, примерна гимназистка. Това е юношеската мечта за гадже, каквато е имал всеки мъж.

    Коментиран от #20

    10:23 25.09.2025

  • 19 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    Тая е по хубава, гледах на тубата как лапа и облизва на един пръста. Майсторка е . И се усмихва даже като го прави.

    10:26 25.09.2025

  • 20 Кой

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "По-различно е":

    Мъж? Отдавна не харесвам жените с юношеско изражение ! Особено с юношеският мозък.

    10:27 25.09.2025

  • 21 Най важното,

    3 1 Отговор
    може ли да готви, за кревата има много.

    Коментиран от #22

    10:29 25.09.2025

  • 22 Най

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Най важното,":

    Много сближава двойката мръсния , брутален , развратен и извратен секс ! Това става тяхната сладка тайна. Ресторанти много !

    10:31 25.09.2025

  • 23 Факт

    4 0 Отговор
    Предназначение за онези, които не са обичали и не са обичани!

    10:42 25.09.2025

  • 24 Цъцъ

    1 0 Отговор
    На снимката "сутрин, като се събуди без грим"😅 Но все пак е малко по-страшна от разни крокодили обикалящи нощните клубове в търсене на спонсори😂

    10:58 25.09.2025