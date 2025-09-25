Невероятно, но факт! Създадоха първата андроид-съпруга - само за 18 000 долара

Тя е „EVA-9“ – първата андроид-съпруга, създадена да бъде спътник на самотни мъже.
Компанията NeoLife Robotics представи EVA-9 – женски андроид с почти човешки външен вид, програмиран да усвоява ежедневни навици, да води разговори и да се „емоционално адаптира“ към своя партньор.
Според инженерите EVA-9 не цели да замени човешката любов, а да „осигури компания и стабилност на онези, които не намират традиционна връзка“.
Началната ѝ цена ще бъде около 18 000 долара, като вече има над 500 резервации в различни страни.
Снимка: Facebook
1 1480
🐔🦃🐦🐤
09:48 25.09.2025
2 мъж по чехъл
09:48 25.09.2025
3 604
09:53 25.09.2025
4 Охх...
09:53 25.09.2025
5 Данко Харсъзина
09:53 25.09.2025
6 хихи
ще повдигне рейтинга на НС
09:54 25.09.2025
7 Гост
09:54 25.09.2025
8 Пич
Коментиран от #11
09:58 25.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Коста
До коментар #8 от "Пич":Този пък. Че кой те кара да се жениш бе?
Коментиран от #13
10:01 25.09.2025
12 За какво
Една напълно излишна функция!
10:02 25.09.2025
13 Пич
До коментар #11 от "Коста":Ако я намеря , защо не ?!
10:05 25.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Георги
Коментиран от #19
10:20 25.09.2025
18 По-различно е
Коментиран от #20
10:23 25.09.2025
19 Гост
До коментар #17 от "Георги":Тая е по хубава, гледах на тубата как лапа и облизва на един пръста. Майсторка е . И се усмихва даже като го прави.
10:26 25.09.2025
20 Кой
До коментар #18 от "По-различно е":Мъж? Отдавна не харесвам жените с юношеско изражение ! Особено с юношеският мозък.
10:27 25.09.2025
21 Най важното,
Коментиран от #22
10:29 25.09.2025
22 Най
До коментар #21 от "Най важното,":Много сближава двойката мръсния , брутален , развратен и извратен секс ! Това става тяхната сладка тайна. Ресторанти много !
10:31 25.09.2025
23 Факт
10:42 25.09.2025
24 Цъцъ
10:58 25.09.2025