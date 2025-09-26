Откараха в болница Уилям Шатнър, легендарният капитан Кърк от „Стар Трек“

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Луната в хармония с Юпитер ще Ви донесе вдъхновение и вяра. Денят е подходящ за учене и за довършване на стари идеи. Вечерта ще почувствате вътрешна лекота и увереност.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще бъдете насочени към работата и професионалните си цели. Денят е подходящ за укрепване на позициите и за довършване на важни задачи. Вечерта ще почувствате удовлетворение от постигнатото.

Козирог (23.12 - 20.01) Фокусът ще бъде върху приятелства и общи ангажименти. Денят е благоприятен за укрепване на връзки и за завършване на стари обещания. Вечерта ще усетите топлина и съпричастност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Днес ще имате нужда от почивка и повече тишина. Денят е подходящ за вътрешна работа и освобождаване от напрежение. Вечерта ще донесе усещане за яснота и хармония.

Скорпион (24.10 - 22.11) Луната е във Вашия знак и Ви дава сила и емоционална дълбочина. Денят е подходящ за лични решения и укрепване на важни връзки. Ще почувствате вътрешна увереност и подкрепа от обстоятелствата.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще мислите повече за материалната си стабилност. Денят е благоприятен за укрепване на финансови въпроси и за намиране на сигурност. Вечерта ще почувствате облекчение и спокойствие.

Дева (24.08 - 23.09) Фокусът ще бъде върху общуването и кратките задачи. Денят е подходящ за разговори, които укрепват доверието. Ще почувствате яснота и вдъхновение в мислите си.

Лъв (24.07 - 23.08) Днес вниманието ще бъде насочено към дома и семейството. Денят е благоприятен за укрепване на връзките с близките и за подреждане на важни въпроси у дома. Вечерта ще Ви донесе спокойствие.

Рак (22.06 - 23.07) Луната в хармония с Юпитер ще Ви донесе топлина и вдъхновение. Денят е подходящ за творчески занимания и радостни срещи. Вечерта ще усетите хармония в отношенията с близки хора.

Близнаци (22.05 - 21.06) Фокусът ще бъде върху ежедневието и грижите. Денят е подходящ за укрепване на навици и подреждане на задачите. Ще получите удовлетворение от добре свършената работа.

Телец (21.04 - 21.05) Вниманието ще бъде насочено към партньорствата. Денят е благоприятен за хармонични разговори и укрепване на връзки. Ще почувствате, че можете да разчитате на другите.