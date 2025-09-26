Новини
Откараха в болница Уилям Шатнър, легендарният капитан Кърк от „Стар Трек“

26 Септември, 2025 07:16 707 6

Причина за тревогата са били завишени стойности на кръвната захар

Откараха в болница Уилям Шатнър, легендарният капитан Кърк от „Стар Трек“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестният канадски актьор Уилям Шатнър, който помним като капитан Кърк от култовия сериал „Стар Трек“, бе хоспитализиран в сряда вечерта, 24 септември, съобщава TMZ.

Възрастният актьор, който наскоро отпразнува 94-ия си рожден ден, е почувствал неразположение в дома си в Лос Анджелис. Причина за тревогата са били завишени стойности на кръвната захар. Шатнър е потърсил медицинска помощ и е повикал спешен екип, който е реагирал светкавично. След бърз преглед на място, парамедиците са решили да транспортират звездата до близка болница за допълнителни изследвания и наблюдение.

За щастие, след кратък престой и необходимите медицински грижи, Шатнър е изписан и вече се възстановява у дома. Близки до актьора уверяват, че състоянието му е стабилно и няма място за притеснение. Новината за инцидента предизвика вълна от съпричастност и пожелания за бързо оздравяване от почитатели по цял свят.


