Откараха в болница Уилям Шатнър, легендарният капитан Кърк от „Стар Трек“

Световноизвестният канадски актьор Уилям Шатнър, който помним като капитан Кърк от култовия сериал „Стар Трек“, бе хоспитализиран в сряда вечерта, 24 септември, съобщава TMZ.
Възрастният актьор, който наскоро отпразнува 94-ия си рожден ден, е почувствал неразположение в дома си в Лос Анджелис. Причина за тревогата са били завишени стойности на кръвната захар. Шатнър е потърсил медицинска помощ и е повикал спешен екип, който е реагирал светкавично. След бърз преглед на място, парамедиците са решили да транспортират звездата до близка болница за допълнителни изследвания и наблюдение.
За щастие, след кратък престой и необходимите медицински грижи, Шатнър е изписан и вече се възстановява у дома. Близки до актьора уверяват, че състоянието му е стабилно и няма място за притеснение. Новината за инцидента предизвика вълна от съпричастност и пожелания за бързо оздравяване от почитатели по цял свят.
