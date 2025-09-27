Новини
Учени откриха тайните на дълголетието на 117-годишна испанка след смъртта ѝ: "Изследвайте ме и се учете"

27 Септември, 2025 13:18 544 1

Причините за нейното добро здраве са имунната ѝ система, генетиката и здравословният чревен биом

Учени откриха тайните на дълголетието на 117-годишна испанка след смъртта ѝ: "Изследвайте ме и се учете" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Биолози проведоха цялостно изследване на Мария Бранас Морера, която почина на 117-годишна възраст, и разкриха тайните на нейното дълголетие. Проучването е публикувано в научното списание Cell Reports Medicine.

Учените са идентифицирали уникални характеристики, които са позволили на испанската столетница да запази здравето си до последните си дни. Анализът на проби, взети от нея, разкри, че биологичната ѝ възраст е с 23 години по-млада от действителната ѝ възраст. Причините за нейното добро здраве са имунната ѝ система, генетиката и здравословният чревен биом. Освен това Морера е следвала средиземноморска диета, общувала е интензивно и се е стремяла да учи нещо ново всеки ден.

„Изучавайте ме, учете се от моя пример“, казала Морера, според водещия автор на изследването Манел Естелер. След смъртта ѝ учените открили, че въпреки силно скъсените ѝ теломери, имунната ѝ система е останала изключително ефективна, а чревният ѝ микробиом е съответствал на този на по-млад човек.

Епигенетичният часовник показал, че ДНК метилирането съответства на възраст 93-94 години, въпреки че столетницата е била на 116 години по времето, когато са взети пробите. Изследователите също така отбелязват изключителна митохондриална функция и чисти артерии без признаци на атеросклероза. Морера е преживяла две световни войни, Испанската гражданска война и COVID-19, от който се е възстановила леко благодарение на силната си имунна система.

Около 40 учени от 20 института са участвали в проучването на данните на Морера. Както отбелязват авторите, въпреки че изследването обхваща само един случай, то показва, че стареенето не е задължително да е свързано с болести.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

