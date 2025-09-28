Новини
Любопитно »
Лекар нарече кафето "крадец на калций"

28 Септември, 2025 09:32 758 6

  • кафе-
  • калций-
  • крадец-
  • нилуфар юнусова

„Заедно с течността, отделянето на калций с урината се ускорява“, обясни Юнусова

Лекар нарече кафето "крадец на калций" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прекомерната консумация на кафе може да наруши усвояването на калций, смята педиатърът Нилуфар Юнусова. В интервю за NEWS.ru тя спомена напитката като „крадец на калций“.

Според Юнусова, кофеинът стимулира производството на катехоламини и увеличава гломерулната филтрация – първата стъпка в образуването на урина. Лекарката обясни, че затова пиенето на кафе води до повишено уриниране.

„Заедно с течността, отделянето на калций с урината се ускорява“, обясни тя.

Юнусова добави, че високите дози кофеин леко намаляват усвояването на калций в стомашно-чревния тракт, особено ако напитката се консумира на гладно или в големи количества.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    4 1 Отговор
    педиатърКАТА Нилуфар Юнусова

    09:34 28.09.2025

  • 2 така се отслабва ;)

    1 1 Отговор
    Това е известно от много десетилетия, но е добре да се припомня. Хапвайте млечни продукти и друго квото има за калций.

    09:43 28.09.2025

  • 3 Понятието

    4 0 Отговор
    изобщо не е нейно откритие , съществува от десетки години и изобщо не се отнася и не може да бъде ни най - малко "крадец на калций" при всички !

    09:47 28.09.2025

  • 4 Калцият

    3 0 Отговор
    е полезен при кравите , а те си го набавят от тревата !

    09:48 28.09.2025

  • 5 1488

    2 0 Отговор
    крадеца вика дрьжте крадеца

    09:51 28.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.