Лекар нарече кафето "крадец на калций"

Прекомерната консумация на кафе може да наруши усвояването на калций, смята педиатърът Нилуфар Юнусова. В интервю за NEWS.ru тя спомена напитката като „крадец на калций“.

Според Юнусова, кофеинът стимулира производството на катехоламини и увеличава гломерулната филтрация – първата стъпка в образуването на урина. Лекарката обясни, че затова пиенето на кафе води до повишено уриниране.

„Заедно с течността, отделянето на калций с урината се ускорява“, обясни тя.

Юнусова добави, че високите дози кофеин леко намаляват усвояването на калций в стомашно-чревния тракт, особено ако напитката се консумира на гладно или в големи количества.