Vogue обяви актуалните цветове на косата на булките за тази есен

Редакторите на Vogue обявиха модерните опции за цвят на косата за булки през есента на 2025 г. Статията е публикувана на уебсайта на изданието.

Журналистите препоръчаха топли, естествени цветове без резки контрасти. Те също така отбелязаха, че различни нюанси на кафявото са се оказали особено популярни този сезон. Сред тях е нюансът мока мус, който Институтът Pantone обяви за цвят на годината 2025.

Опушеното кафявото също е модерно, което избра Селена Гомес за своя сватбен ден.

Кафявото с цвят на костенурка, предпочитано от известни личности като моделите Хейли Бийбър и Барбара Палвин, също попадна в списъка.