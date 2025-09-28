Новини
28 Септември, 2025 19:09

"Труден живот, ама някой трябва да го живее“, написа Преслава в Инстаграм

Преслава изкарала над 1 милион лева от участия това лято - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преслава се отдаде на почивка, след края на летния сезон, в който, както всяка година, имаше доста участия по родното Черноморие. Тя имаше рекордните 70 ангажимента. За всяко от участията си звездата е прибрала по 15 000 лева хонорар, така че лесно може да пресметнем печалбата ѝ – над 1 милион лева!

Певицата по принцип планира дългата си ваканция през януари или февруари, като обикновено избира да я изкара в чужбина. Така че Преслава вероятно не е изненадала феновете си, когато тези дни сподели морски кадри в Инстаграм.

Добричлийката не издаде къде почива със семейството си, но пък сподели с чувство за хумор радостта си, че е на плаж: "Слънце, жега, море и пясък... гледка като картинка. Труден живот, ама някой трябва да го живее“, написа Преслава към снимки, за които позира по бански.




В дните преди да се отдаде на заслужена ваканция, Преслава изкачи с мъжа си Павел за втори път връх Мусала, а по-късно и връх Ботев. Двамата организираха приказно парти за 7-мия рожден ден на дъщеря си Паола, пише HotArena.net.


Оценка 1.7 от 7 гласа.
  • 1 Ми браво,

    5 4 Отговор
    ама какво ме осведомявяте... Изкарала ги е, да не ги е крала....

    Коментиран от #17

    19:11 28.09.2025

  • 2 Фикрет

    4 2 Отговор
    То затова после реват че неможели да хванат

    19:11 28.09.2025

  • 3 Немо

    18 2 Отговор
    НАП знае ли за това?

    19:12 28.09.2025

  • 4 Николова , София

    10 0 Отговор
    Циган.ките доста пари изкарват и то не от пеене а от ..пеене на жив микрофон

    19:12 28.09.2025

  • 5 Гурлю

    2 2 Отговор
    Аз съм я пробвал на времето като бях паралия
    Ама е пъннала работа

    19:12 28.09.2025

  • 6 ХА ХА

    9 0 Отговор
    А колко данък е платила.

    Коментиран от #8

    19:12 28.09.2025

  • 7 В Онли Фенс има един

    6 0 Отговор
    билюк като Преслава с по 10 мильона Евро на година.🤣

    19:15 28.09.2025

  • 8 Ти колко

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "ХА ХА":

    плати че питаш ?

    19:23 28.09.2025

  • 9 бай Шиле

    3 3 Отговор
    Гледането в паницата на другите е национална черта на българина.

    19:24 28.09.2025

  • 10 Сталин

    13 0 Отговор
    Чалгарска нация с анадолски ген да плащат милиони на една сиганка за маанета и кючеци

    19:28 28.09.2025

  • 11 Зрител

    6 0 Отговор
    Доста хора изкарват много пари, но дали плащат данъци?
    Да, или не?

    19:28 28.09.2025

  • 12 00014

    10 1 Отговор
    И повече ще печели. Всяка година тъпочалгарнаселението нараства.

    Коментиран от #15

    19:29 28.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Работила в тандем с Бони Блу и обслужвала по 1000 клиенти на ден.

    19:29 28.09.2025

  • 14 Клошар от ,,сивият сектор"

    5 0 Отговор
    Бруто или нето?
    Оборот ли или...чиста печалба?

    19:29 28.09.2025

  • 15 Сталин

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "00014":

    В България само кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина,изглежда трябва и в България да се приложи политика на евгенетика както на запад преди сто години и затова там няма сигани,както се подбират най продуктивни прасета ,така и хората в България трябва да подбират най продуктивния ген,всичко друго трябва да се ликвидира

    19:31 28.09.2025

  • 16 Венелина Маринова

    2 3 Отговор
    Милен ме наеб... в гъ... въпреки че още ме боли от срещата с Камерунеца

    19:38 28.09.2025

  • 17 А ДАНЪЦИ ДВЕСТА БОНА ВНЕСЕ ЛИ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ми браво,":

    .......ВЪРХУ ТОЯ МИЛИОН?!?!!

    19:39 28.09.2025

  • 18 108

    0 0 Отговор
    Харе Кришна Харе Кришна
    Кришна Кришна Харе Харе
    Харе Рама Харе Рама
    Рама Рама Харе Харе🙏

    Коментиран от #19

    19:45 28.09.2025

  • 19 Елизабет Цветанова кахъра

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "108":

    И аз съм харе кришна, не обичам парите харе харе

    19:59 28.09.2025

  • 20 Кришна

    0 0 Отговор
    Всеки си избира сам приятелите. Харе, харе!

    20:07 28.09.2025