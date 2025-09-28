Новини
Най-високият мост в света вече отворен за движение

Най-високият мост в света вече отворен за движение

28 Септември, 2025 18:55

Днес бе пуснат трафикът по моста Хуадзян над Гранд Каньон, който се простира на 1420 метра

Най-високият мост в света вече отворен за движение - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-високият мост в света беше отворен днес за движение в китайската провинция Гуейджоу, съобщава агенция Xinhua.

Съоръжението се извисява над река Бейпан и е завършено за рекордно време – изграждането започва през 2022 г. Най-високият мост в света се извисява на 625 метра над Бейпан, през дефиле в планинската южна провинция Гуейджоу, Китай.

Днес бе пуснат трафикът по моста Хуадзян над Гранд Каньон, който се простира на 1420 метра, съобщава агенцията.

Мостът с дължина 2890 метра е най-новото строителство в инфраструктурната мрежа на китайската икономика, втората по големина в света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ееехххх

    4 7 Отговор
    Че всички се радваме как бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии ни напомня за хубавото нещо, което се случи на някаква Саяна

    18:59 28.09.2025

  • 2 Бонго

    1 4 Отговор
    Бравос на оризовите хищници.

    19:00 28.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Китай е сто години пред нас .

    19:05 28.09.2025

  • 4 вижда се

    12 1 Отговор
    Ние сме в каменната ера в сравнение с Китай !!

    19:06 28.09.2025

  • 5 Луганск

    7 4 Отговор
    РУСИЯ ИМА НАЙ-ГОЛЕМИЯ МОСТ!

    В Русия, във Владивосток, най-големият мост в света, височината е 324 метра. Мостът има най-дългия педя в света сред въжените мостове с дължина 1104 метра.

    Нито една изостанала, развиваща се западна страна в Европа и САЩ не е способна на такива структури!

    РУСИЯ Е НАЙ - ДОБРАТА!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    19:06 28.09.2025

  • 6 В Китай са построени 50 000 км.

    10 1 Отговор
    високо скоростна Железница, Влакове които се движат с над 200/250 км в час, до 400 км. в час.

    Тенденцията в Китай е Де Американизация и Де Доларизация.

    19:08 28.09.2025

  • 7 Помак

    7 1 Отговор
    Ах ,ква новина е тази ...я виж ние се разтопихме от спорта ...а че Ено -мафиот ни прай на смешни и ,че Китай е построил поне 10 такива моста за 3 г а , Швейцария е пробила 65 км планина за да спести 30 Мин ...а ние имаме коларски пътищата ..това няма значение ...щрауси ,така беше и през 94 ..пак ракия и омаивания

    19:11 28.09.2025

  • 8 Сталин

    16 2 Отговор
    Вижте в държава където няма тикви и прасета върви само напред и нагоре, а цървулите в 21 век нямат вода ,за 30 години западна демокрация унищожиха всичко което комунистите построиха , окрадоха тръбите и помпените станции изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожара в къщите си

    19:13 28.09.2025

  • 9 И ние сме рекордьори.

    12 0 Отговор
    Магистрала Хемус 125 години.

    19:13 28.09.2025

  • 10 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Европа да дава още санкции та да си построят и те мостове

    19:20 28.09.2025

  • 11 Проф. Ван Уен и проф. Глен Дизен

    1 0 Отговор
    Ван Уен: Китайско-Индийското партньорство в Новия Световен Ред

    19:20 28.09.2025

  • 12 Българомразците които са на Власт

    8 1 Отговор
    затриват последните Българи в България, Европа е във Вълчи Капан на Реваншистка Германия.

    19:23 28.09.2025

  • 13 Колко последно

    3 1 Отговор
    Е висок тоя мост, авторке? А, и китайската агенция е Синхуа на български?

    19:27 28.09.2025

  • 14 Евроджендър

    1 0 Отговор
    Голяма работа, важното е че в европа вече капачките не се отделят от бутилката

    19:52 28.09.2025