Най-високият мост в света вече отворен за движение

Най-високият мост в света беше отворен днес за движение в китайската провинция Гуейджоу, съобщава агенция Xinhua.
Съоръжението се извисява над река Бейпан и е завършено за рекордно време – изграждането започва през 2022 г. Най-високият мост в света се извисява на 625 метра над Бейпан, през дефиле в планинската южна провинция Гуейджоу, Китай.
Днес бе пуснат трафикът по моста Хуадзян над Гранд Каньон, който се простира на 1420 метра, съобщава агенцията.
Мостът с дължина 2890 метра е най-новото строителство в инфраструктурната мрежа на китайската икономика, втората по големина в света.
1 Ееехххх
18:59 28.09.2025
2 Бонго
19:00 28.09.2025
3 Последния Софиянец
19:05 28.09.2025
4 вижда се
19:06 28.09.2025
5 Луганск
В Русия, във Владивосток, най-големият мост в света, височината е 324 метра. Мостът има най-дългия педя в света сред въжените мостове с дължина 1104 метра.
Нито една изостанала, развиваща се западна страна в Европа и САЩ не е способна на такива структури!
РУСИЯ Е НАЙ - ДОБРАТА!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
19:06 28.09.2025
6 В Китай са построени 50 000 км.
Тенденцията в Китай е Де Американизация и Де Доларизация.
19:08 28.09.2025
7 Помак
19:11 28.09.2025
8 Сталин
19:13 28.09.2025
9 И ние сме рекордьори.
19:13 28.09.2025
10 Kaлпазанин
19:20 28.09.2025
11 Проф. Ван Уен и проф. Глен Дизен
19:20 28.09.2025
12 Българомразците които са на Власт
19:23 28.09.2025
13 Колко последно
19:27 28.09.2025
14 Евроджендър
19:52 28.09.2025