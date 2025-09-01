Синди Крауфорд публикува рядка СНИМКА със сестрите си

Подобно на Жизел Бюндхен, Дженифър Лопес и Дженфър Гарнър, Синди Крауфорд също е много близка със сестрите си и също е най-красивата и успешна сред тях, пише tialoto.bg.
59-годишния супермодел публикува рядка снимка със своите две сестри Даниел и Крис по време на семейно събиране.
Синди използва Instagram, за да сподели редкия кадър, направен на сватбата на племенника ѝ.
Синди публикува множество снимки за своите 8,2 милиона последователи, като написа: „Лятно сватбено пътуване. Поздравления за @laurelkor и @jakejeffreyb!“
Една от снимките показва модната звезда, притисната между Крис и Даниел, с които е отгледана в родния им щат Илинойс. Съпругът на Синди - 63-годишният Ранди Гербер - и 23-годишата им дъщеря Кая също се появяват в публикацията.
Синди и сестрите ѝ са имали и малък брат, Джефри, който почива от левкемия на тригодишна възраст. Крауфорд е говорила за семейната трагедия в различни интервюта, споделяйки че ударът е бил най-голям за баща им, който е мечтаел за син.
От снимката, споделена в Instagram, изглежда, че Крис е ръководила сватбата на сина си Джейк Бонсак. Изображението показва церемонията на открито, която се провежда под синьо небе с живописен фон от планини и високи дървета.
Снимка, включена в слайдшоуто, показва съоснователя на Casamigos, седнал в сепаре с хартиена корона на главата и поднос с храна пред него. А дъщеря му Кая позира с голямото им семейство в един от кадрите.
За специалния повод Кая е облечена в черна рокля с дълбоко деколте, черна жилетка и черни балеринки. Докато Синди се отдалечи от Илинойс, за да води бляскав живот в Лос Анджелис, сестрите ѝ продължават да живеят съвсем нормален живот.
Крауфорд започва да се занимава с мода през 80-те години на миналия век и бързо се издига до славата, ставайки известна като един от първите „супермодели“
Освен Кая, Синди и Ранди са родители и на 26-годишния Пресли Гербер.
Подобно на сестра си, Пресли също е тръгнал по стъпките на майка си, работейки като модел в агенцията DNA Models. Кая пък се опитва да пробие и в кино и тв индустирята като вече се е появявала в няколко сериала.
