Синди Крауфорд публикува рядка СНИМКА със сестрите си

Подобно на Жизел Бюндхен, Дженифър Лопес и Дженфър Гарнър, Синди Крауфорд също е много близка със сестрите си и също е най-красивата и успешна сред тях, пише tialoto.bg.

59-годишния супермодел публикува рядка снимка със своите две сестри Даниел и Крис по време на семейно събиране.

Синди използва Instagram, за да сподели редкия кадър, направен на сватбата на племенника ѝ.

Снимка: Instagram

Синди публикува множество снимки за своите 8,2 милиона последователи, като написа: „Лятно сватбено пътуване. Поздравления за @laurelkor и @jakejeffreyb!“

Една от снимките показва модната звезда, притисната между Крис и Даниел, с които е отгледана в родния им щат Илинойс. Съпругът на Синди - 63-годишният Ранди Гербер - и 23-годишата им дъщеря Кая също се появяват в публикацията.

Синди и сестрите ѝ са имали и малък брат, Джефри, който почива от левкемия на тригодишна възраст. Крауфорд е говорила за семейната трагедия в различни интервюта, споделяйки че ударът е бил най-голям за баща им, който е мечтаел за син.

От снимката, споделена в Instagram, изглежда, че Крис е ръководила сватбата на сина си Джейк Бонсак. Изображението показва церемонията на открито, която се провежда под синьо небе с живописен фон от планини и високи дървета.

Снимка, включена в слайдшоуто, показва съоснователя на Casamigos, седнал в сепаре с хартиена корона на главата и поднос с храна пред него. А дъщеря му Кая позира с голямото им семейство в един от кадрите.

За специалния повод Кая е облечена в черна рокля с дълбоко деколте, черна жилетка и черни балеринки. Докато Синди се отдалечи от Илинойс, за да води бляскав живот в Лос Анджелис, сестрите ѝ продължават да живеят съвсем нормален живот.

Крауфорд започва да се занимава с мода през 80-те години на миналия век и бързо се издига до славата, ставайки известна като един от първите „супермодели“

Освен Кая, Синди и Ранди са родители и на 26-годишния Пресли Гербер.

Подобно на сестра си, Пресли също е тръгнал по стъпките на майка си, работейки като модел в агенцията DNA Models. Кая пък се опитва да пробие и в кино и тв индустирята като вече се е появявала в няколко сериала.