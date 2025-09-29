Лили Иванова поздрави българските спортисти: Вие сте наша гордост!

Неделният ден се оказа съдбовен за българския спорт. След като параолимпиецът Ружди Ружди завоюва шести златен медал на Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания и постави нов световен рекорд в хвърлянето на гюле, нашите национали по волейбол станаха вицешампиони на световното първенство.

Хиляди българи празнуваха с родните атлети, а една от тях беше и голямата певица Лили Иванова. Тя честити успехите на носителите ни на медали в профила си в социалните мрежи.

"ПОЗДРАВЛЕНИЯ за българските спортисти!

Националният ни отбор по волейбол за мъже е СВЕТОВЕН ВИЦЕШАМПИОН!

Ружди Ружди завоюва ШЕСТА СВЕТОВНА ТИТЛА и постави нов рекорд!

Вие сте наша гордост!", написа Лили Иванова и публикува снимки на спортистите ни, които направиха България малко по-известна и успешна вчера.