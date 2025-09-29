Новини
Лили Иванова поздрави българските спортисти: Вие сте наша гордост!

29 Септември, 2025 15:31

Певицата не скри щастието си от спортните успехи на страната ни от неделя

Лили Иванова поздрави българските спортисти: Вие сте наша гордост! - 1
Снимка: Архив
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Неделният ден се оказа съдбовен за българския спорт. След като параолимпиецът Ружди Ружди завоюва шести златен медал на Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания и постави нов световен рекорд в хвърлянето на гюле, нашите национали по волейбол станаха вицешампиони на световното първенство.

Хиляди българи празнуваха с родните атлети, а една от тях беше и голямата певица Лили Иванова. Тя честити успехите на носителите ни на медали в профила си в социалните мрежи.

"ПОЗДРАВЛЕНИЯ за българските спортисти!

Националният ни отбор по волейбол за мъже е СВЕТОВЕН ВИЦЕШАМПИОН!

Ружди Ружди завоюва ШЕСТА СВЕТОВНА ТИТЛА и постави нов рекорд!

Вие сте наша гордост!", написа Лили Иванова и публикува снимки на спортистите ни, които направиха България малко по-известна и успешна вчера.


    Обичам те,Лили! Госпожо Иванова,пораснал съм с песните ви и вашите концерти

    15:42 29.09.2025