Враг № 1 на Ана-Шермин влезе в "Ергенът: Любов в рая"

Две стари познайници, които не могат да се понасят, се захапаха в „Ергенът: Любов в рая“. Бившата футболна мениджърка Виктория неочаквано влезе в най-горещото риалити месец след старта му и секунди по-късно се натъкна на силиконовата бомба Ана-Шермин, с която имат конфликт още от третия сезон на предаването, припомня Lupa.bg.

Между непримиримите врагове моментално прехвърчаха искри, последвани от цветисти коментари. Щом зърна Виктория, Ана я нарече „проста, нахална и недобре изглеждаща“. Новодошлата не ѝ остана длъжна: „Шермин какво прави тук? Защо не си хване някой дубайски шейх или руски олигарх? Такива като нея аз ги ям на закуска!“, обяви тя и сравни конкурентката си с червива ябълка.

Със стъпването си в любовното имение Виктория си навлече неодобрението на всички, след като подаде ръка само на мъжете, а едва след това реши да се здрависа с жените. Самата тя остана равнодушна към упреците им, защото е убедена, че всички носят лицемерни маски. В предишния си риалити опит устатата участничка не откри любовта, но сега, по-уверена, с избелени зъби и опериран нос, се надява да срещне стойностен, забавен, интелигентен и емоционално зрял мъж.