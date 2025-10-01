Новини
Враг № 1 на Ана-Шермин влезе в "Ергенът: Любов в рая"

1 Октомври, 2025

  • ергенът: любов в рая-
  • враг-
  • ана-шермин-
  • виктория

Между непримиримите врагове моментално прехвърчаха искри

Две стари познайници, които не могат да се понасят, се захапаха в „Ергенът: Любов в рая“. Бившата футболна мениджърка Виктория неочаквано влезе в най-горещото риалити месец след старта му и секунди по-късно се натъкна на силиконовата бомба Ана-Шермин, с която имат конфликт още от третия сезон на предаването, припомня Lupa.bg.

Между непримиримите врагове моментално прехвърчаха искри, последвани от цветисти коментари. Щом зърна Виктория, Ана я нарече „проста, нахална и недобре изглеждаща“. Новодошлата не ѝ остана длъжна: „Шермин какво прави тук? Защо не си хване някой дубайски шейх или руски олигарх? Такива като нея аз ги ям на закуска!“, обяви тя и сравни конкурентката си с червива ябълка.

Със стъпването си в любовното имение Виктория си навлече неодобрението на всички, след като подаде ръка само на мъжете, а едва след това реши да се здрависа с жените. Самата тя остана равнодушна към упреците им, защото е убедена, че всички носят лицемерни маски. В предишния си риалити опит устатата участничка не откри любовта, но сега, по-уверена, с избелени зъби и опериран нос, се надява да срещне стойностен, забавен, интелигентен и емоционално зрял мъж.


  • 1 Нико Тупарев

    4 0 Отговор
    На тази единствен и най голям враг е интелектуалния капацитет…

    07:51 01.10.2025

  • 2 Краси Ергена

    3 0 Отговор
    Много противно и НЕлицеприятно същество.. еФтина..

    07:55 01.10.2025

  • 3 Пич

    1 0 Отговор
    И ся..... ?! Ще гледате в захлас , коя ще извади по голям Г/З от другата ли.....?!

    07:59 01.10.2025

  • 4 Шоу ли…

    1 0 Отговор
    Просто ги забранете !

    08:28 01.10.2025